2026-04-23 13:21 After Thirty
包棟首選！宜蘭「HEN輕鬆民宿」：滑梯主題房，大人小孩都輕鬆
宜蘭「HEN輕鬆民宿」，小孩的遊樂園，大人的聚會天堂！主打每房設有溜滑梯，更有室內大型球池，讓孩子盡情放電。12人包棟提供烤肉、KTV及麻將設備，是親子家庭多人聚會的首選。
HEN輕鬆民宿
宜蘭超熱門親子民宿，主打每房都有溜滑梯和玩具，更有整層室內大球池！貼心提供「LINE 聯繫自助入住」服務，抵達後可彈性安排進房，完全不受限。
📍Google Map：HEN輕鬆民宿
📞 電話：0900-409-500
👉 官網訂房：HEN輕鬆民宿
☺︎ LineID：@a0900409500 / https://lin.ee/oEZRM8S
客廳：
超大規格的舒適沙發，讓 12 人聚在一起聊天、唱歌也不擁擠。明亮開闊的公共空間，是全家人放下手機、享受彼此陪伴的完美角落。
就在客廳旁！配備專業電動麻將桌，讓聚會更有趣味。旁邊貼心備有兒童餐椅，大人開戰、小孩用餐都能輕鬆看顧，多人旅遊的機能感一次到位。
不只是客廳，更是歡樂的遊戲區！大螢幕電視播放著可愛卡通，下方擺滿各式玩具、小鋼琴、滑步車與搖搖馬。多元選擇讓寶貝們在公共空間也能玩得樂不可支，大人輕鬆在一旁看顧。
客房：
將溜滑梯直接搬進佩佩豬主題房！採用安心的矮床墊設計，守護寶貝睡眠安全，更騰出寬敞空間讓孩子盡情歡笑。貼心配置簡約梳妝台與網美燈鏡，滿足大人需求，大人小孩都「HEN輕鬆」。
客房內配備純白簡約的梳妝台與網美燈鏡，讓媽媽出遊也能優雅打扮。一旁備有充足的瓶裝水、毛巾與小冰箱，在繽紛的親子氛圍中，依然保有大人的質感生活需求。
設施：
包棟即享設備齊全的現代化廚房！擁有寬敞的料理空間、大容量冰箱與飲水機，無論是準備親子餐點還是多人聚餐的食材採買都超方便。不僅能唱歌、打麻將，還能親手下廚，讓這趟宜蘭之旅更有「家」的溫馨感。
兒童遊戲室：
牆面上巨大的超級瑪利歐正歡迎著孩子們！這裡簡直是小型的玩具博覽會，從軌道車、角色扮演的廚房組到積木桌，應有盡有。地毯上還貼心繪有馬路圖案，滿足所有車車控的夢想。
由安全軟墊打造的童話城堡溜滑梯！不僅外觀可愛吸睛，更保護孩子在攀爬、穿梭和溜滑梯時的安全。旁邊備有兒童音樂琴，是一個兼具大肌肉活動與感官發展的歡樂空間。
結合攀岩牆與繽紛球池，是孩子盡情放電的絕對聖地！旁邊更貼心設有遊戲室專用衛浴，不論玩到一半想上廁所或結束後想簡單清潔，都不必奔波回房，方便家長隨時照顧。
早餐：
這不是飯店，是民宿的超用心早餐！多樣化的九宮格小菜整齊擺放，從清爽時蔬到經典配菜應有盡有。只要提早與民宿負責人約好時間，這份視覺與味覺的盛宴就會準時出現在桌上迎接你。
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