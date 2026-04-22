【台中西區美食】the Diner樂子美式餐廳｜全時段早午餐｜寵物友善｜兒童友善餐廳

天啊！！台中又多了一家可以帶毛小孩一起吃的美式早午餐店『 the Diner樂子美式餐廳 』，是瓦城集團旗下的品牌，獨棟的餐廳空間，用餐舒服不壅擠，採光很好之外，也是主打全時段早午餐，店家特別提供牛肉堡可以換成雞肉、漢堡麵包可以換成生菜（減醣友善），更讓我驚喜的是，這裡同時也是寵物友善＋兒童友善餐廳，帶狗狗一起來用餐還會贈送專屬領巾＋專屬餐食，如果你也是美式早午餐控，或正在找一間可以放鬆吃飯、又好拍的餐廳，這間真的可以收進口袋名單！

the Diner樂子美式餐廳 向上店

用餐環境

樂子向上店是獨棟的美食餐廳，用餐會有一樓、二樓，可以容納蠻多客人的，唯一的小缺點：不太好停車，需要停在停車格或是鄰近收費停車場

一樓天花板挑高，有大大的落地窗，所以採光非常好，很好拍照

另一邊有好看的美式插圖背景，一樣有落地窗，拍照都有自然光喔！

主打｜全時段早午餐

這間最吸引我的地方之一，就是它主打「全時段早午餐」，不管是早上、下午還是晚餐時間，都能吃到早午餐，而且餐點客製化很彈性：

牛肉堡可以換成雞肉

漢堡麵包可以換成新鮮生菜（減醣友善）

對飲食有需求的人真的會很加分！

寵物友善｜專屬領巾＋餐食

這家也是寵物友善、兒童友善餐廳，如果帶狗狗前來用餐還會送專樂子屬領巾＋專屬餐食，讓毛小孩也可以一起同樂喔！

羅勒青醬雞肉捲麵

一上桌就聞到濃濃青醬香氣，熱熱吃最美味，麵條是好入口的捲麵，而雞肉也給的很多，搭配起司整體很濃郁，但吃起來不會膩

沒想到青醬跟起司可以這麼搭，是那種會默默一直吃下去的類型，很耐吃！

墨西哥酪梨蛋捲（重口味、含牛）

如果你是重口味，一定要點這個，蛋捲上面的肉醬是牛肉，如果不吃牛，不要吃到肉醬就好，蛋捲裡面是沒有牛肉的

歐姆蛋非常軟嫩，裡面有墨西哥辣椒＋辣起司，整體辣度大概中辣，吃起來很有層次，也很過癮！

田園豐收藜麥沙拉

這道我真的大推，裡面有滿滿藜麥、堅果、果乾，還有超加分的烤甜薯丁，整體吃起來很清爽，但又很有飽足感

洋蔥圈塔

這道真的就是「好拍又好吃」代表，外層炸得很酥，就算放冷還是酥脆，可以搭配兩種沾醬一起享用

辣味美乃滋偏重口味，微微辣很涮嘴，怕辣的我可以接受的辣度

如果想要不同風味，也可以沾鄉村醬，會帶出洋蔥本身的甜味！

布里歐法式吐司

搭配奶油＋100%楓糖漿，厚度沒有很厚，口感偏紮實

吃起來帶有淡淡肉桂香氣，是舒服耐吃型甜點，對我來說屬於有吃過就好的甜點

奧利歐奶昔

這杯完全是螞蟻人的天堂，甜度偏高

美式冰紅茶（可無限續杯）

愛聊天的人必點，可以無限續杯真的太讚了，喝起來是很順口的紅茶，推薦點微糖微冰

開幕限定活動（到4/30）

現在還有一個很有趣的活動：

只要穿「黃色元素」來用餐，就送薯條一份🍟

而且在1.5小時用餐時間內可以免費續

如果你也是美式早午餐控，這間真的可以找時間來試試喔～

一起看看影片吧！

[ 繼續閱讀 ]

[台中西區] 朝食午宴Just Brunch 台中店｜北部人氣名店插旗台中｜必點澎湃早午餐盤＆菜單分享！

[台中西區] 三口”ㄜˋ”了勤美店｜法鬥主題餐廳｜平日點飲料加購早午餐只要 ＄100 元｜寵物友善餐廳推薦！

[台中西區] 台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸｜隱藏在sogo附近巷弄排隊銅板美食｜店內只賣4樣商品｜必加靈魂辣菜脯｜內附菜單

[台中西區] GIBBO sandwich co.吉堡三明治公司｜5星級藍帶主廚特製三明治、淺艇堡｜厚切馬鈴薯片｜內附菜單

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

出國改用 eSIM 了，方便又穩定！免換卡、免排隊！✈️ 適用多國、價格實惠，一次搞定網路問題！

👉 https://tinyurl.com/2d8mktss （輸入折扣碼更優惠：ping）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一鍵查看全部團購＋推薦清單

→https://linkgoods.com/yaping←

想跟我一起買到撿到寶的好物？加入我的團購社群，每週都有驚喜優惠、獨家開團和限時折扣！👉 🌟周周搶便宜 限量不等人🌟