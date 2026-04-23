跟著國際金旅獎這樣玩／聰明規劃 讓假期無限FUN大

挪威羅弗敦群島白雪皚皚的山峰與舞動的北極光。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】翻開行事曆，心是不是早已飛向遠方？請四天玩十天，假期怎麼請才能發揮最大值？跟著國際金旅獎一覽全球年度慶典，從夏日到金秋，再到冬季最夯賞極光、聖誕市集，規劃旅人最心動的假期。

▲國王節慶典是荷蘭一年中最熱鬧的全民派對。 圖：shutterstock／來源

★ 沸騰吧！熱力滿檔的四月

四月慶典，少不了台灣瘋媽祖繞境，不管是白沙屯媽祖或大甲媽祖，循著鑼鼓聲，加入隊伍，一年一度的虔誠行腳，已經是最熱血的約定！

在阿姆斯特丹，每年04/27登場的「國王節」是全荷蘭人最瘋狂的一天，換上橘色服裝、配戴橘色物件的打扮，聚集在運河區，從大型遊街、音樂派對、街頭表演、市集展覽，熱鬧氣氛就像炙熱的陽光遍灑各地。

▲繽紛雪梨燈光音樂節是澳洲規模最大的冬季盛事，將雪梨歌劇院、港灣大橋等著名地標變成華麗的燈光投影與藝術裝置畫布。 圖：shutterstock／來源

★ 點燃吧！絢爛煙火的五月

五月份連續假期格外耀眼，請四天休九天。夏天就要瘋島嶼！2026「澎湖國際海上花火節」於05/4-8/25登場，澎湖的夜空將出現《七龍珠Z》，各種主題煙火秀與無人機光影秀點亮馬公，夏夜星光璀璨。

在日本，每年5月5日是「兒童節」，這期間到日本旅遊可看見天空有五彩繽紛的鯉魚旗飛揚，尤其是東京鐵塔前廣場有333條鯉魚旗、熊本縣杖立溫泉也有3000條鯉魚旗飛揚在杖立川上空，夜間還有光影點燈；群馬縣館林市、大阪高槻市芥川櫻堤公園，也都會懸掛約千條鯉魚旗，一同歡慶兒童節。

轉場南半球聚焦澳洲，以燈光、音樂、創意與美食為主題的「繽紛雪梨燈光音樂節」（Vivid Sydney），將於05/22-06/13華麗登場，整個雪梨歌劇院、雪梨港灣、達令港成為流光溢彩的畫布，投影秀、港灣遊船、裝置藝術，催促著旅人感受魅力雪梨！

▲2026世界盃（2026 FIFA World Cup）將於6月登場，除了是史上規模最大的一屆，更首次由美、加、墨三國聯合舉辦。 圖：shutterstock／來源

★ 歡呼吧！熱血沸騰的六月

迎接夏季，六月份端午連假請四天休九天，可趁早規劃暑假旅遊或到南半球避暑去。2026年全球矚目的賽事非世界盃足球賽莫屬，今年 FIFA 首次橫跨加拿大（多倫多、溫哥華）、美國（11個城市）、墨西哥（開幕賽）三個國家舉辦，06/11-07/19全球球迷沸騰喝采，將掀起一波運動旅遊熱潮！熱情的粉絲們，準備好護照，飛往最想去的主場應援吧！

▲仲夏節（Midsommar）是北歐最受歡迎的傳統節日之一，佩戴花冠、圍繞仲夏柱（Maypole）跳舞、唱歌，迎接夏至與陽光的來臨。 圖：shutterstock／來源

南半球秘魯，一年一度的「太陽祭」也將於06/24登場，被喻為是南美洲第二大節慶持續吸引全球旅人目光，在南半球冬至的這一天，陽光灑落在印加古都庫斯科，透過極具震撼的傳統歌舞與鼓樂，親臨其中感受太陽之子的呼喚。

北歐仲夏節，則是北半球夏至的慶典！在瑞典、挪威、芬蘭與丹麥四國中，每年6/24一起迎接仲夏來臨，在一年中日照最長的日子，向太陽致敬，在廣場上豎立仲夏柱（Maypole）、戴花冠、跳傳統舞蹈、點燃篝火與享用鹽醃鯡魚與草莓蛋糕和兵啤酒，沁涼又消暑。

