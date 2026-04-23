2026-04-23 11:46 Mei-wen Wang
歷史特色宴席～「清法戰爭滬尾宴1002—法軍大砲擊」
「清法戰爭滬尾宴1002—法軍大砲擊」，將淡水的重要歷史記憶融入餐桌文化，以各道菜色呼應歷史，別開生面的宴席體驗。
2026年五月盛事，母親節與淡江大橋正式通車。淡江大學攜手福容淡水漁人碼頭飯店，以「守護」的主題，串聯歷史與親情的「滬尾宴1002」登場。淡江大橋所在的淡水河口，從前曾遭受法軍砲擊，是為清法戰爭滬尾之役。即將登場的滬尾宴以淡水河口歷史事件為主軸，融合五星級料理設計，透過一道道富含故事性的菜餚，展現滬尾深厚的人文底蘊，每道菜餚上桌時都有對應的歷史場景，配專業說菜秀，逐道解析料理創作理念，將歷史意象轉化為味覺體驗。滬尾宴共設計十道主題料理，分別為「四艦連發」、「天降火雨」、「運籌帷幄」、「煙霧瀰漫」、「佛光萬丈」、「洋行傳聲」、「十面埋伏」、「鑿船投石」、「一飛衝天」與「聖旨駕到」，依序呈現1884年10月2日戰事爆發前的防務整備、戰鬥過程，以及至10月8日成功擊退法軍的歷史脈絡。
新登場的滬尾宴，結合歷史的宴席菜。
設計明信片以菜餚呼應歷史現場。
「四艦連發」，四艘法國船艦攻打淡水。這是宴席前菜，包括小卷／雞捲／花雕蝦／南非鮑魚。
朋友誇獎南非鮑魚Q彈誘人，我個人偏愛花雕蝦的香氣。
「天降火雨」以墨魚燉飯寓意遭受砲彈攻擊後的焦土。
「運籌帷幄」戰斧豬佐紅酒醬。
這是滬尾宴裡我最喜愛的一道，紅酒醬調得很好，戰斧豬的黑胡椒與蒜香入味，最後一定要拿起來啃骨邊肉。
「佛光萬丈」寓意神明護佑淡水。炸物總匯包括起司條／雞米花／雙色湯圓／馬蹄條。
「煙霧瀰漫」鴨胸掛包。
師傅特調的堅果辣椒醬，
讓烤鴨胸出現另種好風情。
「洋行傳聲」，生菜蝦鬆。
捲筒餅乾先放入生菜，再加上蝦鬆，來點方才的堅果辣椒醬，好迷人啊！
「十面埋伏」翡翠鑲肉佐吻仔魚羹。宴席菜的份量很澎湃。
「鑿船投石」烏參土魠魚西魯肉。
「一飛衝天」九孔蟲草山藥燉子排。
「聖旨駕到」金箔費南雪／楊枝甘露。
「滬尾宴1002－法軍大砲擊」主題宴席目前已開放預訂，首場將於5月10日母親節午餐時段溫馨登場。每桌10位NT$13,800+10%。凡於4月30日前完成預訂，即贈「桐心蜜語」6吋蛋糕乙個。將「守護」化作一道道細膩滋味，在舌尖上重現淡水的歷史記憶，獻給始終守護家庭的母親。
詳細優惠內容請查詢官網。
福容淡水漁人碼頭
地址：新北市淡水區觀海路83號
電話：02-2628-7777
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