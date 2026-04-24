2026-04-24 16:17 After Thirty
新竹親子景點：TOP10主題樂園/親子公園/室內景點
新竹親子景點，新竹不僅是科技重鎮，更匯聚了休閒農場、主題樂園與親子友善公園。其轄區涵蓋山海，提供豐富的室內外設施，讓新竹居民或外縣市旅客都能在動靜態活動中增進感情。不論是一日遊或免費景點，這座城市都是親子同遊、陪伴孩子成長的絕佳選擇。
新竹親子景點：
1. 六福村主題樂園
- 由四大主題區與水樂園組成，擁有驚險設施、親子野生動物園，以及媲美迪士尼的大型花車巡遊與歌舞秀。
- 建議優先於官方合作網站預訂，除了能避開現場排隊、享有折扣價格，還能選購更划算的套裝行程。
- 可利用官方快速通關 App 預約熱門遊樂設施，有效縮短等待時間，提升整體遊玩體驗與方便性。
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🗺️ Google 地圖：六福村主題樂園
⏱：09:30–17:00
2. 綠世界生態農場
- 位於北埔且擁有 20 年歷史，是除了動物園外，最能與動物「零距離」接觸的熱門景點，深受全家大小喜愛。
- 園區採用節能減碳的「綠建築」，完整保留天然森林與湖泊，並復育多種台灣特有種與瀕危生物。
- 物種豐富且提供詳盡的生態解說，將遊玩與深度學習結合，是新竹地區進行親子生態教育的必訪聖地。
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🗺️ Google 地圖：綠世界生態農場
⏱：08:30–17:30
3. 新竹尖石薰衣草森林
- 漫步紫色薰衣草與日式繡球花海，搭配森林系盪鞦韆與大草皮，宛如走進童話世界。
- 票價 200 元且 12 歲以下免費，每張票可折抵 100 元消費，並設有免費停車場。
- 提供各式餐飲供休息補給，提醒家長草皮區蚊蟲較多，建議先行做好防蚊措施。
🗺️ Google 地圖：新竹尖石薰衣草森林
⏱：10:30–18:30
4. 青蛙石天空步道
- 步道沿溪谷搭建，設有透明玻璃平台，能俯瞰湍急溪水與壯觀瀑布，讓孩子近距離感受大自然的鬼斧神工。
- 成人門票 100 元（線上預約享 90 元，6 歲以下免費），附設廣大停車場，並提供接駁車 5 分鐘直達步道入口。
- 難度簡單易行，適合親子健行；建議與鄰近的內灣老街、薰衣草森林規畫為一日遊，充實親子出遊行程。
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🗺️ Google 地圖：青蛙石天空步道
⏱：08:30–17:00
5. 新竹市立動物園
- 全台最老動物園轉型為「無牢籠」空間，以動物為中心規畫動線，讓孩子在不打擾生態的前提下進行生命教育。
- 門票平價，且 6 歲以下兒童、65 歲以上長者及 12 歲以下新竹市民皆享免費入園，是超高 CP 值的親子去處。
- 鄰近設有「森林食堂」供休憩，並可串聯新竹公園、玻工館及湖畔生活，輕鬆規畫豐富的文化生態一日遊。
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🗺️ Google 地圖：新竹市立動物園
⏱：09:00–17:00
6. 合興車站
- 充滿愛的造景與許願牆，復古鐵軌結合假日市集，是全家散步、拍照的懷舊勝地。
- 提供乾燥花小物、車輪冰與輕食咖啡，家長能帶著孩子體驗手作樂趣並享受午茶時光。
- 對面園區增設磨石子溜滑梯與沙坑，設施豐富且充滿綠意，讓孩子盡情奔跑玩耍。
🗺️ Google 地圖：合興車站
⏱：10:30 – 18:30
7. 新竹小叮噹科學主題樂園
- 台灣老字號「科學」主題樂園，將實驗室概念融入遊戲，讓孩子在互動中輕鬆學習科學原理，重溫童年時光。
- 園區規劃完善，涵蓋互動感十足的「科學主題區」、全台首座「室內滑雪場」以及豐富的「自然生態區」。
- 因距離市區及雙鐵車站較遠，建議開車前往較為便利；若搭乘大眾運輸，則需預留接駁或搭乘計程車的時間。
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🗺️ Google 地圖：新竹小叮噹科學主題樂園
⏱： 09:30–17:00
8. 台灣昆蟲館
- 免門票即可參觀兩棲類與昆蟲標本，交通便利且停車方便，是雨天或避暑的絕佳室內去處。
- 可預約報名與人氣水豚君近距離接觸、餵食或刷背，更有獨特的夜宿活動，深入探索昆蟲習性。
- 結合導覽與教學活動，適合搭配鄰近的玻璃工藝博物館，在藝術與生態中完成充實的親子教育旅行。
🗺️ Google 地圖：台灣昆蟲館
⏱：星期六/日 10:00–17:00
9. 新竹遊戲愛樂園
- 設有粉紅球池、氣球屋及變裝家家酒區，讓孩子在室內盡情放電，不受天氣影響。
- 提供黏土、拼豆等造型手作課程，訓練孩子專注力，還能帶回親手完成的成就感作品。
- 結合大魯閣商場美食與購物機能，是全家大小假日用餐、逛街與遊玩兼具的完美去處。
🗺️ Google 地圖：新竹遊戲愛樂園
⏱：11:00–21:00
10. 芎林公一方口獅公園
- 以在地舞獅文化打造超萌巨型溜滑梯，集攀爬架、沙坑與遮蔭繪畫黑板於一體，好玩又好拍。
- 設有太陽能板涼亭與大人體能區，提供家長舒適遮蔭，並備有全年齡盪鞦韆滿足不同年齡層需求。
- 鄰近公四水霧公園，建議串聯遊玩；其獨特的方口獅造型是全台少見的特色景點，適合親子打卡留念。
🗺️ Google 地圖：芎林公一方口獅公園
⏱：09:00–18:00
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