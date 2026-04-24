2026-04-24 11:07 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜歸仁區。「鼎富酵素臭豆腐」天然酵素發酵製作的純素臭豆腐，每日僅營業4小時，經常提早銷售一空。
「鼎富酵素臭豆腐」我在2021年就分享過美食文章，當初來吃時就留下很好的印象，今天來到歸仁區才順道解解饞，店家主打天然酵素發酵製作的臭豆腐（純素），小高發現臭豆腐每份定價調漲20元，近年來物價飛漲影響之下，這樣調整幅度可接受範圍，小高就外帶一份臭豆腐回家享用，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
攤位裡頭是老闆娘負責掌理中。
這是室內開放式用餐空間環境很整潔。
牆面上有掛菜單供顧客點餐參考，臭豆腐有胡椒鹽和醬油兩種風味，臭豆腐一份90元加一份是20元，豆腐鍋有提供原味與不同辣度供選擇。
臭豆腐90元＋20元＝110元。
這大份臭豆腐定價110元可接受範圍，小高則選擇純胡椒口味來享用。
這臭豆腐超酥脆裡頭豆腐濕潤非常好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「鼎富酵素臭豆腐」用餐空間很整潔真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：鼎富酵素臭豆腐
地址:71144臺南市歸仁區中正南路一段8號
營業時間:16:00–20:00（週一公休）
電話:0921-565-957
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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