機票漲快搶便宜！華航免費機票、888元飛日本、虎航獨家9折，手速搶「GO」！

「易遊網」明(24)日中午12點，易遊網祭出日本機票一口價搶購，飛東京最低888元





【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著國際機票進入全面調漲階段，加上近期全日空與日本航空又釋出調整燃油附加費訊息，出國旅遊成本又再度升高，讓許多民眾在規劃行程時更加精打細算之外，也會更密切關注優惠與搶票機會點。若想要降低出國成本，易遊網不僅提出解方，更推出三大機票優惠活動，如：免費機票抽獎外，還有飛往日本機票只要888元等，讓旅客在高票價時代中，依然有機會撿到便宜、輕鬆啟程。而此波活動中，最受矚目莫過於888元單程機票，真可說是「機」不可失，易遊網表示，針對哈日旅客祭出日本機票一口價搶購，於明(24)日中午12點將開搶東京單程機票含稅888元，以及福岡來回機票含稅6,888元，這極具吸引力的「逆勢甜甜價」，欲搶「GO」的消費者，真的得拚手速了！









透過二、三線城市的旅遊選擇與把握優惠時機，玩出最抗漲的「聰明旅遊術」





在整體機票看漲的時刻中，易遊網分享一個省錢的妙招，在整體票價上揚趨勢下，避開一線熱點、轉向高CP值的潛力城市，是省荷包解方！相較東京、大阪等熱門航點，日本二、三線城市票價普遍低約1至2成，不僅有助控制預算，也能避開擁擠人潮提升旅遊品質，同時深度體驗日本文化，逐漸成為哈日旅客的新選擇。易遊網表示，與台灣虎航攜手佈署眾多日本二、三線航點，於4月27日至29日獨家快閃推出指定航點9折優惠。







※.推薦航點，透過二、三線城市的旅遊選擇與把握優惠時機，玩出最抗漲的「聰明旅遊術」──





一、佐賀來回含稅5,030元起，適合規劃九州慢旅、探索溫泉與在地文化。



二、岡山來回含稅6,110元起，可延伸瀨戶內海藝術之旅。



三、仙台來回含稅8,255元起，四季皆具魅力，適合自然景觀與美食愛好者。









易遊網X虎航獨家快閃促銷，主打轉攻二三線城市航點，飛佐賀最低5千起





活動期間，於易遊網預訂中華航空機票，即可參加聯名護照套與聯名老帽抽獎；於指定週末透過易遊網APP預訂雙人機票，輸入折扣碼【2026ezsoberci】再享現折250元。推薦萬元左右的華航亞洲熱門航點：首爾來回機票含稅10,010元起、曼谷機票來回含稅10,095元起，皆適合來場結合美食、購物與文化體驗的城市旅行。除了虎航獨家優惠外，同時，於4月24日前預訂日本旅遊相關商品，滿萬還有機會抽中日本秒殺歌姬LiSA台北小巨蛋演場會雙人門票(價值4,880元區域座位)。











易遊網攜手信義區人氣潮流酒吧咖啡廳Fake Sober與中華航空，推出全新聯名企劃 -「Keep Sober In The Air」







於微醺週末夜期間，限定推出哈密瓜風味聯名特調







為期兩周聯名活動期間，另有白桃柑橘風味的聯名罐裝酒可收藏



而針對國內，易遊網攜手信義區人氣潮流酒吧咖啡廳Fake Sober，並聯合以東方美學精緻服務著稱的中華航空，共同推出全新跨界聯名企劃 -「Keep Sober In The Air」，將旅遊靈感延伸至城市微醺體驗，透過限定聯名特調、風格聯名週邊以及亞洲區不限航點機票抽獎，打造一場融合風味、設計與旅行想像的微醺之夜。活動自4月24日至5月2日登場，分別在4/24、4/25、5/1、5/2，連續兩週推出「微醺週末夜」快閃派對，凡點哈密瓜風味聯名特調，即可獲得限量聯名護照套，每日數量有限、送完為止。而於聯名活動期間，另有白桃柑橘風味的聯名罐裝酒可收藏外，到店完成打卡任務，即有機會獲得「中華航空亞洲區不限航點經濟艙機票」乙張！

※.日本機票一口價：

搶購日期：4/24



搶購時間：中午12點



搶購票價：東京單程機票含稅888元、福岡來回機票含稅6,888元



活動網址：https://www.eztravel.com.tw/activity/japan/



提醒您，飲酒過量有礙身體健康！





以上圖片：易遊網提供