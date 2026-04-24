永和樂華夜市美食｜樂華夜市必吃鴨肉飯：鐘點棧當歸鴨 肉量炸裂鴨腿飯、彈牙鴨肉乾麵線，溫補不燥的當歸排骨湯無限續喝！

一直聽說永和樂華夜市是台北人的深夜食堂，藏著超多厲害的在地美食，但我卻一直沒機會親自來朝聖。這次我終於不再只是聽說，而是為了那碗傳說中「內用可以無限續湯」的靈魂美味——鐘點棧當歸鴨，專程慕名而來！快跟著我一起進店，看看這間讓我想藏私卻又忍不住想分享的神級小吃吧！

鐘點棧當歸鴨 鴨肉飯專賣店

地址：新北市永和區保平路 18 巷 8 號

電話：(02) 2920-2205

營業時間：10:30–00:00 (週二公休)

這間在樂華夜市屹立不倒超過 10 年的老字號，不僅是 Dcard 與 PTT 上的人氣常客，更是許多老饕心目中 CP 值最高的溫補首選！

鐘點棧當歸鴨位置其實非常好找，就在樂華夜市保平路入口進來的第一個巷口附近。 店家老闆師承斗六當歸鴨的精湛技藝，堅持每天嚴選健康鴨隻，並加入數十種中藥材、雞骨與高麗菜心熬煮，才研發出這款連小朋友都能接受的甘甜溫補湯頭。

不同於一般老舊油膩的小吃店，這裡的用餐環境非常明亮整潔，內用還有冷氣開放，即使夏天來喝熱湯也能保持優雅、不流汗。店內動線規劃得很清楚，分為內用與外帶劃單區，餐點都是現點現做，出餐效率極高。

在這裡用餐完全不收服務費，醬料與餐具都能自取，用餐後再將碗盤放到自助回收區，重點是營業時間從中午一路開到凌晨 00:30，無論是想吃頓正式的晚餐，還是逛完夜市想來碗熱騰騰的宵夜，這裡隨時都亮著燈火守候著妳~

鴨腿飯 ($100)

如果你跟我一樣是「肉食主義者」，來到這裡請直接鎖定鴨腿飯 ！ 老闆給肉真的沒在手軟，去骨的鴨腿肉切得厚薄適中，鋪滿到快看不見底下的白飯，畫面超級療癒~老闆給肉真的毫不手軟！去骨的鴨腿肉被切得厚薄適中，層層堆疊、整齊劃一地鋪滿在白飯上，份量感十足，每一口都能吃到紮紮實實的厚實肉塊~

鴨腿皮 Q 肉嫩，咬下去滿滿都是鴨肉特有的甜味與油脂香氣，完全不乾柴且彈牙多汁， 底下的白飯也絲毫不馬虎，每一粒米都均勻地淋上了閃著金黃光澤的香醇鴨油。鴨油的清香滲透進每一顆飽滿的米粒中，讓白飯吃起來濕潤、Q彈且充滿層次感。搭配上皮Q肉嫩的鴨腿肉，那種鴨香味在舌尖不斷迴盪的飽足感，真的會讓人忍不住一口接一口瘋狂扒飯！

強烈建議一定要加點一顆 半熟荷包蛋或是藥膳滷蛋，務必一定要半熟，讓金黃蛋液流進吸飽鴨香與鴨油的白飯裡，那種濃郁口感真的太銷魂了！

鴨肉香拌乾麵線 ($70)

搭配上一碗 鴨肉香拌乾麵線 ，老闆特別淋上了精煉的濃郁鴨油與獨門特製醬汁，讓整碗麵線閃耀著誘人的油亮光澤~

選用口感紮實的手工麵線，燙得恰到好處，完全不會軟爛黏糊，反而帶著驚豔的彈牙嚼勁，每一根麵條都能完美巴住飽滿的醬汁，讓人唆起來超級順口~

手工麵線吸滿了當歸精華與鴨肉醬汁，鋪在麵線上的鴨肉片份量十足，肉質細緻且絲毫不乾柴，咬下去還能感受到肉汁在口中滲出，Q彈中帶有鴨肉特有的紮實嚼感~

當歸排骨湯 ($80)

再來是這碗 當歸排骨湯 ，絕對是店內的鎮店之寶！湯頭利用雞骨與蔬菜去中和藥膳味，喝起來溫潤不燥口，完全沒有苦澀感~

排骨也燉煮到肉質軟嫩。 內用最棒的就是湯頭可以 免費續加喝到爽，對於愛喝藥膳湯的人來說 CP 值真的高到爆表！

醬燒滷油豆腐 ($30)

吃主餐怎麼能少了靈魂小菜？我今天點了醬燒滷油豆腐 走的就是一個經典古早味路線。 油豆腐吸飽了鹹甜適中的滷汁，咬下去厚實滿足

這些看似樸實的小配菜，配上淋滿鴨油、香氣十足的鴨肉飯，就是最接地氣的美味饗宴~

鐘點棧當歸鴨不只是一家鴨肉專賣店，它更像是在繁忙夜市中，提供溫暖與元氣的避風港。 從一碗熱騰騰、絕不隔夜的新鮮當歸湯，到每一片厚實多汁的鴨腿肉，都能感受到老闆傳承古早味的用心與誠意。 這次慕名而來真的完全沒有失望，甚至已經在期待下一次的回訪了~

下次逛樂華夜市如果逛累了，或者需要一份 CP 值爆棚的溫補，別再猶豫，直接鑽進巷子來一碗鴨肉飯配當歸湯吧！ 這種平價卻極致的享受，絕對值得妳列入回訪清單~