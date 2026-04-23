水芳民宿｜瑞芳最美河景浴缸，近車站的日系質感住宿

水芳民宿，在侘寂風的設計中，透過落地窗與浴缸收藏超美河景。這裡沒有緊湊行程，只有讓人不想離開的慢生活，非常適合短暫逃離城市喧囂，來場放鬆身心的大自然旅行。

水芳民宿

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外觀：

「水芳」民宿入口。極簡的留白設計，搭配山城特有的石階與綠意，讓人在踏入房間前，心境就已回歸平靜。

鮮明的藍色橋身在翠綠山巒與灰色雲天之間顯得人格外醒目，是許多旅人來到瑞芳的第一眼印象。這裡非常適合散步，感受基隆河畔的水氣與微風，是體驗瑞芳「慢生活」的最佳起點。

房間：

客房配有寬敞雙人床與編織椅休憩區，營造溫馨家庭感。室內更貼心備有除濕機與循環扇，為帶小孩入住的家庭，維持乾爽舒適的空氣品質。

落地窗旁的蛋型浴缸與綠植石板區，營造出自然的療癒氛圍。無論是情侶對著河景浪漫小酌，或是家庭旅人一邊泡澡、一邊照看玩耍的小孩，都能在這方寸之間享受溫馨的放鬆時光。

浴室延續侘寂風格，採用灰泥牆面與木質檯面設計。橢圓掛鏡搭配簡約洗手盆，並以綠植點綴。寬敞的檯面方便情侶或家庭放置多人的盥洗用品，空間乾淨俐落，提供清爽的盥洗環境。

設施：

房門外設有公用設施區，提供大型雙層冰箱與溫熱飲水機。無論是情侶想小酌冰鎮飲品，或是家庭需要熱水沖泡奶粉，都能在房門口輕鬆完成，讓住宿體驗更像家一樣便利。



