玩遍花蓮山海風景990元 暢遊海洋公園與理想水岸生活

遠雄海洋公園打造沉浸式海洋主題體驗，是花蓮代表性的觀光景點之一。 圖：花蓮遠雄海洋公園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為提供旅客更豐富且便利的花蓮旅遊選擇，花蓮「遠雄海洋公園」攜手「理想 PAARK 水岸生活」推出期間限定「山海雙體驗優惠套票」，結合海岸主題樂園探索與湖畔綠能遊船體驗，專案優惠價每套990元，打造適合安排一日遊或輕旅行的花蓮雙景點行程。

本次聯名套票內容包含「海洋公園全票一張」及「理想 PAARK 水岸生活森光遊湖券一張」，適用19歲（含）以上至65歲以下成人，即日起至2026/06/30止限時販售與使用，不分平假日皆可體驗，讓旅客可依行程自由安排遊玩順序。

「遠雄海洋公園」坐擁山海交會的壯闊景致，是東台灣極具代表性的觀光地標之一；「理想 PAARK 水岸生活」則坐落於海岸山脈與中央山脈之間的縱谷地帶，以落羽松湖畔景觀與異國風格建築群營造靜謐悠緩的水岸氛圍。透過此次雙園區合作，旅客可依行程自由安排遊玩順序與時間，彈性規劃屬於自己的山海旅行節奏，輕鬆體驗由海到山、由動到靜的多層次花蓮風景。

▲「理想 PAARK 水岸生活」森光遊湖結合湖畔綠意與異國風格建築，呈現悠閒水岸旅行氛圍。 圖：花蓮理想大地渡假飯店／提供

「理想 PAARK 水岸生活」的「森光遊湖」採用靜音綠能動力船，航程約20至25分鐘，場域坐落於海岸山脈與中央山脈之間的花蓮縱谷地帶，沿途可欣賞層巒山景與湖畔落羽松倒影交織而成的自然風光，也能近距離感受園區異國風格建築與水岸綠意所營造出的悠緩氛圍。在微風與水色之間放慢步調，體驗不同於城市節奏的湖面慢旅行，也成為近年旅客造訪花蓮時深受喜愛的水岸特色行程之一。

此次推出的雙園區聯名套票，以優惠價990元整合兩大熱門景點體驗內容，無論安排一日順遊或分段體驗不同旅遊節奏，都能彈性規劃屬於自己的花蓮行程。透過串聯海岸線與縱谷水岸兩大特色場域，也為旅客提供更完整且多元的花蓮旅行選擇。活動詳情與購票方式可至活動頁面查詢：https://pse.is/8yp369

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