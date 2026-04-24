2026母親節餐飲優惠盤點！必勝客買一送一、金色三麥送客製化蛋糕

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五月最重要的節日之一，就是母親節。只是今年母親節剛好碰上報稅季，不少人一邊精算荷包，一邊苦惱到底該怎麼幫媽媽過節才夠有儀式感。比起單純送禮，現在越來越多人選擇「帶媽媽吃一頓真正值得記住的大餐」，從米其林燒肉、頂級和牛鍋物，到五星飯店桌菜、限定蛋糕與超狂比薩優惠，各大餐飲品牌早已搶先開打母親節檔期。

今年不只是吃飯，更講究「回憶感」。有餐廳送拍立得全家福、復古即可拍相機，也有品牌推出客製照片蛋糕、手繪似顏繪卡片，讓母親節不只是一餐飯，而是一場值得被收藏的節日。這篇一次整理2026全台最值得預訂的母親節餐飲優惠，趕快替媽媽卡位。

梵燒肉

蟬聯米其林指南推薦的梵燒肉，今年於5月4日至5月10日晚間推出母親節限定「梵・恩典食刻」套餐，每人4,500元加10%。套餐亮點包括御品牛舌芯、雪曬辛醬菲力、魚子醬和牛壽司，以及招牌和牛壽喜燒佐黑松露，最後再以特製玫瑰塔收尾，儀式感直接拉滿。最特別的是，每組賓客還能獲得專屬「似顏繪」現場手繪卡片，把這頓飯變成真正能留下來的紀念。

金色三麥

金色三麥餐飲集團今年直接五品牌聯手出招。金色三麥主打多人聚餐套餐，提前三天訂位即送6吋母親節蛋糕；SPORTS NATION則加入康乃馨、拍立得與現場告白橋段，讓媽媽直接感動爆擊。UMAMI更推出超有話題的「客製照片蛋糕」，把與媽媽的合照直接做上蛋糕。BAC則推出限定「紅心皇后莓果蛋糕」，粉嫩外型加上莓果層次感，完全是今年最適合拍照打卡的母親節甜點。今年母親節，與其煩惱送什麼，不如好好安排一頓真正值得被記住的飯。畢竟很多時候，媽媽想要的從來不是多貴的禮物，而是你願意留時間，好好陪她吃一頓飯。

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胡同燒肉

橘焱胡同集團攜手台灣失智症協會，自4月17日至5月20日推出「記得我愛您・母愛最大燒肉祭」。四人母親節女神套餐優惠價9,000元，包含日本A5和牛肋眼、和牛牛舌、和牛內橫膈膜等頂級肉品，再加贈價值1,880元的大鱈場蟹腳。每售出一套，還會捐出3%給台灣失智症協會，讓這頓飯不只是慶祝，也多了一份溫柔意義。

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王品牛排

王品牛排今年延續超人氣「尋人任務」。即日起至5月29日，只要姓名中有「真、淑、美、麗」任一同音字，平日消費2客套餐，就能免費獲得「龍重雙饗」一份，包含完整龍蝦與嫩煎龍虎斑。不少網友笑說：「媽媽名字叫淑芬的，今年真的賺到了。」

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必勝客

如果不想人擠人，直接在家慶祝也是熱門選項。必勝客今年首度推出「外帶買一送五」、「外送買一送二」，只要買一個大比薩，就送兩個小比薩，外帶再加碼兩份副食與大瓶飲料，最低565元就能搞定整桌母親節大餐。4月30日前購買指定套餐並完成取餐，還加送吳寶春聯名「荔枝玫瑰巴斯克」，甜點直接幫你準備好。

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這一鍋集團

這一鍋餐飲集團今年主打「用一頓飯留下回憶」，直接把復古即可拍相機變成母親節贈品。「這一鍋」推出四人套餐3,999元，可吃到日本A5和牛與海鮮拼盤，點餐就送限量即可拍。「燒肉同話」則推出三人套餐3,688元，內含A5和牛翼板與肉肉花蛋糕，加299元就能帶走復古相機。「這一小鍋」更祭出憑報稅單三人同行一人免費，報稅季真的有被安慰到。

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