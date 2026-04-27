168虎埤老街線玩新化 山城慢遊＋農產美食一次收集

虎頭埤風景區-虎月吊橋

【旅遊經 洪書瑱報導】

在台南想輕鬆遊玩有味道的山城小旅行，不妨搭乘「台灣好行168虎埤老街線」，即可一路暢遊新化老街、虎頭埤風景區及周邊山林景點，還能一次品嚐在地農產好滋味。其中虎頭埤風景區內設置的特色禮物店，集結多款新化在地人氣伴手禮，遊客能輕鬆把山城風味帶回家。









虎頭埤風景區即將進入阿勃勒花季







虎頭埤風景區漁樂時光







虎頭埤禮物店販售在地農特產品



台南觀光旅遊局局長林國華表示，新化地區農產資源極其豐富，尤以「新化五寶」為「地瓜、橄欖、鳳梨、麻竹筍、芝麻」最為知名，而在地店家也運用這些品質優異的農產品研發出許多美味的料理或產品，充分展現濃厚的地方農產特色，遊客到訪絕對不容錯過。









礁坑農有限公司產品照





「台灣好行168虎埤老街線」於去(2025)年推出後，即廣受好評，沿線特色店家也深獲遊客喜愛，例如「礁坑農有限公司」由在地社區力量組成，從公益團體轉型為具社會企業精神的組織，致力推動農村永續發展。以新化橄欖為主角，開發出「橄情露」、「橄心醋」等產品，採自然發酵製成，口感甘醇順口，展現新化橄欖的健康風味。











大坑休閒農場產品照





「大坑休閒農場」168虎埤老街線的終點站，為山區傳統養雞維生的農家，成功轉型為充滿生態活力的休閒農場。園區大力提倡生態保育與休閒創新，不僅提供舒適的山野住宿服務，同時讓遊客可以品嚐在地風味，留宿山林深度放鬆，將新化五寶的獨特魅力帶回家分享。





大坑休閒農場研發多款農產創意養生料理與伴手禮，其中遵循傳統古法手工製作的「筍漬」，保留竹筍清脆甘甜的復古口感；還有老一輩廚房必備的天然調味聖品-「樹子漬（破布子）」，雖然只是配角，但不管蒸、炒、煮、湯，都能帶出食物更佳的風味；另外農場使用園區內天然放養雞研發出「黃金珍珠樹子雞湯」，湯頭甘醇鮮美，是客人必點餐點。





台南觀光旅遊局表示，為了便利遊客選購新化山城特色的農產伴手禮，特於所轄虎頭埤風景區大門入口處設置禮物店，除有在地農特產伴手禮販售之外，也有虎頭埤特製三溫暖茶葉蛋、善化糖廠冰棒、現磨咖啡及冷飲等商品，提供遊客遊園輕食服務。未來將持續集結台南山線優質品牌，透過「旅遊＋在地產業」的營運模式，除了為遊客打造優質的購物環境，也為在地小農與業者提供展示與行銷平台。民眾不妨趁著春暖花開之際，規劃一趟山城漫遊美食之旅。

※.懶人玩法推薦──





由「新市火車站」出發→ 新化老街、大目降歷史園區→ 虎頭埤風景區（禮物店＋遊湖）→ 168線沿線景點（中興林場、綠谷西拉雅、大坑休閒農場等）→ 夜宿山林，感受田野生活樂趣

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供



