大韓航空仁川國際機場頭等艙及商務艙「 新一代休息室」煥新升等

大韓航空以綿密航網連結世界，用心提升每一位旅客的尊榮出遊體驗。 圖：大韓航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】大韓航空位於仁川國際機場 T2航站樓的頭等艙休息室和商務艙休息室（西側），已全面完成翻新。大韓航空全新的頭等艙休息室位於250號登機口對面四樓，已於04/17 06:00開始正式啟用。商務艙休息室（西側）位於248-249號登機口對面四樓，則於04/16 04:00起營運。

▲大韓航空頭等艙休息室中央大廳設計靈感來自韓國傳統美學，巧妙融入了木質柱樑、苧麻等元素，營造出高雅的藝術氛圍。 圖：大韓航空／提供

大韓航空秉持「賓至如歸」（Home away from home）的設計理念，旨在為旅客打造一個舒適愜意的候機空間，讓他們在登機前能充分放鬆。此次翻新特別加強了餐飲（F&B）及各項設施，致力於為旅客提供與現有休息室截然不同的全新尊享體驗。為滿足未來大韓航空合併後的發展及日益增長的旅客需求，休息室的面積和座位數也進行了擴建，以確保在高峰時段也能為大量旅客提供寬敞舒適的環境。

此次頭等艙及商務艙休息室（西側）完成翻新升等，象徵著大韓航空歷時3年6個月、總投資高達1,100億韓元的仁川國際機場第二航廈「新一代休息室」建設工程圓滿完成。

▲頭等艙休息室餐點以傳統食譜為基礎，採用自然烹調方法，凸顯食材本味與香氣。 圖：大韓航空／提供

頭等艙休息室： 全面升等，打造頂級專屬休憩空間

大韓航空頭等艙休息室由開放式大廳和11個獨立包廂組成，總面積達到921平方公尺，相較此前擴大2.3倍，將容納更多旅客，並提供更寬敞舒適的休憩空間。休息室中央大廳的設計靈感來自韓國傳統美學，巧妙融入了木質柱樑、苧麻等元素，營造出高雅的藝術氛圍。旅客抵達後，將由專人引導至獨立的私密包廂，尊享專屬休憩時光，並在充分休息後便捷登機。

在餐飲服務方面，頭等艙休息室提供以顧客偏好為核心的客製化「點餐式」（à la carte）服務。餐點以傳統食譜為基礎，採用自然烹調方法，凸顯食材本味與香氣。各類甄選葡萄酒、威士忌、精釀啤酒及其他飲品，均由專業侍者提供服務。餐具的選擇更是彰顯尊貴，除了沿用頭等艙機上的 Christofle 刀叉、Bernardaud 餐具、Baccarat 和 Riedel 酒杯等頂級選品以外，更特別引進韓國李基祖作家的白瓷與李亨根作家的鉛青銅器，為旅客帶來獨具匠心的差異化用餐體驗。

休息室內隨處可見的藝術珍藏亦是點睛之筆。蔡成弼、李培、劉鳳相、金永周等多位韓國知名藝術家，以及世界級大師安尼施·卡普爾（Anish Kapoor）等，共同為大韓航空頭等艙休息室貢獻了藝術創作。這些藝術品特別注重呈現蘊含韓國傳統文化精髓的「黃」與「黑」的深邃色彩，為整個空間賦予了深沉的底蘊與高雅的氣韻。

休息室內還設有淋浴間（Shower Room）、健康區（Wellness）等便利設施，進一步提升旅客的出行舒適度。在獨立的私密空間內，旅客可使用按摩椅舒緩身心。寬敞的淋浴間內，化妝區與淋浴區獨立分區，並配備高品質盥洗用品及專屬拖鞋，致力於為旅客打造極致的休憩體驗。

▲大韓航空商務艙休息室（西側）設有420餘個座位，成為仁川國際機場內單體規模最大的休息室。 圖：大韓航空／提供

商務艙休息室（西側）： 仁川機場內最大獨立休憩空間，重塑高級候機體驗

大韓航空商務艙休息室（西側）經過大規模擴建，顯著提升了接待能力，有效緩解了休息室擁擠問題。休息室總面積達2,615平方公尺，設有420餘個座位，使其成為仁川國際機場內單體規模最大的休息室。此舉象徵著提前應對與韓亞航空合併後可能帶來的旅客增長，並持續為全球旅客提供符合國際標準的高品質服務。

大韓航空商務艙休息室（西側）採用了與此前公佈的休息室統一的品牌標識與設計理念，以大韓航空高級客艙常用的金色、黑色與象牙白色為主色調,營造出奢華而優雅的氛圍。同時，巧妙運用木材與石材的自然肌理，以現代手法詮釋韓國傳統建築的韻味。

休息室內部設施一應俱全，為旅客提供豐富的選擇。其中包括品類豐富的自助餐區、提供新鮮美食的現場烹飪台以及特色酒吧。此外，還設有配備按摩椅等設備的健康區（Wellness）、寬敞舒適的淋浴間等。特別值得一提的是為滿足商務旅客的需求，休息室還專屬設有高效的工作區（WorkStation）與科技區（Tech Zone），全面提升旅客的出行便利。

現場烹飪台提供由仁川君悅酒店星級主廚團隊精心製作的各式新鮮餐點。菜單堅持使用時令食材，每季定期更新，確保食材新鮮與風味最佳。休息室的自助餐區設計多元，涵蓋韓餐、西餐、精緻麵包和新鮮沙拉吧等多種選擇,滿足旅客不同口味需求。此外,旅客還能品嚐仁川君悅酒店甜點師手工製作的各式甜點、藥果等韓式傳統茶點、新鮮時令水果及香醇軟冰淇淋。酒吧區則常駐專業調酒師，可依旅客個人偏好，現場調製各色創意雞尾酒及飲品。

大韓航空在休息室的空間佈局上傾注巧思，確保即使在客流量高峰時段，旅客也能擁有從容舒適的用餐體驗。自助餐區和現場烹飪台巧妙地設置於主大廳中央，兩側延展出寬敞的用餐區域，形成流暢便捷的動線設計，有效避免擁擠。此外，休息室內巧妙融入隨角度與時間變幻的藝術裝置及數字藝術作品，將休息室體驗昇華為一場獨特的藝術與感官之旅。

經過此次翻新，仁川國際機場 T2航站樓內的大韓航空休息室將全面煥新，共運營頭等艙休息室、Miler Club 休息室、商務艙休息室（東側）左側區域、商務艙休息室（東側）右側區域、商務艙休息室（西側）、商務艙花園休息室（東側）以及商務艙花園休息室（西側）。此次升等使得休息室總面積從原有的5,105平方公尺擴增至12,270平方公尺、增幅達2.5倍，總座位數也從898個大幅提升至1,566個。

為提升旅客便利性，持有 Morning Calm 會員資格及希望使用休息室優惠券的旅客，現可通過大韓航空官方網站及手機 APP 的「休息室提前預約服務」，更有彈性地規劃您的候機時光。

未來，大韓航空將持續以旅客需求為導向，積極應對合併後的市場變化，計劃陸續完成包括金浦國際機場、美國紐約甘迺迪國際機場等國內外主要機場休息室的翻新升級工作，致力於全面提升全球旅客的出遊服務體驗。

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