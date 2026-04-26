《亞洲50大》全台最佳中餐廳客座 「故宮晶華」端出「晶華軒」料理宴饗，這個時段送「御皇鴨」！

「晶華好味道」晚間套餐的主菜有肉品及海鮮料理兩大類，八道鑊氣十足的大排檔佳餚，賓客可從中任選兩道品嘗。圖台北晶華提供

【旅遊經 洪書瑱報導】





「台北故宮」是全球著名的華夏文物收藏地，另建議民眾不妨在參觀展覽後，將體驗延伸至味蕾，全台著名的美食景點、位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」，即日起至5月31日邀請到2026年《亞洲50大》全台最佳中餐廳──「晶華軒」蒞臨客座，全面移植十數道招牌燒臘、港點、燉湯、熱炒及甜點等佳餚，於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單，兩人成行、每人1,580元+10%即可於菜單各類別中點選共計10道美饌。而且還有省錢妙招，凡下載「晶華會」APP成為會員，另可領取300元的平日折價券，假日四人以上同行則加贈「故宮晶華御皇鴨二吃」，同時可以感受文物及美食雙「精(晶)華」！









故宮晶華推出的「晶華好味道」晚間套餐中，開胃前菜匯集晶華軒招牌的蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮等選項，湯品為瑤柱花膠銀耳羹。圖台北晶華提供









位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」，即日起至5月31日攜手晶華軒，於晚餐時段推出「晶華好味道」美食活動。圖台北晶華提供









此波客座活動──「晶華好味道」，菜色內容的中餐廚藝總監鄔海明，活動前數周便展開針對廚師團隊的集訓工作，反覆確認菜色的味道與擺盤，確保不負饕客的期待。菜單中的前菜選項有晶華軒的招牌，如：蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮、花生炆雞腳及青瓜海蜇絲。煲湯類則推出選用老母雞與豬骨等食材慢燉而成的足料老火靚湯，以及將干貝、花膠與銀耳細火燉煮，層層釋放膠質的瑤柱花膠銀耳羹，湯頭溫潤醇厚、口感層次細膩。









「晶華好味道」晚間套餐的港點，晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞及XO醬蘿蔔糕等豐富品項供賓客選擇。圖台北晶華提供







欲品嘗「晶華好味道」美食菜單的賓客，於故宮晶華一樓小吃區用餐，細品晶華軒的經典粵菜與港點精華。圖台北晶華提供





港式點心也有豐富品項，如：晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞、醬皇金錢肚、江南素菜餃、XO醬蘿蔔糕等，款款皆展現出港點的細膩工序與經典風味。主菜部分有肉品及海鮮料理兩大類，前者推出鹹香下飯的梅菜扣肉、酸甜可口的糖醋咕嚕肉、鮮香滑嫩的豆花肥腸及鑊香滿溢的港仔牛肉炒芥藍，道道呈現粵式熱炒的精湛火候與迷人鍋氣。後者則有辛香涮嘴的豉椒炒花甲、外酥內嫩的蔥薑斑腩煲、鮮嫩彈牙的蒜茸粉絲開邊蝦與海味盡出的潮式冬菜蒸小卷，其中，大排檔必點菜餚「蒜蓉粉絲開邊蝦」嚴選新鮮大草蝦，蝦味濃郁且肉質彈牙鮮嫩，鋪於底層的粉絲吸滿蒜蓉醬汁與鮮蝦精華，是香港人懷念的吮指美味。





另還有家常技法烹調的時蔬料理，首推薦紅燒北菇豆腐煲，選用厚實飽滿的北菇入饌，嘗起來鮮味十足、潤而不膩；金銀蛋莧菜，將蛋白、皮蛋與鹹蛋一同拌入莧菜快炒，打造出蛋香濃郁、口感滑嫩，以及用蒜香提味、清脆爽口的蒜炒高麗菜等。熱騰騰的澱粉類主食，必嘗的火腩炆豆腐飯，是以外酥內嫩的燒肉搭配手工豆腐、北菇、蔥段、薑等辛香料入鍋拌炒後淋上蠔油芡汁，接著鋪於晶瑩透亮的白米飯上而成，是道嘗過就難以忘懷的粵式料理。豉油皇炒麵也是常見於香港酒樓、茶餐廳、大排檔等餐廳的經典菜色，將麵條與乾魷魚、韭菜、銀芽一同拌炒，再加入豉油皇醬汁炒至收汁，鑊氣十足讓人口齒留香。此外，賓客也可以選擇料多味美、粒粒分明的廟街炒飯，是一道樸實卻耐人尋味的道地美味。









「晶華好味道」晚間套餐的甜點選項中，可擇一品嘗清爽滑嫩的青檸香茅凍，或造型吸睛的蘑菇流沙包，亦有以《富春山居圖》為靈感打造的墨戲仙草。圖台北晶華提供





甜點主廚則為了迎接夏季推出青檸香茅凍，先將香茅熬煮出草本香氣，再拌入愛玉與檸檬汁一同凝製成果凍，最後加入檸檬冰沙增添口感，成品清爽滑嫩、酸香宜人。另一道蘑菇流沙包造型別緻又吸睛，柔軟富有彈性的麵皮搭配濃郁鹹甜的流沙蛋黃餡，驚喜又美味。充滿文藝氣息的墨戲仙草也是不容錯過，以故宮名畫《富春山居圖》為靈感，一口吃進名畫裡的山水詩意，瞬間沁涼消暑。相關餐點可依照用餐人數自由搭配及加點，不論大宴小酌皆可滿足用餐需求。

除了匯集多元港式精華的套餐外，賓客亦可單點多款港式經典飲品，包括以晶華獨創的氣泡烏龍茶結合特製茶糖調製而成的凍檸烏龍、鹹香檸檬融合雪碧氣泡感的鹹檸雪碧、新鮮檸檬片搭配可樂的凍檸可樂以及茶香與咖啡香交融的鴛鴦奶茶，沁涼舒爽的風味搭配現場熱鬧的用餐氛圍，讓人彷彿置身香港街頭，在談笑之間盡享道地的港味風情。飲品單杯售價為180元。

活動期間，針對消費者還有好禮相送，假日時段至故宮晶華用餐、並點用「晶華好味道」的賓客，四人以上同行即贈半隻故宮晶華御皇鴨，由主廚於桌邊進行片鴨並製作出片皮鴨捲，以手工桿製的小麥餅皮包裹酥脆鴨皮，搭配蔥段、小黃瓜與特製甜麵醬，一口咬下，鹹甜酥香交織綻放。隨後主廚會將豐腴多汁的鴨腿斬件分切，呈現外皮紅潤酥脆、肉質細緻飽滿的明爐烤鴨腿，佐以冰梅醬酸香解膩，為相聚時刻增添難忘的味覺記憶。