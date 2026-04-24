2026-04-24 09:58 After Thirty
墾丁親子景點：TOP 10父母必收藏的小孩玩瘋清單
墾丁親子景點，墾丁，台灣最南端的熱帶度假聖地。這裡不只有純白沙灘與湛藍海洋，更有豐富的國家公園生態。這趟旅行我們將從制高點俯瞰半島全景，再深入海邊擁抱浪花，帶你走遍 10 個藏滿驚喜的山海景點！
墾丁親子景點：
1. 國立海洋生物博物館
- 匯集台灣水域、珊瑚王國與世界水域精華，必看壯觀的全台首座藍鯨骨骼標本。
- 近距離觀察白鯨與企鵝，搭配生動的餵食秀與專業解說，寓教於樂。
- 經典海底隧道與沈船造景美如夢境，入口白鯨雕像是必拍的打卡地標。
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🗺️ Google 地圖：國立海洋生物博物館
⏱：09:00–18:00
2. 鹿境梅花鹿生態園區
- 一次收穫梅花鹿與水豚，動物充滿活力且環境乾淨，是墾丁熱門的療癒中繼站。
- 採梯次制進入，由專人解說習性確保安全；推薦線上購買雙人套票，加贈精美紀念品。
- 附設洗腳池與刷鞋服務不怕弄髒，並設有販賣部，適合停駐 1 小時享受霜淇淋時光。
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🗺️ Google 地圖：鹿境梅花鹿生態園區
⏱：10:00–17:30
3. 社頂自然公園
- 遍佈石灰岩洞穴與裂谷，擁有受落山風形塑的盆景樹木，東側更是梅花鹿復育區。
- 漫步凌霄亭俯瞰全景，穿越小峽谷與白榕樹，在大草原盡收太平洋無敵海景。
- 兩小時內可輕鬆走完，新手建議繞行小圈主景點，沿途有巡邏人員隨時提供諮詢。
🗺️ Google 地圖：社頂自然公園
⏱：09:00–17:00
4. 鹿ㄦ島水豚生態園區
- 莊嚴鳥居建築充滿異國感，園區乾淨且動物親人，可近距離接觸水豚、侏儒山羊與梅花鹿。
- 設有預約制游泳池，能體驗與水豚一起戲水，是孩子最愛的超人氣明星活動。
- 參與五大區闖關蓋章可換 50 元抵用券；線上購買優惠套票更划算，還加贈專屬水豚玩偶。
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🗺️ Google 地圖：鹿ㄦ島水豚生態園區
⏱：10:00–17:00
5. 台電南部展示館
- 免門票、免停車費！必玩兩層樓高旋轉溜滑梯，還有 4D 劇場與地震體驗，是消暑避雨首選。
- 深度了解風力與核能發電，二樓咖啡廳可遠眺無敵海景，享受悠閒的知性時光。
- 必嚐特有的海水淡化冰棒，並提供咖啡與在地農產，距離後壁湖海權保護區僅 3 分鐘車程。
🗺️ Google 地圖：台電南部展示館
⏱：09:00–17:00
6. 阿信巧克力農場
- 全台唯一結合可可與生態的農場，提供 DIY 巧克力與精油體驗，還能直接購買新鮮可可果。
- 亮點為親手餵食梅花鹿，園內還有小兔、鴨鵝等溫馴動物，非常適合親子共遊。
- 門票可折抵消費，推薦預約夜探梅花鹿行程，感受與白天截然不同的冒險驚喜。
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🗺️ Google 地圖：阿信巧克力農場
⏱：09:00–18:00
7. 墾丁國家森林遊樂區
- 漫步珊瑚礁岩步道，探索銀龍洞與仙洞等壯觀鐘乳石地貌，更有機會偶遇野生獼猴與梅花鹿。
- 必訪觀海樓將恆春半島與太平洋美景盡收眼底；園區綠意盎然、遮蔭豐富，適合全家健行。
- 走訪一線天、垂榕谷等奇景約需 2 小時。推薦線上購票享折扣，搭配鵝鑾鼻公園套票規劃行程更划算。
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🗺️ Google 地圖：墾丁國家森林遊樂區
⏱：08:00–17:00
8. 墾丁恐龍賽車場
- 提供全新 F1 卡丁車與甩尾車，場地寬廣且彎道設計豐富，是 16 歲以上玩家享受馳騁快感的首選。
- 行前提供詳細安全解說，賽道設有專業人員引導分流，並附設冷氣休息室，夏日遊玩也乾淨清爽。
- 除了賽車更提供生存遊戲（漆彈/水彈）等刺激活動。
🗺️ Google 地圖：墾丁恐龍賽車場
⏱：09:00–18:00
9. 南灣遊憩區
- 墾丁人氣最高的「藍灣」，擁有 600 公尺長的細緻月牙沙灘，是名列恆春八景的熱帶度假勝地。
- 海灘坡度平緩，極適合孩子堆沙堡與玩水；另有立槳、衝浪等豐富水上活動供挑戰。
- 提供遮陽傘租借與收費淋浴區，岸邊更有海景步道與海景調酒吧，輕鬆享受海島午茶時光。
🗺️ Google 地圖：南灣遊憩區
⏱：08:30 – 18:00
10. 墾草趣生態園區
- 擁有草泥馬、梅花鹿、迷你馬及浣熊等多樣萌寵，採室內開放式空間，免受日曬且有專人解說。
- 6 歲以下免票入場，加碼贈送大份量紅蘿蔔，體驗被一群熱情動物包圍的餵食樂趣（建議家長隨行確保安全）。
- 園區提供住宿、烤肉及 KTV 設施；推薦線上購票，不僅比現場划算，還額外贈送速食抵用券。
🗺️ Google 地圖：墾草趣生態園區
⏱：09:00–17:00
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