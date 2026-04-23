只賣到5月底！故宮晶華×晶華軒聯名晚餐限時開吃

近期各大餐飲吹起一股聯名風潮，台北知名餐廳「故宮晶華」攜手2026年《亞洲50大》全台最佳中餐廳「晶華軒」客座，打造「晶華好味道」菜單，即日起至5月31日晚餐限定供應，10多道招牌菜色一次吃，兩人成行、每人1580元+10%，CP值超高。

招牌菜晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞、XO醬蘿蔔糕等。台北晶華提供

聯名菜色由中餐廚藝總監 鄔海明親自掌勺，嚴格把關品質，前菜端出招牌蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮、花生炆雞腳及青瓜海蜇絲等好料，正式揭開餐期序幕。煲湯推薦「瑤柱花膠銀耳羹」精選老母雞與豬骨小火慢燉高湯，加入干貝、花膠與銀耳熬煮，是老饕的最愛。港式點心網羅晶瑩鮮蝦餃、北菇蒸燒賣、金珠鹹水餃、蜂巢炸芋角、古法糯米雞、醬皇金錢肚、江南素菜餃、XO醬蘿蔔糕等品項，色香味俱全。

主菜包括蒜茸粉絲開邊蝦、潮式冬菜蒸小卷、梅菜扣肉、糖醋咕嚕肉等多道佳餚。台北晶華提供

主菜分為肉品與海鮮兩類，肉品以鹹香下飯的梅菜扣肉、酸甜的糖醋咕嚕肉、滑嫩的豆花肥腸及鑊香滿溢的港仔牛肉炒芥藍最為吸睛；海鮮則祭出豉椒炒花甲、外酥內嫩的蔥薑斑腩煲、彈牙的蒜茸粉絲開邊蝦。老饕最愛「蒜蓉粉絲開邊蝦」精選新鮮大草蝦，肉質肥美鮮嫩，底層粉絲吸滿蒜蓉醬汁精華，讓人一試難忘。

甜點推薦青檸香茅凍、蘑菇流沙包、墨戲仙草。台北晶華提供

另道「豉油皇炒麵」也是港式料理的精髓，主廚將麵條與乾魷魚、韭菜、銀芽一同拌炒，加入豉油皇醬汁炒至收汁，讓人口齒留香。甜點推薦「青檸香茅凍」，將香茅熬煮出草本香氣，拌入愛玉與檸檬汁凝製成凍狀，最後添入檸檬冰沙增加口感。