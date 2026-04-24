永和樂華夜市美食｜樂華夜市必吃鴨肉飯：鐘點棧當歸鴨 肉量炸裂鴨腿飯、彈牙鴨肉乾麵線，溫補不燥的當歸排骨湯無限續喝！

2026-04-24 10:58 貝ㄦ貪食怪

一直聽說永和樂華夜市是台北人的深夜食堂，藏著超多厲害的在地美食，但我卻一直沒機會親自來朝聖。這次我終於不再只是聽說，而是為了那碗傳說中「內用可以無限續湯」的靈魂美味——鐘點棧當歸鴨，專程慕名而來！快跟著我一起進店，看看這間讓我想藏私卻又忍不住想分享的神級小吃吧！

鐘點棧當歸鴨 鴨肉飯專賣店

地址：新北市永和區保平路 18 巷 8 號

電話：(02) 2920-2205

營業時間：12:00–00:30 (週二公休)

這間在樂華夜市屹立不倒超過 10 年的老字號，不僅是 Dcard 與 PTT 上的人氣常客，更是許多老饕心目中 CP 值最高的溫補首選！

鐘點棧當歸鴨位置其實非常好找，就在樂華夜市保平路入口進來的第一個巷口附近。 店家老闆師承斗六當歸鴨的精湛技藝，堅持每天嚴選健康鴨隻，並加入數十種中藥材、雞骨與高麗菜心熬煮，才研發出這款連小朋友都能接受的甘甜溫補湯頭。

不同於一般老舊油膩的小吃店，這裡的用餐環境非常明亮整潔，內用還有冷氣開放，即使夏天來喝熱湯也能保持優雅、不流汗。店內動線規劃得很清楚，分為內用與外帶劃單區，餐點都是現點現做，出餐效率極高。

在這裡用餐完全不收服務費，醬料與餐具都能自取，用餐後再將碗盤放到自助回收區，重點是營業時間從中午一路開到凌晨 00:30，無論是想吃頓正式的晚餐，還是逛完夜市想來碗熱騰騰的宵夜，這裡隨時都亮著燈火守候著妳~

鴨腿飯 ($100)

如果你跟我一樣是「肉食主義者」，來到這裡請直接鎖定鴨腿飯 ！ 老闆給肉真的沒在手軟，去骨的鴨腿肉切得厚薄適中，鋪滿到快看不見底下的白飯，畫面超級療癒~老闆給肉真的毫不手軟！去骨的鴨腿肉被切得厚薄適中，層層堆疊、整齊劃一地鋪滿在白飯上，份量感十足，每一口都能吃到紮紮實實的厚實肉塊~

鴨腿皮 Q 肉嫩，咬下去滿滿都是鴨肉特有的甜味與油脂香氣，完全不乾柴且彈牙多汁， 底下的白飯也絲毫不馬虎，每一粒米都均勻地淋上了閃著金黃光澤的香醇鴨油。鴨油的清香滲透進每一顆飽滿的米粒中，讓白飯吃起來濕潤、Q彈且充滿層次感。搭配上皮Q肉嫩的鴨腿肉，那種鴨香味在舌尖不斷迴盪的飽足感，真的會讓人忍不住一口接一口瘋狂扒飯！  

強烈建議一定要加點一顆 半熟荷包蛋或是藥膳滷蛋，務必一定要半熟，讓金黃蛋液流進吸飽鴨香與鴨油的白飯裡，那種濃郁口感真的太銷魂了！  

鴨肉香拌乾麵線 ($70)

搭配上一碗 鴨肉香拌乾麵線 ，老闆特別淋上了精煉的濃郁鴨油與獨門特製醬汁，讓整碗麵線閃耀著誘人的油亮光澤~

選用口感紮實的手工麵線，燙得恰到好處，完全不會軟爛黏糊，反而帶著驚豔的彈牙嚼勁，每一根麵條都能完美巴住飽滿的醬汁，讓人唆起來超級順口~

手工麵線吸滿了當歸精華與鴨肉醬汁，鋪在麵線上的鴨肉片份量十足，肉質細緻且絲毫不乾柴，咬下去還能感受到肉汁在口中滲出，Q彈中帶有鴨肉特有的紮實嚼感~

當歸排骨湯 ($80)

再來是這碗 當歸排骨湯 ，絕對是店內的鎮店之寶！湯頭利用雞骨與蔬菜去中和藥膳味，喝起來溫潤不燥口，完全沒有苦澀感~

排骨也燉煮到肉質軟嫩。 內用最棒的就是湯頭可以 免費續加喝到爽，對於愛喝藥膳湯的人來說 CP 值真的高到爆表！

醬燒滷油豆腐 ($30)

吃主餐怎麼能少了靈魂小菜？我今天點了醬燒滷油豆腐 走的就是一個經典古早味路線。 油豆腐吸飽了鹹甜適中的滷汁，咬下去厚實滿足

這些看似樸實的小配菜，配上淋滿鴨油、香氣十足的鴨肉飯，就是最接地氣的美味饗宴~

鐘點棧當歸鴨不只是一家鴨肉專賣店，它更像是在繁忙夜市中，提供溫暖與元氣的避風港。 從一碗熱騰騰、絕不隔夜的新鮮當歸湯，到每一片厚實多汁的鴨腿肉，都能感受到老闆傳承古早味的用心與誠意。 這次慕名而來真的完全沒有失望，甚至已經在期待下一次的回訪了~

