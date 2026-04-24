桃園市區旅館【蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL】-設計感十足，桃園藝文特區歐風旅館。房間漂亮有質感，泡湯浴池讓人驚豔，還有附自助式早餐喔!

今天來分享我們家近期住過，都很喜歡的一間旅館，

位於桃園市區的蘇活商務汽車旅館。

是的，它是汽車旅館，

卻設計得非常有質感，

跟我印象中的的汽車旅館，完全不一樣。

不僅房間設計得很美，連衛浴都充滿質感，

更重要的是，居然還有附自助式早餐!

蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 地理位置

蘇活汽車旅館的地點很好，就在桃園區大興西路上。

這裡是桃園藝文特區，

認真想想，好像也是我們第一次到桃園市區住宿耶!

之前到桃園玩，都是住舊桃園縣的部份，

這次去過以後才發現，桃園市區規劃得挺文青的。

桃園藝文特區結合了現代建築、文藝表演與美食，

還有超美圖書館-桃園市立圖書館總館，

旁邊就是 桃知道GELEVEN PLAZA商場，隨處都是景點。

入住蘇活汽車旅館，周邊機能很好，

想逛街吃飯都不是問題。

蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 歐風外觀

當天抵達時雖然已是晚上，但仍能感受到旅館濃濃的歐式建築風格。

白天忍不住再拍一次，沒想到在桃園市區就能享受到庭園式的浪漫經典。

蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 豪華四人雙車庫房

來開箱讓我們都很喜歡的房間吧!

尤其是苳，看到的第一眼，

就驚呼連連，直說這房間真的好美!

我們入住的是豪華四人房，雙車庫的房型。

車庫很寬敞，停兩台車都還綽綽有餘，

甚至可以在裡面騎腳踏車了(誤)

車庫裡有鞋櫃及穿鞋小椅子，

它是標準汽車旅館的形式，一樓是車庫，二樓是房間。

因為車庫算一般般，

老實說一開始沒有對房間並沒有多大期待，

帶小孩同行，我只希望乾淨、沒有菸味就好。

畢竟照之前去汽車旅館的經驗，

即使明文規定禁菸，但常常都還是聞得到菸味。

誰知道一走上樓梯，我還沒踏進房間，

就先聽到苳「哇~好棒喔!」的讚嘆聲。

我第一眼看到，也超喜歡的。

兩張雙人床加大，重點它們的床很、好、睡。

搭配頂級舒適羽絨被、羽絨枕，

應該是我睡過最好睡的汽車旅館了。

雖然是也沒住過幾間汽車旅館，

但它的品質真的是不輸給星級飯店。

房間有一個木製吧台桌，多適合來張網美照。

附的東西也很有誠意，像是高級濾掛咖啡組。

簡單的小餅乾。

最棒的是泡麵直接幫你備好了!

可能因為四人房的關係，給了四碗泡麵。

冰箱、礦泉水、快煮壺，

就是跟飯店一樣的配備，給好給滿。

空氣清淨機開好等著我們，

一進房就看到它在運轉。

電視也是很大台，我們邊吃泡麵邊看youtube，

在這麼美的房間裡，

過了一個極chill的夜晚。

看完睡覺的地方，再來看讓苳不斷發出驚呼的原因，就是它的衛浴。

整個衛浴空間，設計得很有層次。

洗手台、馬桶、淋浴間以及泡澡池，

都各自有獨立區塊。

洗手台與馬桶在右手邊，

比較可惜的是沒有免治馬桶。

左手邊則是梳化區，還有淋浴間。

這個梳化區也太棒，

洗完澡有專屬空間可以吹頭髮，早上可以化妝，

根本就是女人的夢想啊!

這是我個人最喜歡的一角，感覺在這裡化的妝，會特別服貼XDD

我對它的衛浴設計給予頗高的評價，

不僅有精緻衛浴乾濕分離設備，還有很大的泡澡按摩浴缸。

浴缸容納我們兩大一小，一家三口都沒有問題。

有著像瀑布的流水，是否太浪漫了一點。

如果帶小孩同行，基本上這邊可以當一個玩水區，

但要注意地面溼滑喔!

集結美感與舒適的豪華四人房，身心靈在這裡得到放鬆。

蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 自助式早餐

沒想到住汽車旅館還有附早餐，

而且是自助式BUFFET呢!

餐廳剛好在我們房間旁邊的二樓，可以走樓梯，也有電梯。

座位數不算多，蠻妙的是正中間居然有電視，

比較像是小餐廳的感覺。

供應的餐點，比我想像中還要豐富。

一走進餐廳，工作人員會先詢問你要不要吃荷包蛋，

現煎給你，還能選擇全熟或半熟。

中間的吧台，主要放置餅乾、糖果、蛋糕類的零食。

簡稱螞蟻人專區。

右手邊就是熟食區，餐盤餐具在下方。

西式麵包、吐司，需要者自烤。

中式胃的人，也有清粥小菜。

不得不說，稀飯的配菜還真不少。

熟食區整隻雞腿直接給你，是不是光吃雞腿就飽了~

除了瓶裝及罐裝飲料，

冰箱有布丁、養樂多、牛奶...自行取用。

第一次住到有自助式早餐的汽車旅館，

雖然稱不上東西很多，但以汽車旅館來講，

這樣的早餐內容，我是挺滿意的。

蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 相關資訊

浪漫大氣的建築外觀，房間有著輕鬆慢活的氛圍，

在蘇活商務汽車旅館，

真的重拾了渡假的慢活節奏。

蘇活商務汽車旅館 SOHO MOTEL

地址:桃園市桃園區大興西路二段80巷27號

電話:03-326-8855

官網:https://www.sohomotel.tw/

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