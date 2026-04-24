2026-04-24 08:52 鍾小殷的幸福玩樂趣
桃園市區旅館【蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL】-設計感十足，桃園藝文特區歐風旅館。房間漂亮有質感，泡湯浴池讓人驚豔，還有附自助式早餐喔!
今天來分享我們家近期住過，都很喜歡的一間旅館，
位於桃園市區的蘇活商務汽車旅館。
是的，它是汽車旅館，
卻設計得非常有質感，
跟我印象中的的汽車旅館，完全不一樣。
不僅房間設計得很美，連衛浴都充滿質感，
更重要的是，居然還有附自助式早餐!
蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 地理位置
蘇活汽車旅館的地點很好，就在桃園區大興西路上。
這裡是桃園藝文特區，
認真想想，好像也是我們第一次到桃園市區住宿耶!
之前到桃園玩，都是住舊桃園縣的部份，
這次去過以後才發現，桃園市區規劃得挺文青的。
桃園藝文特區結合了現代建築、文藝表演與美食，
還有超美圖書館-桃園市立圖書館總館，
旁邊就是 桃知道GELEVEN PLAZA商場，隨處都是景點。
入住蘇活汽車旅館，周邊機能很好，
想逛街吃飯都不是問題。
蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 歐風外觀
當天抵達時雖然已是晚上，但仍能感受到旅館濃濃的歐式建築風格。
白天忍不住再拍一次，沒想到在桃園市區就能享受到庭園式的浪漫經典。
蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 豪華四人雙車庫房
來開箱讓我們都很喜歡的房間吧!
尤其是苳，看到的第一眼，
就驚呼連連，直說這房間真的好美!
我們入住的是豪華四人房，雙車庫的房型。
車庫很寬敞，停兩台車都還綽綽有餘，
甚至可以在裡面騎腳踏車了(誤)
車庫裡有鞋櫃及穿鞋小椅子，
它是標準汽車旅館的形式，一樓是車庫，二樓是房間。
因為車庫算一般般，
老實說一開始沒有對房間並沒有多大期待，
帶小孩同行，我只希望乾淨、沒有菸味就好。
畢竟照之前去汽車旅館的經驗，
即使明文規定禁菸，但常常都還是聞得到菸味。
誰知道一走上樓梯，我還沒踏進房間，
就先聽到苳「哇~好棒喔!」的讚嘆聲。
我第一眼看到，也超喜歡的。
兩張雙人床加大，重點它們的床很、好、睡。
搭配頂級舒適羽絨被、羽絨枕，
應該是我睡過最好睡的汽車旅館了。
雖然是也沒住過幾間汽車旅館，
但它的品質真的是不輸給星級飯店。
房間有一個木製吧台桌，多適合來張網美照。
附的東西也很有誠意，像是高級濾掛咖啡組。
簡單的小餅乾。
最棒的是泡麵直接幫你備好了!
可能因為四人房的關係，給了四碗泡麵。
冰箱、礦泉水、快煮壺，
就是跟飯店一樣的配備，給好給滿。
空氣清淨機開好等著我們，
一進房就看到它在運轉。
電視也是很大台，我們邊吃泡麵邊看youtube，
在這麼美的房間裡，
過了一個極chill的夜晚。
看完睡覺的地方，再來看讓苳不斷發出驚呼的原因，就是它的衛浴。
整個衛浴空間，設計得很有層次。
洗手台、馬桶、淋浴間以及泡澡池，
都各自有獨立區塊。
洗手台與馬桶在右手邊，
比較可惜的是沒有免治馬桶。
左手邊則是梳化區，還有淋浴間。
這個梳化區也太棒，
洗完澡有專屬空間可以吹頭髮，早上可以化妝，
根本就是女人的夢想啊!
這是我個人最喜歡的一角，感覺在這裡化的妝，會特別服貼XDD
我對它的衛浴設計給予頗高的評價，
不僅有精緻衛浴乾濕分離設備，還有很大的泡澡按摩浴缸。
浴缸容納我們兩大一小，一家三口都沒有問題。
有著像瀑布的流水，是否太浪漫了一點。
如果帶小孩同行，基本上這邊可以當一個玩水區，
但要注意地面溼滑喔!
集結美感與舒適的豪華四人房，身心靈在這裡得到放鬆。
蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 自助式早餐
沒想到住汽車旅館還有附早餐，
而且是自助式BUFFET呢!
餐廳剛好在我們房間旁邊的二樓，可以走樓梯，也有電梯。
座位數不算多，蠻妙的是正中間居然有電視，
比較像是小餐廳的感覺。
供應的餐點，比我想像中還要豐富。
一走進餐廳，工作人員會先詢問你要不要吃荷包蛋，
現煎給你，還能選擇全熟或半熟。
中間的吧台，主要放置餅乾、糖果、蛋糕類的零食。
簡稱螞蟻人專區。
右手邊就是熟食區，餐盤餐具在下方。
西式麵包、吐司，需要者自烤。
中式胃的人，也有清粥小菜。
不得不說，稀飯的配菜還真不少。
熟食區整隻雞腿直接給你，是不是光吃雞腿就飽了~
除了瓶裝及罐裝飲料，
冰箱有布丁、養樂多、牛奶...自行取用。
第一次住到有自助式早餐的汽車旅館，
雖然稱不上東西很多，但以汽車旅館來講，
這樣的早餐內容，我是挺滿意的。
蘇活商務汽車旅館SOHO MOTEL 相關資訊
浪漫大氣的建築外觀，房間有著輕鬆慢活的氛圍，
在蘇活商務汽車旅館，
真的重拾了渡假的慢活節奏。
蘇活商務汽車旅館 SOHO MOTEL
地址:桃園市桃園區大興西路二段80巷27號
電話:03-326-8855
LINE官方帳號 @zvg19670
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