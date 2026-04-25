2026-04-25 19:02 旅遊經
搶攻母親節商機 台北凱撒三大優惠齊發，甚至還有龍蝦免費招待！
凡預訂5月9日、10日Checkers午晚餐，享母親節優惠限時加碼，全桌大人皆可免費享龍蝦，為媽媽加菜慶祝。圖／台北凱撒提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
時值5月溫馨母親節的前夕，外食聚餐需求逐年升溫，飯店餐飲市場提前湧現訂位熱潮，許多子女們都想找一個兼具「儀式感」與「高CP值」的餐飲方案。「台北凱撒」搶攻節慶商機，飯店針對館內三樓王朝中餐廳、二樓Checkers自助餐廳與一樓凱撒蛋糕房推出三大優惠。王朝主打包廂桌菜搭配訂席送禮，滿足家庭聚餐需求；Checkers則以「全桌龍蝦」免費加菜吸引吃到飽客群；凱撒蛋糕房同步推出母親節蛋糕與禮盒85折起優惠等，適合消費者想外食及居家慶祝。
台北凱撒王朝中餐廳人氣招牌「蒜香黑鑽雞」。圖／台北凱撒提供
台北凱撒王朝中餐廳，招牌菜「冠軍豬腳」。圖／台北凱撒大飯店提供
王朝中餐廳創立逾五十年，以典雅沉穩的中式氛圍與穩定料理品質累積良好口碑，為台北車站商圈家庭聚會與宴請的重要場域，餐廳主打港式名品與新中華料理，由主廚嚴選食材、結合熟稔技法呈現經典風味，推薦人氣必點「招牌蒜香黑鑽雞」、「凱撒招牌冠軍豬腳」等。包廂宴席「王朝家宴」提供客製化桌席服務，深受家庭與企業聚餐青睞。因應母親節檔期，餐廳推出「母親節訂王朝，有吃又有拿」優惠，凡預訂5月2日至10日止，十人包廂桌席每桌15,000+10%元起，即贈價值1,280元的「濾掛咖啡與牛軋糖」限定伴手禮，20人以上加贈兩盒，依此類推。
台北凱撒二樓Checkers自助餐，於母親節推出全新主題菜色「南洋香料盛宴」，以多元辛香料結合經典南洋風味，邀您與媽媽共享溫馨時光。圖／台北凱撒提供
台北凱撒三樓王朝中餐廳推母親節限定優惠，包廂訂席滿額即贈價值1,280元的精緻伴手禮。圖／台北凱撒提供
喜愛吃到飽的饕客亦有不同選擇，Checkers自助餐廳於母親節檔期推出「南洋香料盛宴」，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含：以大量蒜末與印度香料醃製、慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」；以及加入黑胡椒、洋蔥與香料拌炒，辛香微辣並襯托出豬梅花油脂甜味的「果阿黑胡椒豬梅花」。湯品：則有以白胡椒熬煮出濃郁辛香、豬肚軟嫩帶嚼勁的「馬來胡椒豬肚湯盅」，以及加入當歸、枸杞與多種中藥材燉製、入口微甘的「藥膳肉骨茶」。另有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品增添用餐趣味。配合母親節檔期，5月9日至10日午、晚餐時段，每位1,280+10%元。值得一提的是──不另加價，全桌每位成人可享龍蝦免費招待，提升節慶聚餐亮點。
凱撒蛋糕房即日起至5月10日推出母親節限定「心花朵朵鮮奶油蛋糕」，原味與巧克力戚風任選，搭配哈密瓜與布丁內餡，期間享85折優惠。圖／台北凱撒提供
凱撒蛋糕房為台北凱撒為房客與消費者選購台灣伴手禮的熱門據點，母親節檔期特別推出限定節慶蛋糕，並祭出即日起至5月10日全商品85折起的優惠，讓消費者以親民的價格，傳遞滿滿的心意。台北凱撒此次同步推出中餐包廂桌菜、自助餐吃到飽與甜點禮盒三大優惠，從外食聚餐到居家慶祝皆有對應選擇，鎖定家庭客群並拓展多元消費需求。