▲德國「慕尼黑啤酒節」是全球最大啤酒節，暢快享用巴伐利亞美食與各款美味啤酒。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：shutterstock／來源

★ 乾杯吧！暢快微醺的九月

九月份全球有多個文化與美食慶典，更是台灣的中秋連假，請四天休十天，趁著秋高氣爽飛往歐洲正合適！09/19–10/04德國「慕尼黑啤酒節」是全球最大啤酒節，在傳統帳篷與巴伐利亞美食與音樂中，讓多巴胺燃起，釋放生活壓力，暢快乾杯。

轉往四季如夏的夏威夷，每年九月會舉辦「阿囉哈節 」（Aloha Festival），2026年正好迎來80周年、原住民文化盛典「檀香山部落帕瓦節」50周年與「檀香山節」30周年，全年都有活動，而且節慶規模與精彩程度堪稱歷年之罪，透過音樂、舞蹈、皇室傳統與在地生活，邀請全球旅人飛往夏威夷，體驗歡快、自在的「阿囉哈精神」。

▲新墨西哥州「阿爾伯克基國際熱氣球節」，熱氣球集體升空繽紛絢麗。 圖：shutterstock／來源

★ 飛翔吧！光輝歡慶的十月

光輝十月有兩個連續假期，雙十假期、光復假期都可請四天休十天，正適合趁著秋高氣爽安排長程線假期。

2026年台美天空熱鬧非凡，長榮、華航、星宇多家航空公司直飛美國各城，玩美國省心便捷。每年十月，新墨西哥州阿爾伯克基舉辦全球規模最大的「阿爾伯克基國際熱氣球節」（Albuquerque International Balloon Fiesta），盛況吸引數十萬遊客慕名前來，欣賞天空中無數色彩繽紛、造型各異的熱氣球，每年都有超過600個色彩繽紛的熱氣球翱翔天際。

喜愛獨特又奇異，帶有神秘色彩的慶典嗎？在五彩繽紛的街頭與隨處可見的骷顱頭，就知道是墨西哥「亡靈節」來臨（10/31–11/02），一場超脫生死循環週期，一點也不悲傷的歡樂遊行，還包含亡靈節妝容、亡靈節市集、祭壇巡禮，正是墨西哥最大盛典，想認識墨西哥特色旅遊，正是時候。

到北歐賞極光，是冬季旅遊最熱門的主題之一！在北歐追極光，最佳時節從9月下旬至隔年3月因為夜晚長、氣溫低，極光出現率最高；9月、10月的秋季，幸運的話，還可以見到極光倒映在無冰的海面上，夢幻感倍增；進入11月後，因為永夜機率高，是追極光最穩定的時間，滿天星空搭配雪景，除了賞極光，還可以體驗狗拉雪橇的季節限定活動。

▲聖誕市集溫馨的佈置，讓古蹟景點洋溢夢幻浪漫氣息。 圖：shutterstock／來源

★ 許願吧！美好溫馨的十二月

熱鬧溫馨的聖誕與元旦假期，請四天休十天。趁機冬遊歐洲感受氣氛滿點的跨年佳節，各大城市繽紛的聖誕佈置、美食市集、燈光秀與平安夜聖歌，成為歐洲冬旅的另一種期待。

從德國紐倫堡的百年傳統，到奧地利維也納的浪漫燈海，再到法國史特拉斯堡的童話氛圍，每一座市集都散發獨特的文化魅力。空氣中瀰漫著肉桂與熱紅酒的香氣，耳邊響起合唱團的聖誕歌聲，視覺與味覺交織成一場節慶饗宴。

調節繁忙的工作步伐，讓旅行成為日常的亮點。換個城市，看不一樣的風景；換個節慶，感受不同的熱情。透過連假計畫，走進世界慶典，與國際旅人一同喝采，在旅途中找到新的節奏！

更多優質旅遊行程與活動資訊，請參閱：

【國際金旅獎官方粉絲團】https://fb.me/GoldenTravelAward/

【國際金旅獎優質行程總覽】https://www.tqgta.com

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野