歷史特色宴席～「清法戰爭滬尾宴1002—法軍大砲擊」

2026-04-23 11:46 Mei-wen Wang

「清法戰爭滬尾宴1002—法軍大砲擊」，將淡水的重要歷史記憶融入餐桌文化，以各道菜色呼應歷史，別開生面的宴席體驗。

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2026年五月盛事，母親節與淡江大橋正式通車。淡江大學攜手福容淡水漁人碼頭飯店，以「守護」的主題，串聯歷史與親情的「滬尾宴1002」登場。淡江大橋所在的淡水河口，從前曾遭受法軍砲擊，是為清法戰爭滬尾之役。即將登場的滬尾宴以淡水河口歷史事件為主軸，融合五星級料理設計，透過一道道富含故事性的菜餚，展現滬尾深厚的人文底蘊，每道菜餚上桌時都有對應的歷史場景，配專業說菜秀，逐道解析料理創作理念，將歷史意象轉化為味覺體驗。滬尾宴共設計十道主題料理，分別為「四艦連發」、「天降火雨」、「運籌帷幄」、「煙霧瀰漫」、「佛光萬丈」、「洋行傳聲」、「十面埋伏」、「鑿船投石」、「一飛衝天」與「聖旨駕到」，依序呈現1884年10月2日戰事爆發前的防務整備、戰鬥過程，以及至10月8日成功擊退法軍的歷史脈絡。

新登場的滬尾宴，結合歷史的宴席菜。

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設計明信片以菜餚呼應歷史現場。

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「四艦連發」，四艘法國船艦攻打淡水。這是宴席前菜，包括小卷／雞捲／花雕蝦／南非鮑魚。

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朋友誇獎南非鮑魚Q彈誘人，我個人偏愛花雕蝦的香氣。

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「天降火雨」以墨魚燉飯寓意遭受砲彈攻擊後的焦土。

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「運籌帷幄」戰斧豬佐紅酒醬。

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這是滬尾宴裡我最喜愛的一道，紅酒醬調得很好，戰斧豬的黑胡椒與蒜香入味，最後一定要拿起來啃骨邊肉。

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「佛光萬丈」寓意神明護佑淡水。炸物總匯包括起司條／雞米花／雙色湯圓／馬蹄條。

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「煙霧瀰漫」鴨胸掛包。

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師傅特調的堅果辣椒醬，

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讓烤鴨胸出現另種好風情。

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「洋行傳聲」，生菜蝦鬆。

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捲筒餅乾先放入生菜，再加上蝦鬆，來點方才的堅果辣椒醬，好迷人啊！

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「十面埋伏」翡翠鑲肉佐吻仔魚羹。宴席菜的份量很澎湃。

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「鑿船投石」烏參土魠魚西魯肉。

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「一飛衝天」九孔蟲草山藥燉子排。

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「聖旨駕到」金箔費南雪／楊枝甘露。

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「滬尾宴1002－法軍大砲擊」主題宴席目前已開放預訂，首場將於5月10日母親節午餐時段溫馨登場。每桌10位NT$13,800+10%。凡於4月30日前完成預訂，即贈「桐心蜜語」6吋蛋糕乙個。將「守護」化作一道道細膩滋味，在舌尖上重現淡水的歷史記憶，獻給始終守護家庭的母親。

詳細優惠內容請查詢官網

福容淡水漁人碼頭

地址：新北市淡水區觀海路83號

電話：02-2628-7777

Mei-wen Wang

Mei-wen Wang

希望修練烏煙瘴氣中的歡笑，還有老來俏。

#法國 #漁人碼頭 #台北美食 #福容大飯店 #淡水漁人碼頭

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❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

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#夫妻 #日本景點 #打卡景點

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誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

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2026-04-15 22:15 巧比。針線包

白天的工作結束了，準備開始自己的時間；先開箱這回下榻的民宿

午後的光線斜斜地落進屋內。公共空間擺著一些小物，書櫃上放著黑膠、CD，還有幾本關於台南的書。那種感覺，不太像住進一間旅宿，比較像暫時借住在某個人的生活裡。

原本只是隨手選的地方，住進來才慢慢看出細節。服務之外，這棟被綠意包圍的老屋，本來是自住的空間，經過多年才轉成現在的樣子；查了一下，才知道它出自台灣戰後第一代建築師之手。

從找個地方過夜，變成走進一段曾被生活過的空間，這種落差，讓人不自覺慢了下來。

兩層樓的配置，一樓是咖啡店，後方與二樓共有五個房間：一樓兩間帶庭院，二樓三間有陽台座椅。各自簡單，但都有一點剛剛好的距離感。

走了一圈之後，忽然覺得，好像也沒有一定要出門的理由。

外面的台南還是熱鬧，但此刻更想待在這裡。

上次沒吃到早餐，這趟換個房型再來一次。明早的鹹派和飲品，就留到醒來之後再說。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #老屋 #台灣 #咖啡館

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

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Mei-wen Wang 2026.04.23 13
水芳民宿｜瑞芳最美河景浴缸，近車站的日系質感住宿

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#瑞芳 #民宿 #新北旅遊 #住宿推薦 #台灣

After Thirty 2026.04.23 42
午茶在 Oasis、微醺在 Lounge Vino！慕舍酒店解鎖城市慢生活

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#可頌 #台北 #酒吧 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.04.22 33
【台中西區美食】the Diner樂子美式餐廳｜全時段早午餐｜寵物友善｜兒童友善餐廳

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#早午餐 #漢堡 #台中 #寵物 #美食探店 #打卡景點 #美式餐廳

萍姐愛分享 2026.04.22 40
新竹福華大飯店：全新兒童遊戲室、親子客房開箱分享

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#飯店推薦 #住宿推薦 #親子住宿 #台灣

After Thirty 2026.04.22 42
[日本旅遊]步行即到狸小路！逛街吃飯都方便的星級住宿，自由行札幌住宿推薦｜札幌美居酒店(Mercure Sapporo)

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#飯店 #住宿 #北海道

Rhsuan 2026.04.22 31
宜可頌推全新品牌 EATDONUT！杜拜巧克力口味限量開賣，2026 開年甜點地圖一次更新

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女子漾 ／編輯周意軒 2026.04.22 719
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