雲朗觀光集合旗下 推出全方位寵愛媽咪企劃！

君品酒店經典款「玫瑰夫人」售價1,280元，復刻中式旗袍立領造型展現典雅視覺，口味以覆盆子慕斯結合濃郁巧克力蛋糕，層層堆疊酸甜脆感。

【旅遊經 廖晨光報導】





慶祝母親節的到來，雲朗觀光集團集合旗下推出多項餐飲、住房活動！如：5月1日至5月10日入住君品酒店台北、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義指定專案，即可獲得阿瘦皮鞋500元商品禮券，陪伴媽媽優雅步入舒適假期。另外，君品酒店打造西西里義式饗宴與兩款母親節蛋糕；「雲品」推出金針花海賞花之旅與限定拍貼機活動；「翰品高雄」、「品文旅礁溪」、「兆品嘉義」與君品Collection旗下據點，也紛紛獻上應景點心與各類美饌活動，讓民眾方便與媽媽，一同體驗溫馨的節日驚喜。



君品酒店台北、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義同步推出住房加碼禮遇。凡於5月1日至5月10日入住指定住房專案，每房即贈送阿瘦皮鞋500元商品禮券一張，數量有限送完為止，不僅讓媽媽住得舒適，更能帶著禮券輕鬆添購心儀禮物。









君品酒店 Ciao 西西里牛排餐酒館於5月1日至10日推出母親節4人分享饗宴，每套5,880元+10_，呈獻碳烤活龍蝦等八道地道西西里風味料理。







君品酒店全新推出「馨心相映」草莓馬卡龍蛋糕售價1,380元，以粉紅馬卡龍環繞並點綴皇冠與康乃馨糖花，內餡別出心裁以白豆沙揉合大湖草莓與白蘭姆酒。





君品酒店在五月獻給媽媽最具義大利風情的美食饗宴。Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia西西里牛排餐酒館，於5月1日至5月10日推出「西西里母親節4人分享饗宴」，每套5,880元+10%。由主廚嚴選頂級食材，提供從開胃拼盤、碳烤活龍蝦到精緻甜點等共八道料理，呈獻最純粹的西西里風味。同時，由西點主廚精心設計，推出兩款6吋手工蛋糕，經典款「玫瑰夫人」售價1,280元，復刻中式旗袍立領造型展現典雅視覺，口味以覆盆子慕斯結合濃郁巧克力蛋糕，層層堆疊酸甜脆感，全新「馨心相映」草莓馬卡龍蛋糕售價1,380元，以粉紅馬卡龍環繞並點綴皇冠與康乃馨糖花，內餡別出心裁以白豆沙揉合大湖草莓與白蘭姆酒，展現細緻大人味。

雲品溫泉酒店於5月10日推出母親節限定體驗，包含：當天開放特製拍貼機為旅客定格溫馨時刻，每房可拍攝一次並依人數沖洗照片；下午則有預約制「賞花之旅」帶領媽咪前往頭社欣賞金針花與馬鞭草花海，行程限量30人。此外，館內餐飲於5月1日至5月31日同步祭出專屬禮遇，丹彤西餐廳推出四人同行、媽媽免費的優惠；KEN CAN by Ken Chan中餐廳及彩雲軒鐵板燒則提供升級饗宴，點用2,980元+10%套餐加價500元，即可將餐點升等為半隻波士頓龍蝦，並加贈雲朗選物低卡蒟蒻凍一條，為節日增添精緻儀式感。









翰品酒店高雄TOGO店推出3人份「鹽焗雞禮籃」，包含招牌黃金鹽焗雞、堅果田園蔬、豉油皇炒麵及玫瑰酥，以900元親民價格滿足小家庭母親節聚餐需求。





翰品酒店高雄與兆品酒店嘉義同步啟動母親節美饌企劃，搶攻家庭聚餐商機。翰品酒店高雄的港都茶樓，於5月1日至5月10日推出3至4人份「經典港式外帶餐」3,880元，並在TOGO店供應千元有找的3人份「鹽焗雞禮籃」，包含：招牌黃金鹽焗雞、堅果田園蔬、豉油皇炒麵及玫瑰酥，以900元的親民價格滿足小家庭需求；5月4日至5月10日提供現場飲茶合菜，6人份5,988元+10%、10人份9,980元+10%。翰品高雄宴會廳也同步祭出母親節優惠，大廳專案10人桌菜9,800元+10%，包廂專案10人桌菜10,880元+10%起，預訂即享果汁暢飲，包廂專案再加碼贈送紅酒一瓶。兆品嘉義5月1日至5月31日，推出每桌10位8,800元起的中式合菜，不僅享有免收一成服務費的實惠回饋，更貼心贈送紀念合照一組；凡於4月30日前完成預訂，每桌再加碼贈送6吋母親節蛋糕一顆。

雲朗觀光與君品Collection旗下東部據點也紛紛推出母親節活動。品文旅礁溪於5月10日晚間限量供應母親節限定小蛋糕與粉色系蝴蝶酥，增添節日甜蜜驚喜。米崙與北町丼飯屋自5月2日至10日，帶媽媽到店用餐即贈造型鮭魚蛋糕一顆。此外，台東機關車庫 Tea House 1917，於5月每週六、日獻上母親節限定饗宴，主打明星料理一鴨肆吃及豐盛粵菜，五人份套餐2,499元+10%、十人份4,999元+10%，讓全家人在歷史古蹟中品味充滿儀式感的佳節時光。









.茹曦酒店Sunny Buffet於5月9日至5月10日推出母親節盛宴，每位1,880元+10_即可無限享用松葉蟹腳、開心果千層蛋糕等多款期間限定甜點，並同步品嚐17大餐檯區的豐富美饌。



委託君品Collection經營的茹曦酒店Sunny Buffet，將於5月9日至5月10日午、晚餐時段，限時推出母親節盛宴。每位1,880元+10%即可無限享用松葉蟹腳與開心果千層蛋糕、香檸紅絲絨蛋糕、巧克力Q皮花生脆球，並同步品嚐17大餐檯區的海鮮、日式、西式料理及精緻甜點等多樣美饌，讓全家人在豐盛的自助饗宴中度過溫馨佳節。



提醒你，飲酒過量，有害 (礙) 健康！

以上圖片：雲朗觀光集團提供