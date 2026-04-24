2026-04-24 13:22 After Thirty
台北親子景點：TOP10小孩放電、大人舒心的必去清單！
台北親子景點，想在大台北安排一場完美的親子旅遊嗎？本篇一口氣總整理多處台北、新北親子景點。從大人小孩都愛的動物園、鐵道博物館到飛行劇院，想在假日帶小孩出門放電、享受同遊之樂，千萬別錯過這份精選清單！
身為全球最受歡迎城市之一，台北不僅有便利交通與標誌性的 101，更隱藏許多熱門親子景點。無論是北台灣一日遊或兩天一夜，都非常適合安排一場豐富的親子之旅。
台北親子景點：
1. 臺北市立動物園
- 匯集大貓熊、企鵝、無尾熊等明星動物與恐龍探索館，兼具開放式飼養環境與科普教育。
- 園內設有麥當勞、摩斯、7-11 及餐車，隨時可輕鬆用餐，並提供多樣動物紀念品與伴手禮。
- 園區廣大適合排入一日遊，回程推薦由「動物園南站」搭貓纜返回大門，接駁捷運或停車場更省力。
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🗺️ Google 地圖：臺北市立動物園
⏱：09:00–17:00
2. 台北 i-Ride TAIPEI 飛行劇院體驗
- 位處微風南山 6 樓，鄰近 101 與幾米公車，一站式滿足購物、拍照與親子玩樂需求。
- 透過體感系統結合風、水霧與香氛，帶領孩子身歷其境漫遊空中，並定期更新主題影片。
- 採預約制，包含綠幕拍照、前導互動遊戲與正式觀影，映後更能觀察設施運作，體驗新奇。
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🗺️ Google 地圖：i-Ride TAIPEI
⏱：11:00–22:00
3. 臺北市兒童新樂園
- 包含摩天輪、海盜船等熱門戶外設施，室內更有沙坑滑梯與遊戲機台，不論天氣好壞都能讓孩子盡情玩耍。
- 設有兒童劇場定期展演藝文節目；園內 1 至 3 樓美食選擇豐富，從超商、速食到正餐應有盡有，用餐機能完善。
- 推薦購買一日券掃碼暢玩 13 項設施；亦可串聯鄰近的天文館、科教館或士林夜市，安排充實的台北二日遊。
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🗺️ Google 地圖：臺北市兒童新樂園
⏱：09:00–17:00
4. 王子創意文具國
- 以文具為主題，展出紅到國外的香水橡皮擦，館內更有一整面夢幻的造型橡皮擦牆，拍照與選購一次滿足。
- 透過櫥窗觀察橡皮擦從配色到生產的完整過程，讓孩子在參觀中了解文具得來不易，達到寓教於樂的效果。
- 提供「融化雪人」與「黏土橡皮擦」DIY，利用特殊黏土特性親手捏製專屬作品，難度適中且極具互動樂趣。
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🗺️ Google 地圖：王子創意文具國
⏱：09:30–17:00
5. 新北野柳海洋世界
- 鄰近野柳地質公園，能近距離接觸海獅與海豚，欣賞震撼的水上表演與俄羅斯水上芭蕾，是北台灣極受歡迎的海洋精靈教育館。
- 長達 100 公尺的海底隧道可探索上百種水中生物，包括綠蠵龜與獅子魚等，假日更有專業導覽服務，讓孩子在驚喜中收穫海洋知識。
- 全新推出「童樂趴」室內園區，包含夢幻泡泡屋、木沙坑、職業 Cosplay 等多元設施，是雨天也能盡情玩耍、寓教於樂的親子首選。
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🗺️ Google 地圖：新北野柳海洋世界
⏱：09:00–17:00
6. 國立臺灣博物館鐵道部園區
- 鄰近捷運北門站，在充滿歷史感的建築內展示台灣鐵道進化史，是深入了解早期交通發展與時空背景的最佳場域。
- 針對親子設計的互動展區，能探索火車機械原理、認識工作職掌，還能讓孩童親身體驗乘坐小火車，邊玩邊學。
- 四大常設展區定期推出動態火車展演，生動呈現台北車站、扇形車庫等場景運作，是鐵道迷不分老幼都驚嘆的感官饗宴。
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🗺️ Google 地圖：國立臺灣博物館鐵道部園區
⏱：09:30–17:00
7. 市立天文科學教育館
- 展區從地球延伸至銀河系與外星生命，引領孩子步入神祕蒼穹；鄰近科教館與新樂園，適合串聯士林親子一日遊。
- 擁有 360 度全天域「宇宙劇場」與 4K 高畫質「立體劇場」，透過頂尖投影設備，身歷其境感受壯觀的星際冒險。
- 提供免費置物櫃與嬰兒車、輪椅租借，服務友善；館內僅提供用餐場地、無餐飲服務，建議入園前自備餐點。
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🗺️ Google 地圖：市立天文科學教育館
⏱：09:00–20:00
8. 華山知音文創木育森林
- 北台灣知名文創中心，定期舉辦市集、表演與各式主題特展，是戶外室內皆宜的親子友善去處。
- 提供質感木製設施訓練孩子五感與專注力，更有超人氣音樂盒 DIY 與療癒多肉組裝體驗。
- 設有輕食咖啡廳，適合當作室內休憩備案；體驗採計時制，下午五點後入場還享有 9 折優惠。
🗺️ Google 地圖：華山知音文創木育森林
⏱：11:00–21:00
9. 新北卡滋爆米花觀光工廠
- 採預約制專人解說，孩子可穿上超萌爆米花服參與有獎徵答，並在摩天輪展區試吃多種特殊口味，認識品牌趣味歷史。
- 館內設有特色小火車運送原料，完整呈現爆米花從玉米粒轉化為成品的自動化生產過程，讓孩子大開眼界。
- 除了親手製作爆米花點心，還能體驗全球唯一的「飛天爆米花」，觀賞成品在空中管線飛梭，是有吃又有玩的室內首選。
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🗺️ Google 地圖：新北卡滋爆米花觀光工廠
⏱：10:30–17:30
10. 烏來雲仙樂園
- 全台唯一需搭乘纜車前往的樂園，橫越瀑布峽谷僅需兩分鐘，能以絕佳視角俯瞰山林美景，享受隱密感十足的探險體驗。
- 可體驗湖畔划船、漆彈射箭及親子遊戲區，更有道地的山豬肉與竹筒飯等原民美食，是一座充滿自然氣息的遊樂場。
- 推薦購買線上套票划算又便利。需注意入園需爬約 200 層階梯，不建議推行娃娃車，適合體力充沛的親子家庭輕裝出發。
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🗺️ Google 地圖：烏來雲仙樂園
⏱：10:30–17:30
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