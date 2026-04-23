雙北高端旅宿版圖再進化！台北板橋馥華艾美酒店即將開幕

酒店建築由國際知名建築事務所 HANDEL Architects 規劃設計，以「連結」為核心概念，串聯國際都會視野與板橋城市脈動。 圖：台北板橋馥華艾美酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在雙北旅宿市場持續升溫之際，由萬豪國際集團與馥華集團攜手打造的「台北板橋馥華艾美酒店」即將正式開幕。作為萬豪國際於台灣少見的直營據點，此案不僅象徵國際品牌正式進駐新北核心區域，更被視為高端旅宿版圖向板橋延伸的重要里程碑。

根據交通部觀光署統計，雙北觀光旅館市場近年呈現穩定成長趨勢。台北市平均住房率由2023年的68.4%提升至2025年的74.5%，平均房價亦由5,112元上升至5,344元；新北市平均住房率則由70.5%成長至71.6%。其中，新北市外籍旅客占比由25%提升至32%，顯示其已逐步由國旅市場轉型為兼具國際觀光與商務需求的重要城市。

▲酒店室內設計由國際知名酒店設計公司 BLINK Design Group 的 Clint H. Nagata 操刀，以當代設計語彙融合法式優雅風格。 圖：台北板橋馥華艾美酒店／提供

在此發展背景下，馥華集團與萬豪國際集團早於2019年即展開前瞻布局，看準雙北都會區住宿需求持續擴大，並洞察旅客對旅宿的期待已由單純住宿，延伸至品牌風格、文化體驗與生活質感。此次引入「艾美酒店」品牌，正是回應市場對高品質且具設計與文化內涵旅宿產品的需求。相較傳統商務型酒店，艾美更強調藝術、人文與生活風格，為當代旅客提供兼具靈感與品味的住宿體驗。

從區位條件來看，板橋具備三鐵共構的交通優勢，位於桃園國際機場與台北松山機場之間，並串聯雙北城市軸線與周邊觀光資源。隨著新板特區發展日益成熟及三鶯線未來通車，區域整合效益持續提升，使板橋由交通節點逐步轉型為結合商務、生活與文化的城市核心。同時，板橋亦為串聯雙北外圍觀光的重要門戶，可快速連結三峽、鶯歌等文化聚落，延伸至茶文化與陶瓷工藝等深度旅遊體驗，進一步強化其作為雙北關鍵樞紐的發展潛力。

「台北板橋馥華艾美酒店」以「連結」為核心設計命題，從板橋的城市脈絡延伸至品牌文化。作為以「橋」為名的城市，板橋由過往木橋的交通意義，轉化為串聯城市發展與文化交流的重要節點；而源自法國的 Le Méridien，承襲歐洲對藝術、文化與生活風格的底蘊，象徵優雅且開放的國際視野。在兩者交會之中，「連結」不再僅止於地理，而成為跨越地域與文化的當代表述。

「台北板橋馥華艾美酒店」由 HANDEL Architects 與 BLINK Design Group 操刀，透過當代設計語彙融合法式優雅，將品牌精神與城市意象轉化為可感知的空間語言。整體空間以開放與流動為主軸，結合藝術策展與場域敘事，交織台灣在地文化記憶與法式優雅精神，使旅人在移動之間，逐步展開一段關於文化與生活風格的體驗。

▲全日餐廳「花漾 BELLE ÉPOQUE BRASSERIE」以亞熱帶花園為靈感，延續「 Belle Époque 美好年代」所象徵的愉悅與優雅，讓感官與節奏在此舒展。 圖：台北板橋馥華艾美酒店／提供

此外，酒店亦邀集14位國內外藝術家共同參與策展，將雕塑、裝置與空間藝術融入整體旅宿體驗之中。從迎賓作品到公共空間展示，讓旅人自踏入酒店的第一刻，即開啟一場關於旅行、文化與感知的探索。

「台北板橋馥華艾美酒店」總經理康傑男（Dario Congera）表示：「我們期待將艾美『品味美好生活』的品牌精神帶進板橋，透過旅行、藝術與文化的融合，為賓客打造一段充滿靈感與魅力的旅程。」

在國際酒店品牌持續布局台灣、旅宿產業邁向品牌化與體驗化發展的趨勢下，「台北板橋馥華艾美酒店」的開幕，不僅代表馥華集團與萬豪國際合作的重要成果，也象徵新北高端旅宿市場正式邁入全新階段，為城市觀光、文化交流與國際接軌開啟嶄新篇章。

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