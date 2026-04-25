台北新生公園臭氣那裡來？ 25公尺綠巨人「掌葉蘋婆」是兇手！

【旅遊經 洪書瑱報導】

台北新生公園有異味？雖然2026臺北玫瑰展在4月初告一段落，沒想到走在園區裡後，突然飄來一絲難以忽視的氣味，若隱若現，吸引人不禁停下腳步，循著氣息抬頭一看，原來掌葉蘋婆正在開花中，原來不是所有的花都是香的，也有異類。每年春天，新葉尚未萌發，掌葉蘋婆已悄然讓花佈滿整個枝頭，一朵朵紅色小花像吊鐘般垂掛，顯得格外耀眼，事實上它的花期不長，約1至2週，花期過後氣味就會消失，也讓這段時間變得更加珍貴，此時正是賞花的最佳時刻，民眾若經過，不妨感受一下大自然的奧妙。









挺拔的樹幹及良好的遮蔭效果著稱





掌葉蘋婆來自亞洲、非洲、澳洲，約在一百多年前從印度來到臺灣，它可以長得很高大，甚至接近25公尺，是公園裡撐起綠蔭的重要角色，因葉子像張開的手掌，因此而有此名稱，它的氣味在植物界也很有辨識度，類似排泄物或腐臭味，甚至被暱稱為「豬屎花」。這種味道其實是大自然的設計，散發類似的異味主要是為了吸引一些喜歡腐臭氣味的小型昆蟲，如蠅類或小甲蟲來幫忙傳粉。散發出的味道對人類來說也許有點不討喜，但正是這樣的「獨一份」，讓它成為生態中不可或缺的一環，因為「異」常，值得大家用好奇心去探索它與昆蟲之間的微妙關係！









新生公園多種掌葉蘋婆







掌葉蘋婆花序精巧，一朵朵紅色小花像吊鐘般垂掛，小巧可愛







掌葉蘋婆豔紅果實爆開，火紅蓇葖果，裂開後呈現心形，很可愛，露出為黑亮種子





掌葉蘋婆不只是一棵樹，在夏天時成列的掌葉蘋婆枝葉繁盛，為人們帶來清涼；在初秋時節，枝椏上會結滿美麗的火紅蓇葖果，裂開後呈現心形，更添觀賞趣味，在季節更替之間，展現出屬於自己的節奏。路過時若聞到特殊的氣味，可以抬頭找看看掌葉蘋婆的身影，它的圓錐花序有獨特美感。









蘋婆的果實是可以食用，稱為鳳眼果(攝影：洪書瑱)







鳳眼果烘烤、炒熟或蒸熟後可吃(攝影：洪書瑱)







鳳眼果類似栗子或花生，帶有一股淡淡的堅果香氣(攝影：洪書瑱)





值得一提的是──掌葉蘋婆為蘋婆屬，還有其近親，稱為「蘋婆」，花開不臭，蘋婆花通常於4-5月開花，花色為白轉淡紅有奶油香氣，因捲曲角度不同，有點像燈籠也有點像骷髅頭，之後長成的果實，部份市場有賣，稱為「鳳眼果」，可烘烤、炒熟或蒸熟後，口感類似栗子！

以上圖片：臺北市政府工務局提供