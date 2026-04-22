午茶在 Oasis、微醺在 Lounge Vino！慕舍酒店解鎖城市慢生活

在節奏飛快的台北城市裡，人們總在尋找一處能讓時間稍微放慢的所在。從午後的微風到夜晚的星光，一場關於味覺與感官的體驗，正悄然在城市一隅展開Hotel MVSA慕舍酒店以「從白晝到夜晚的生活提案」為軸，串聯一樓綠意庭院與頂樓空中酒廊，打造一段跨越時段的沉浸式餐飲體驗。

戶外Oasis綠洲空間，提供絕佳下午茶環境。慕舍酒店提供

慕舍酒店將城市喧囂巧妙隔絕，在一樓戶外空間打造Oasis 綠洲，以地中海風格的綠意庭院，建構專屬的午後秘境。隨著春夏交替，Oasis 綠洲推出全新下午茶，每天下午3點至晚上6點供應，邀請旅人以甜點與飲品，展開一段輕盈愜意的感官旅行。

「法式經典烘焙雙重奏」入口鬆軟，搭配奶油超美味。Eric Hsu攝

招牌「巴斯克起司蛋糕」加入藍紋起司，風味一絕。Eric Hsu攝

本次主打3款甜點，首先以「法式經典烘焙雙重奏」拉開序幕，選用法國諾曼第 Isigny Sainte-Mère AOP頂級奶油，揉合可頌與手作果醬，展現乳香與果酸交織的細膩層次。另款「巴斯克起司蛋糕」以西班牙聖塞巴斯提安為靈感，在濃郁Cream Cheese巧妙融入藍紋起司，鹹甜交錯、風味更具記憶點。老饕最愛的「繽紛脆菓冰淇淋」運用瑞士頂級冰淇淋設備製作，推出開心果、芒果與香草3種口味，搭配多樣配料，呈現繽紛口感。

開心果口味「繽紛脆菓冰淇淋」好吃又好拍。Eric Hsu攝

當夜幕降臨，感官體驗則向上延伸至8樓的Lounge Vino。這座被定位為「超級寰宇聯名空中酒廊」的空間，坐擁城市天際線視野，結合藝術、美酒與料理，成為夜晚微醺社交的核心場域。

晚上來到Lounge Vino盡情體驗台北夜生活的魅力。慕舍酒店提供

迎接春夏之際，Lounge Vino推出全新主題「Garden Tea Reverie 花園茶境」，以自然界元素為靈感，打造4款創意調酒，每杯450元+10%。其中「Bloom 綻放」以琴酒與梔子花白茶為基底，呈現如花朵盛開般的層次香氣。「Fruitfulness 果實」結合伯爵茶與草莓氣泡，展現活潑甜美的風味輪廓。「Lily Pond 池塘」以紅玉紅茶與蘭姆酒為主軸，揉合鳳梨與椰子，帶出熱帶與茶韻交融的深度。「Greensward 綠地」則透過茉莉花茶與芭樂果香，呈現清新且富有節奏感的尾韻。

Lounge Vino「花園茶境」推出4款限定調酒。Eric Hsu攝

從午後的甜點時光到夜晚的微醺片刻，慕舍酒店透過Oasis 綠洲與Lounge Vino兩大場域，構築出一條完整的感官動線，讓精品生活不再只是概念，而是能被真實品味的日常片段。在城市中央，也能找到一段屬於自己的節奏與留白。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！