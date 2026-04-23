和BLACKPINK Lisa同享奢華假期好去處 精選六大度假旅宿春夏優惠禮遇

馬爾地夫「Cheval Blanc Randheli」擁有私人島嶼的住宿房型可選擇。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春分、清明已過，邁入第二季，今年的新計劃都啟動了嗎？Heavens Portfolio 從海島到湖畔，精選5處奢華度假地所提供的春夏禮遇，無論雙人同行或親友共聚，提早預訂、多住幾天都有獨享優惠。

▲馬爾地夫「Cheval Blanc Randheli」推出多項兒童活動。 圖：Heavens Portfolio／提供

馬爾地夫／Cheval Blanc Randheli

先前因 為 K-Pop 歌手 Lisa 度假打卡，再次抓回全球旅客目光的「馬爾地夫白馬莊園」（Cheval Blanc Randheli），是由比利時建築師 Jean-Michel Gathy 設計打造。揉合歐洲工藝，和針對自然環境設計出流暢且具質感的空間，提供了寬敞又隱密的休閒空間，加上管家無微不至的照顧，豐富的活動體驗安排，適合兩人繾綣，也符合親子旅遊的需求。

針對今年淡季，「馬爾地夫白馬莊園」推出夏季優惠，凡於即日起至09/30期間入住莊園的所有房型（私人島除外），連續入住4晚或以上，均可享10%房價優惠，如有兒童同行，則兒童享有免費搭乘水上飛機、與父母同住免費、免費享用兒童菜單餐飲等。

此外，同行者皆享有一次在「White Restaurant」享用印度洋主題晚宴，以及一次30分鐘衝浪模擬器體驗（需提前預訂）。若計畫長時間休假，入住14晚以上，莊園將提供量身打造的專屬體驗服務。

▲義大利卡布里島「Hotel La Palma」絕美度假氛圍。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利卡布里島／Hotel La Palma

改建自擁有百年歷史的旅館，坐落於義大利卡布里島上的「拉帕爾馬飯店」（Hotel La Palma），純白的設計映襯花草植栽，簡單圓融的外觀以及內部色調搭配和藝術裝飾等，都與卡布里島的風光和義大利經典藝術相互輝映。每年春夏季節，拉帕爾馬飯店都帶著精心規劃的當季美饌佳餚、各式主題活動，開門歡迎全球旅客的到來。

在即將展開全新一季，開門迎賓之前，飯店特別先推出初夏預訂優惠：凡於05/30前預訂，即日起至05/31期間連續入住兩晚指定房型，即可享有20%的住房優惠，以及飯店「Gennaro's」餐廳的雙人早餐。

▲瑞士洛桑「Beau-Rivage Palace」結合湖光色與頂級住宿。 圖：Heavens Portfolio／提供

瑞士洛桑／Beau-Rivage Palace、Lausanne Palace

4、5月的瑞士迎接春暖花開的春季，坐落於日內瓦湖畔的洛桑「美岸宮大飯店」（Beau-Rivage Palace）針對此時推出家庭專屬優惠，湖光山色與頂級住宿完美融合，帶給全家無與倫比的舒適與享受，是春季旅遊的首選之地。

家庭住宿優惠為指定入住「Deluxe Jardin」套房，同行孩童的連通房可享5折優惠，在飯店「 La Terrasse」餐廳享用自助早餐、為小朋友準備的專屬備品、使用 Spa 中心的蒸氣浴和健身房等。

▲Coco Chanel 曾入住的瑞士洛桑「Lausanne Palace」。 圖：Heavens Portfolio／提供

同樣坐落於洛桑，「洛桑宮殿酒店」（Lausanne Palace）自1915年開幕以來，見證了城市百年風華，是融合歷史底蘊與現代奢華的經典地標。飯店承襲「美好年代」（Belle Époque）的優雅精神，長年吸引來自世界各地的名流與旅人駐足，可可．香奈兒（Coco Chanel）就曾在此居住，飯店更為她留下了紀念套房。

