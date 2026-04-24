養生飲推薦【O卡桑木耳露】無加糖也好喝！黑木耳露＆白木耳四款養生飲一次分享！【宅配好物】

說到近期很有感的養生飲品，首推 O卡桑木耳露無加糖系列，堅持使用天然食材熬煮，不添加人工香料與多餘糖分，喝起來是食材本身的自然甜味。

O卡桑的四種口味組合，一次喝齊黑木耳與白木耳的不同風味！

黑玉-柴燒桂圓黑木耳露

桂圓香氣非常明顯，喝起來帶有淡淡的龍眼甜香，搭配黑木耳滑順的口感，整體濃郁能喝到自然甘甜，非常順口。

穗月-紅棗黑木耳露

紅棗黑木耳露的風味相對清爽，入口是淡淡的紅棗甜香、及麥子清甜，搭配黑木耳的Q滑口感，整體風味比較輕盈、乾淨。

白月-薏仁白木耳露

薏仁的微稠帶出淡淡的穀物香氣，讓整體喝起來更有順滑又有飽足感，風味偏清淡，卻能讓人越喝越想喝。

白鹿-紅棗白木耳露

紅棗的自然甜味搭配白木耳的滑嫩口感，喝起來非常順口，甜味柔和不膩，不喜歡濃厚味道的人一定會愛上！

在節奏飛快的生活裡，O卡桑木耳露，用單純的食材熬煮，釋放自然甜味與滑順膠質，喝下去的那一刻，就像替按下休息的暫停鍵。讓身體少一點負擔，多一點被好好照顧的感覺。

O卡桑木耳露系列最大亮點就是——無加糖但依然有自然甜味。黑木耳系列偏濃郁溫潤、白木耳系列則偏清爽滑順，都是好喝的養生飲品！

O卡桑

地址：台北市大安區永康街45之1號

電話：0800-001-394

官網：https://www.okasang.com.tw/

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