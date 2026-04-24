2026-04-24 17:21 舌尖上的旅人 Eric Hsu
母親節懶人包！來國聯住飯店、吃大餐、蛋糕全搞定
母親節將至，國聯大飯店即日起至5月底推出「寵愛媽咪 孝親月住房專案」，主打住房升等台北101景觀房型，搭配節慶蛋糕一次滿足。專案入住贈送市價1380元的6吋母親節蛋糕「榴戀愛語」，與板石自助式早餐兩客，豪華客房每房每晚5200元起，已含服務費與稅。
館內北馥樓中餐廳推出母親節限定饗宴，即日起開放預訂，招牌「米其林推薦烤鴨6人餐」以粵式工法演繹「桂花片皮烤鴨」，醃製時加入桂花蜜鴨鹽，搭配冰梅醬風味最佳，特價7980元+10%；另款「龍蝦泡飯珍饌6人餐」精選龍蝦、沙公與豬骨熬製金黃濃湯，搭配炸香米與海膽、干貝、蟹身肉堆疊層次，超值價8280元+10%。針對宴客需求，推出10人景觀包廂桌席，售價23800元起+10%，CP值超高。
熱愛西餐的饕客，可來到板石咖啡廳享用美味餐點，其中「寵愛女王套餐」主餐提供義式燉小牛膝、炭烤羊肩排或香煎鱸魚菲力拼香蒜奶油烤大蝦3選1，每人1380元+10%，限定 5月2、3、9、10日午晚餐時段供應，每桌加送康乃馨一朵，儀式感滿滿。
專案隨房贈送「榴戀愛語」蛋糕，精選小農石榴與紅心芭樂製成果醬，融合覆盆子酸香提味，外層包覆比利時巧克力與法國鮮奶油，底層以白巧克力與杏仁脆餅收尾，好吃又好拍。
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