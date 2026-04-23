2026-04-23 16:47 After Thirty
桃園親子景點：TOP10小孩玩不膩！親子必訪室內景點與主題樂園
桃園親子景點，本篇精選桃園室內場館、觀光工廠、主題樂園、農場與特色公園，全方位滿足一家大小的放電需求。建議善用火車、高鐵、機捷與公車輕鬆轉乘，避開塞車困擾，與孩子共創充滿魅力的桃園旅遊回憶！
桃園親子景點：
1. Xpark 水族館
- 日本「八景島」海外首館，由久石讓配樂，結合聲光與氣味打造 360 度藝術化海洋空間。
- 佔地 4500 坪、13 大展區，必看大水槽與夢幻水母，並提供與海洋生物共眠的「夜宿體驗」。
- 位於高鐵與機捷旁，館內 Xcafe 可邊用餐邊欣賞企鵝在隧道悠游，交通與感官體驗兼具。
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🗺️ Google 地圖：雄獅文具-想像力製造所
⏱：09:00–17:00
2. 金格觀光工廠｜卡司・蒂菈樂園
- 金格食品打造，100% 還原日本長崎本舖場景，深度沉浸甜點文化。
- 設有超大蛋形屋美拍點，並透過透明走道直擊製程，感受蛋糕香氣與知識。
- 親子動手用脆蛋糕與糖霜搭建「創意建築」，是人氣極高的甜蜜互動體驗。
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🗺️ Google 地圖：金格觀光工廠｜卡司・蒂菈樂園
⏱：09:00–17:00
3. 雄獅文具想像力製造所
- 由老字號雄獅文具打造，以美學探索為核心，重塑經典文具的創意價值。
- 透過塗鴉大白牆、自製彩色筆等高度互動設施，讓孩子在玩樂中掌握色彩知識。
- 館內有壯觀的 60 色彩虹牆，館外銜接南洋杉林秘境，結合人文美感與自然景致。
🗺️ Google 地圖：雄獅文具-想像力製造所
⏱：09:00–17:00
4. 小人國主題樂園
- 亞洲首座主題樂園，集結百座國內外擬真地標，免出國即可飽覽世界奇景。
- 濃縮全台歷史古蹟與現代建設，透過精緻動態模型帶孩子深度認識在地文化。
- 擁有多項室內外遊藝設施與主題演出，夏季開放限定水樂園，消暑又放電。
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🗺️ Google 地圖：小人國主題樂園
⏱：9:00–17:30
5. 巧虎夢想樂園
- 結合五大卡通角色主題（球池、家家酒、科技互動），打造沉浸式夢幻遊樂空間。
- 每日定時故事與歌舞表演，由專業人員引導，在玩樂中鍛鍊孩子表達力與社交常規。
- 位於高鐵站旁，緊鄰 Xpark 與百貨商城，是一次搞定娛樂、餐飲與購物的便利首選。
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🗺️ Google 地圖：桃園巧虎夢想樂園
⏱：11:30–18:00
6. 埔心牧場
- 北台灣首座牧場，提供擠牛乳、修馬蹄等專業解說與體驗，是兼具偶像劇美景的大自然課堂。
- 特設日式水豚泡澡池，可近距離餵食水豚、梅花鹿、羊駝與浣熊，是親子親近動物的人氣地標。
- 包含西部風格的「牛仔趕羊秀」及預測冠軍的「賽金豬、賽福羊」運動會，互動感十足且有驚喜小禮。
🗺️ Google 地圖：埔心牧場
⏱：09:00–17:00
7. 山腳鹿場水鹿之家
- 可近距離餵食水鹿、梅花鹿並體驗「奶瓶餵小鹿」，更有溫和的小鹿牽繩散步，享受療癒互動。
- 專為孩子設計的放電活動，在寬廣腹地與小鹿競速比賽，是充滿鬥志與趣味的獨特回憶。
- 設有完善室內空間，由專家講解鹿群生態，並提供小鹿陶偶彩繪 DIY，兼具知識性與手作樂趣。
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🗺️ Google 地圖：山腳鹿場水鹿之家
⏱：星期六、星期日 09:30–17:00
8. 富田花園農場
- 擁有四季彩虹花海與玻璃教堂、風車造景，為知名偶像劇取景地，極具異國風情。
- 羊駝、小馬等動物皆定期防疫且性格溫和，可在園區內安心近距離互動與拍照。
- 提供景觀餐廳與自助餐點，可一邊遠眺山巒花田，一邊享受美食與親子 DIY 樂趣。
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🗺️ Google 地圖：富田花園農場
⏱：09:00–17:30
9. 虎頭山奧爾森林學堂
- 於林間打造「活」樹屋與空中步道，讓孩子在森林環抱中探索自然。
- 擁有全台最長溜滑梯與完善步道，設施豐富且免門票，是親子踏青首選。
- 週末提供樹屋說故事活動，結合環境教育，讓孩子在芬多精中啟發想像力。
🗺️ Google 地圖：虎頭山奧爾森林學堂
⏱：24小时营业
10. 大有梯田生態公園
- 完整保留大檜溪水梯田景觀，透過生態池與水撲滿，打造具自然教育意義的農村主題空間。
- 以松鼠為設計主軸，提供復古磨石子溜滑梯與體能挑戰區，滿足孩子放電與長者健身需求。
- 週末夜晚結合地形舉辦電影院與音樂會，並設有滑索及吊床設施，體驗悠閒的農村主題生活。
🗺️ Google 地圖：大有梯田生態公園
⏱：24小时营业
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