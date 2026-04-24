綠島人氣品牌進駐・夢幻月球燈空間・早午餐下午茶一次滿足" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/984/f_29410984_1.JPG"> 【沐嶋 Moon Island桃園】龍山埤塘景觀餐廳新開幕｜綠島人氣品牌進駐・夢幻月球燈空間・早午餐下午茶一次滿足

【沐嶋 Moon Island】這個從綠島本店一路累積口碑的品牌，這次把那份讓人印象深刻的氛圍帶回台灣本島，開設了第二家店，也同時是桃園的第一間旗艦據點，地點選在龍山埤塘生態公園裡，一走進來真的會有種「這選址也太會了吧」的感覺。

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園區本身就設有汽車停車場，約有18個車位，YouBike 也有設點，整體交通算是蠻方便的，不管是開車還是騎車過來，都可以很輕鬆抵達，另外旁邊走路大約3分鐘，就是 衛生福利部桃園醫院，那邊也有停車場可以使用，所以整體來說，其實不太需要擔心找不到車位，停車這件事算是滿安心的。

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如果把視線拉回整個園區，其實會發現這裡不只是單純的綠地，而是以「生態池、環保理念與客家精神」為核心去打造的空間。

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水域設計很有層次，沉水、挺水、浮葉植物交錯，讓整個池子看起來像是自然生成的一樣，水深也有變化，還特別設計給魚蝦棲息的空間，走一圈會慢慢發現，越看越有意思。

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而這樣的整體規劃，也讓龍山埤塘生態公園在2024年獲得「建築園冶獎」，不只是散步或用餐的地方，連環境本身都很值得細細感受。

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建築本體同樣藏了不少細節，不對稱的斜屋頂結合閩南馬背脊元素，線條低調但帶有寓意，象徵風調雨順、安居和諧；旁邊的半月池則融入客家文化中的「聚氣」概念，水流緩慢進出，看似平靜，卻有一種默默累積能量的感覺。

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文化意象牆採用夯土工法打造，摸起來有自然的凹凸紋理，而且材料還是利用滯洪池的土方再利用，讓整體不只是視覺設計，連環境友善這件事也真的落實在裡頭。

另外這裡還有一個滿特別的隱藏版體驗——「龍山地下宮殿」，是可以事先預約參觀的空間，和地面上的開闊景觀形成很不一樣的氛圍，多了一點探索感與神秘感，如果時間允許，其實滿推薦可以一起安排進行程裡，會讓整個來訪多一個記憶點。👉 參觀預約：https://www.wrbtycg.tw/tysafe/WebPage/VisitReservation_Query.html?Location=28

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沐嶋 Moon Island空間大約80坪，走的是一種不壓迫、很舒服的開放感，搭配外面整片草地與生態池，視覺上會自然延伸出去，比起一般餐廳，更像是一個可以待上一整個下午的地方。

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天氣好的時候，走到戶外看看水面與草地，或是找個角落坐著放空，甚至帶點簡單的小食，坐在草地邊當成一場隨性的野餐，也會讓人覺得這裡多了一點生活的餘裕。

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回到餐點的部分，這裡主打景觀餐廳結合早午餐、簡餐與下午茶，選擇算是滿多的。

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我自己第一道吃的是檸檬椒鹽舒肥雞早午餐拼盤，份量滿有誠意。雞胸肉用低溫舒肥，吃起來很嫩、不乾柴，搭配自製檸檬椒鹽，有一種清爽又帶點微酸的香氣，配上生菜與食蔬，整體是輕盈沒有負擔的。旁邊的麵包加上藍柑橘優格，味道也滿特別，是會讓人記住的小亮點。

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香料舒肥雞油醋沙拉走的是清爽路線，但內容很豐富，從生菜、綠葡萄、玉米、毛豆到菇類都有，配色很繽紛。油醋醬是主廚調製，沒有過多調味，反而把食材本身的甜與酸帶出來，整體會默默吃光。

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如果想要味道再濃一點，會滿推薦綠島鮪魚鮮蝦麵，用慢火熬製的鮪魚醬，味道濃厚卻不膩，還帶一點微辣感，搭配鮮蝦的彈牙口感，層次很夠，是那種越吃越開胃的類型。

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小島主人肉醬麵則是偏溫和，醬汁與麵條融合得很好，鹹度剛剛好，搭配旁邊的蔬食與水果，也讓整體更平衡，吃起來很順口。

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甜點我自己滿推薦沐嶋經典巴斯克，外層微焦帶點焦糖香氣，裡面是滑順的乳酪口感，甜度控制得剛剛好，是那種會想慢慢吃完的甜點。

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飲品部分，百香蜜桃泡泡喝起來很輕盈，果香乾淨清爽；島瓜（芒果×蜜瓜）則多了一點夏天的感覺，果香直接、冰涼解渴。

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整體待下來，會覺得【沐嶋 Moon Island桃園】不只是用餐的地方，而是一個能讓人慢慢放下步調的空間。無論是約會、聊天，或走到戶外看看草地與水面、感受開闊景色，都很剛好。如果你正在找一間桃園有景觀、又能轉換節奏的餐廳，這裡滿值得來走一趟，有些細節，是要到現場才會慢慢發現的。

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沐嶋 Moon Island｜桃園

地址：桃園市桃園區中山路1560號（龍山生態公園內）

營業時間：10:00–21:00（5/1正式營運後）

線上訂位：https://inline.app/booking/-OnzxU5RI_b1SWpbXo5U:inline-live-4/-OnzxUKHeOBAsLqfy3ci

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