下次逛樂華夜市如果逛累了，或者需要一份 CP 值爆棚的溫補，別再猶豫，直接鑽進巷子來一碗鴨肉飯配當歸湯吧！ 這種平價卻極致的享受，絕對值得妳列入回訪清單~

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#樂華夜市 #美食探店

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

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#夫妻 #日本景點 #打卡景點

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誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

2026-04-15 22:15 巧比。針線包

白天的工作結束了，準備開始自己的時間；先開箱這回下榻的民宿

午後的光線斜斜地落進屋內。公共空間擺著一些小物，書櫃上放著黑膠、CD，還有幾本關於台南的書。那種感覺，不太像住進一間旅宿，比較像暫時借住在某個人的生活裡。

原本只是隨手選的地方，住進來才慢慢看出細節。服務之外，這棟被綠意包圍的老屋，本來是自住的空間，經過多年才轉成現在的樣子；查了一下，才知道它出自台灣戰後第一代建築師之手。

從找個地方過夜，變成走進一段曾被生活過的空間，這種落差，讓人不自覺慢了下來。

兩層樓的配置，一樓是咖啡店，後方與二樓共有五個房間：一樓兩間帶庭院，二樓三間有陽台座椅。各自簡單，但都有一點剛剛好的距離感。

走了一圈之後，忽然覺得，好像也沒有一定要出門的理由。

外面的台南還是熱鬧，但此刻更想待在這裡。

上次沒吃到早餐，這趟換個房型再來一次。明早的鹹派和飲品，就留到醒來之後再說。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #老屋 #台灣 #咖啡館

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捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

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2026-04-17 10:05 After Thirty

捷絲旅台南虎山館緊鄰十鼓仁糖文化園區，展現了與糖廠呼應的工業復古美學。這裡不只是商務出差的質感首選，更是親子度假的溫馨窩點

捷絲旅台南虎山館

📍Google地圖：捷絲旅台南虎山館

👉 官網訂房：捷絲旅台南虎山館

📞 電話 ：+88662662528🔆飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：中午 12:00

大廳：

一踏入大廳，便被迷人的復古工業美學包圍。暗色系天花板搭配沉穩的紅磚牆，與輕木質調的接待櫃檯形成視覺層次，讓辦理入住的等待時光也成了一種放鬆。

一旁還有質感滿分的Mini Mart，提供各式零食與咖啡，讓人在辦理入住的同時，也能享受一段愜意的午後時光。

為了讓旅程更從容，飯店提供了住房旅客專屬的免費接駁車。往返於「捷絲旅台南虎山館」與「台南晶英酒店」之間，中途還會停靠奇美博物館，無論是想去市中心逛逛或是安排藝文行程都非常便利。

客房：

客房延續了飯店沉穩的工業風格，深色系牆面裝飾著繽紛的圓形掛畫，為空間注入活潑的藝術氣息。兩張寬敞的大床確保了睡眠的舒適度，是親子出遊最安心的依靠。

大面積的落地窗像是一幅動態畫框，將遠處奇美博物館的歐式建築與大片綠意盡收眼底。這份遠離鬧市的寧靜與開闊景致，就是假期中最奢侈的享受。

走出落地窗，家庭套房擁有一個專屬的戶外露台空間。這裡視野遼闊，可以俯瞰周邊鬱鬱蔥蔥的樹林與鐵道景致。沒有繁瑣的裝飾，只有清透的空氣與開闊的景色。

這就是捷絲旅台南虎山館最讓人難忘的體驗：在喧囂城市之外，保留了一處能與自己、與家人安靜共處的角落。此刻，時間彷彿慢了下來，只剩下夕陽與美好假期。

公共設施：

飯店設有迷人的戶外長形泳池，被大片鬱鬱蔥蔥的樹林包圍，營造出遠離塵囂的度假氛圍。無論是想盡情暢泳，或是只想靜靜地躺在椅上感受微風、閱讀一本書，這裡都是享受南台灣陽光與悠閒時光的絕佳角落。

飯店的公共區域充滿驚喜，懷舊紅磚牆搭配質感皮沙發與趣味牛造型凳，營造出如家一般的溫馨感。牆上的復古燈箱與暖心標語，讓每一處角落都成了適合拍照留念的藝術風景。

飯店也設置了經典的美式足球機，讓大人與孩子都能在度假之餘，來場熱血的小競賽，為旅程增添歡笑。

為了照顧長天數旅行或親子家庭的需求，飯店特別設有自助洗衣與烘衣設備。無論是剛從泳池玩耍回來，還是需要換洗日常衣物，都能在這裡輕鬆搞定。

餐飲區：

飯店的餐廳「食間」擁有令人驚豔的用餐環境。大面落地窗將陽光與窗外的泳池綠意無縫接入室內，搭配復古的木質百葉窗與充滿設計感的藤編沙發，營造出時髦且溫馨的南洋度假感。

晚餐提供色香味俱全的定食套餐，從層次豐富的炊飯到精緻的炸物主食，每一道都能感受到食材的新鮮與廚師的用心。

餐後的甜點同樣不馬虎，Ｑ彈的布丁搭配沁涼冰淇淋與新鮮水果，裝盛在日系花紋瓷碗中，不僅滿足了味蕾，更是一場視覺饗宴。


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#台灣 #台南飯店 #住宿推薦 #親子住宿

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