即日起入住「Lausanne Palace」，可享住3晚、1晚免費的優惠，另提供洛桑市區交通卡、使用飯店 Spa 設施和健身房等。

▲泰國蘇美島Samujana坐享綠林、海景。 圖：Heavens Portfolio／提供

泰國蘇美島／Samujana

計畫在今年帶全家出遊或是三五好友同行出國度假嗎？位於泰國蘇美島北方曾蒙海灘區域的米其林三星鑰度假別墅「薩穆迦納」（Samujana），特別提前推出暑假暨下半年的住宿優惠，讓旅客能更從容地預先規劃假期。

即日起預訂06/01-06/30期間入住，可享早鳥優惠，房價折扣25%，別墅內提供免費泰式傳統甜點；若預訂07/01-08/31期間入住，則享有房價20%折扣；預訂09/01-09/30或10/10至12/19期間入住，享有住3晚僅需付2晚房價的住宿優惠。

▲義大利托斯卡尼Castelfalfi引領遊客走進莊園度假的優閒。 圖：Heavens Portfolio／提供

▲義大利托斯卡尼「Castelfalfi」引領遊客走進莊園度假的優閒。 圖：Heavens Portfolio／提供

義大利托斯卡尼／Castelfalfi

於2026年3月正式揭開新一季序幕的「卡斯提法菲」（Castelfalfi），隨著春季到來，希冀能讓旅客走進莊園，不只是享受舒適奢華的住宿，更能透過多樣室內外的活動，真實體驗托斯卡尼生活中的美好瞬間。

在春季，金色山丘、橄欖林與葡萄園環繞的莊園中，旅人可隨著專業養蜂人走進莊園的蜂場，認識養蜂的世界、品嘗「Castelfalfi」自產的野花蜂蜜。喜愛漫步或健行的旅客，趁著春暖花開之際，走進週邊葡萄園之外的原始小徑、健行於森林與百年橄欖樹間，感受從林間靜謐到開闊全景的奇妙變化。或是沿景觀小徑騎乘電動自行車、跟著教練在丘陵中練習瑜伽，或甚至體驗射箭、獵鷹活動與湖畔垂釣，即便到鄰近小鎮巷弄裡體驗在地人的日常等，都能令人感官大開。

▲義大利托斯卡尼Castelfalfi引領遊客走進莊園度假的優閒。 圖：Heavens Portfolio／提供

對於熱愛美食的旅客，「Castelfalfi」規劃了酒莊巡禮、橄欖油品鑑、認識香草、烹飪或調酒課程，帶領旅人探索傳統托斯卡尼料理的精髓。待松露季節臨到，還可跟著專家走進森林尋獵松露！

此外，「RAKxa Wellness Spa」亦提供極致療癒體驗，其專為「Castelfalfi」打造的「Tuscan Hill」療程，結合泰式按摩精準手法與托斯卡尼橄欖油，釋放全身壓力，呈現東西方智慧的完美融合。

在全日活動結束後，到「Castelfalfi」四家風格迥異的餐廳和酒吧，以主廚 Davide De Simone 的精湛手藝滿足味蕾與胃袋，或是趁傍晚，坐在戶外座位，欣賞托斯卡尼最美的日落魔幻時刻。

莊園建築適切地結合當代設計與歷史建築之美，主建築保留了歷史悠久的20世紀建築「菸草屋（La Tabaccaia）」，客房與套房內部則帶入舒適俐落的現代風格。一系列坐落在起伏的綠色山丘和葡萄園之中的別墅，則可擁有寬敞、私密的活動空間，享有廚師、私人管家和莊園的各項細緻服務。

其中，和義大利國寶級男裝品牌「Stefano Ricci」合作設計的「Stefano Ricci La Rocca」套房堪稱巔峰之作。橫跨兩層豪華空間，共計約307平方公尺，擁有寬敞的起居區、兩間客房、可飽覽全景的私人陽台，內部細緻考究的材質選用和精湛工藝，完美呈現了兩家品牌對於在地文化的著墨。

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