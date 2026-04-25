「螢光奇緣」登場 阿里山國際級鐵道螢河超吸睛 住房贈賞螢體驗

嘉義縣大阿里山區十字車站，4至5月可以欣賞到翩翩起舞的螢火蟲，森鐵與起舞的螢火蟲交織出夢幻螢河的畫面。 圖：阿里山賓館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】4至5月嘉義縣「螢火季」登場，嘉義縣政府文化觀光局精選23條處賞螢景點，其中更有多條特別適合親子前往的「鐵道賞螢」路線。位於阿里山國家森林遊樂園區的「阿里山賓館」，再次攜手「大阿里山達人」特別推出「螢來星光，奇幻旅程」體驗，即日起至05/31止，入住2天1「夜螢來星光住房專案」，贈「十字社區鐵道」或「迷糊步道」賞螢體驗，一次享受阿里山最獨特的鐵道、森林步道賞螢趣，探索阿里山迷人的夜間夢幻之美，以及日間山林鐵道的深度遊程！

▲2026年夏天，阿里山賓館與大阿里山達人攜手合作，規劃嘉義縣政府推薦賞螢秘境之一「迷糊步道」。 圖：阿里山賓館／提供

阿里山螢火蟲生態豐富，大阿里山區可見的種類多達40多種，常見的包括黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等。每年4月至5月是螢火蟲最旺盛、活躍的季節。

阿里山賓館表示，隨著親子客層和外國遊客增加，森林鐵道又是名列阿里山五奇美景之一，賞螢活動特別精選，螢火蟲旺盛的十字社區鐵道。白天遊客可自行搭配奮起湖的深度遊程，到老街品嘗奮起湖便當、現烤甜甜圈、阿里山愛玉，再漫步至奮起湖車庫，感受鐵道歷史文物的懷舊風情。傍晚回到阿里山賓館在7樓景觀平台欣賞日落、雲海美景，晚上接著賞螢，19:00左右搭乘專車到十字車站，一閃一閃螢光閃爍，視覺五感療癒、洗滌身心！

▲賞螢活動結束後，入住阿里山賓館2026全新推出「雲端之森－映悅山景雙人房」，再享翌日麗景廳自助式早餐。 圖：阿里山賓館／提供

此外，「螢來星光住房專案」旅程的另一個亮點，莫過於夜間的「迷糊步道賞螢」，近期雨水充沛，為螢火蟲提供良好繁殖環境，目前已陸續現蹤。4月中旬至5月為最佳觀賞時期，賞螢最佳時間為傍晚至20:00左右。

「阿里山賓館」也攜手「大阿里山協會達人」依天候及螢況調整，規劃「迷糊步道」夜間的賞螢行程。日間行程，遊客可以自行安排前往「優遊吧斯鄒族文化部落」體驗鄒族傳統文化，欣賞傳統家屋、歌舞表演。傍晚在「阿里山賓館」大廳咖啡喝一杯在地手沖咖啡、大啖麗景廳初夏美味沁涼的自助式晚餐，夜晚沉浸在「迷糊步道」的螢光夢幻之中！

▲參加阿里山賓館「螢來星光」體驗的遊客，推薦可自行安排順遊奮起湖深度遊程，阿里山車庫巡禮。 圖：阿里山賓館／提供

4月至5月「阿里山螢火蟲季」，當地各個社區與部落每年皆會合作推出夜間賞螢導覽和體驗活動，阿里山在地的各社區和部落也舉辦夜間賞螢活動，像是鄒族部落的樂野、茶山、里佳社區所提供的導覽服務、太興社區的螢河鐵道活動等，以結合在地文化與大自然生態，讓遊客體驗最完整的賞螢之旅。

阿里山國家森林遊樂園區「阿里山賓館」特別推出「螢來星光，奇幻旅程」，即日起至05/31入住雙人房型、家庭房型和套房房型，即贈「十字車站」或「迷糊步道」賞螢體驗。

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