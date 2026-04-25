韓國青瓦臺已不開放 「清州青南臺」展「王」美，「單軌列車」設施必體驗！

韓國青瓦臺不開放，清州青南臺也能揭開韓國總統辦公、渡假的神秘面紗。「單軌列車」新設施，必體驗。(攝影：洪書瑱)





【旅遊經 洪書瑱報導】







韓國「青瓦臺」曾在2022年起開放參觀，是遊客到首爾時，必規劃的遊程之一，但去(2025)年隨著新政府上任，在3年2個月開放的時光中，多達852萬名旅客入場，如今青瓦臺已不對外開放，想感受韓國最高權力中心，距離首爾僅需約一個半小時車程，韓國心臟地帶的忠清北道清州市，還藏著一座被稱為「溫暖的南方青瓦臺」祕境——「青南臺」可前往！青南臺1983 年落成以來，一直是韓國總統的專用度假別墅，戒備極其森嚴，普通民眾無法靠近。而在韓國總統盧武鉉就任時，於2003年4月18日開放還與國民，與社區居民一同舉行了青南台（總統別墅）的對外開放活動。如今不僅已成為親近大眾的觀光勝地，甚至還能入住總統府邸，更在今(2026)年4月15日起，推出了全新的單軌列車，讓遊客不用身體力行，輕鬆登高望遠，感受大清湖的山明水秀之美！值得一提的是──一年一度的青南臺春季年度盛事──「迎春祭」，將於4月24日至5月6日登場，國人不妨在青南臺最美的時刻前往，感受元首級的悠閒與歷史底蘊！











大清湖環境優美(攝影：洪書瑱)







若從高空俯瞰，蜿蜒的湖岸線與山脈交織，竟呈現出一個碩大的「王」字(翻拍園區看板，攝影：洪書瑱)







青南臺園區設有多位總統雕像(攝影：洪書瑱)





「大清湖」所在寶地，不僅環境優美，甚至曾有高僧斷言此處環山抱水、靈氣匯聚，未來「必出國王」，加上「大清湖」不僅是提供大田與清州地區民生用水的命脈外，若從高空俯瞰，蜿蜒的湖岸線與山脈交織，竟呈現出一個碩大的「王」字，讓這塊寶地有了靈氣與神秘色彩。「青南臺」1983年完工後，成為韓國包括：歷任全斗煥、盧泰愚、金泳三、金大中等總統，夏季避暑與農曆年假的重要避風港，在20多年中，歷任總統共到此處88次，在此休憩達400多天。過去「這裡」駐紮著嚴密的警衛部隊，是地圖上找不到的「隱形地標」，直到2003年，時任總統盧武鉉兌現競選承諾，將此地歸還給忠清北道政府，讓這片神祕的禁區才得以正式對公眾敞開大門。











青南臺本館外觀(攝影：洪書瑱)







本館中陳列總統之用的辦公及居家傢俱(攝影：洪書瑱)







本館中陳列總統之用的辦公及居家傢俱(攝影：洪書瑱)







本館中陳列總統之用的辦公及居家傢俱(攝影：洪書瑱)







總統紀念館(攝影：洪書瑱)







青南臺內可以來場「總統體驗」(攝影：洪書瑱)





「青南臺」的神秘年代中，是韓國最高領導人的辦公、居住空間，承載了韓國現代史的重要轉折，且建築風格皆融合了韓國傳統與現代建築美學，並在近年來從神聖禁區轉變為大眾共享的文化財。它坐擁大清湖的絕美湖光山色，佔地超過180萬平方公尺，與自然環境完美融合，少了一分官僚氣息，多了一分如世外桃源般的寧靜。











青南臺園區(攝影：洪書瑱)







青南臺園區(攝影：洪書瑱)







青南臺園區(攝影：洪書瑱)







青南臺園區_軍人崗哨(攝影：洪書瑱)







青南臺園區_多以無窮花及鳳凰來象徵韓國總統及夫人的形象(攝影：洪書瑱)



早期青南臺為了紀念到訪的元首，園內多條長達14.7公里的散步路皆以總統姓名命名，如全斗煥路、金泳三路、金大中路等。隨著2003年盧武鉉總統將此地歸還給國民，園區進行了去政治化的轉型，這些路名如今已根據景觀特色重新賦名，如：角亭路、松風路、和諧之路等，遊客不妨藉機走上曾經的「總統之路」！











單軌列車入口處(攝影：洪書瑱)







單軌列車(攝影：洪書瑱)







單軌列車車廂(攝影：洪書瑱)







觀景臺(攝影：洪書瑱)







觀景臺大清湖及自然植被之美(攝影：洪書瑱)







觀景臺大清湖及自然植被之美(攝影：洪書瑱)





為了讓遊客能更輕鬆、全面地俯瞰大清湖的壯闊景色，青南臺於今(2026)年4月15日起，「遊」了最新設施──「單軌列車」，這座現代化的列車能載著遊客緩緩上升，穿梭於林蔭之間，來回票價 5,000 韓元，一組兩台車載客量，單台可搭乘 20 人，共計 40 人，每20分鐘一個班次，全程車程約莫 7 分鐘左右，是攝影愛好者捕捉青南臺全景的最佳角度。









入住有機會做相關DIY體驗(攝影：洪書瑱)







入住有機會做相關DIY體驗1(攝影：洪書瑱)





青南臺最引人入勝莫過於開放了「住宿設施」，特別推出了具備歷史意義的「總統府邸住宿方案，這項不同「凡」響的一泊二食，每間雙人房收費約 50 萬韓元，入住者不僅能享用元首級晚宴與早餐外，還包含專屬的「教育體驗課程」，在專業嚮導的帶領下，住客能深度了解每位總統在青南臺留下的故事、國家决策的歷史背景，在清晨時分私享大清湖的薄霧晨光，這不僅僅是住宿，更是一場跨越時空的歷史對話。另在青南臺周邊，也提供一般房住宿，但房間不提供沐浴乳、洗髮精等相關備品，入住前請多了解！









青南臺園區(攝影：洪書瑱)







青南臺園區(攝影：洪書瑱)





青南臺園區(攝影：洪書瑱)







青南臺湖光山色，景色秀麗，因此也是多部韓劇拍攝之地，如：《富翁的誕生》、《花樣男子》、《麵包王金卓求》、《特務情人 IRIS》、《該隱與亞伯》等。而在春季最美的時刻時，將舉行限時盛事──2026青南臺「迎春祭」，將於本周五(4月24日)至5月6日登場，活動期間，園區被春花，如：晚櫻、杜鵑、芝櫻、槭葉等點綴繽紛，遊客不僅能欣賞到萬紫千紅的植栽，還能機會欣賞藝文公演、木石盆景展，並參與各類手作體驗活動，可在被春意最美時刻，在大清湖畔步道散步，也能養魚場音樂噴泉、水杉步道、看水放空休息區等多處，感受春之遊的樂趣，並尋找那份曾經專屬於元首的寧靜與莊嚴！

相關訊息，可至青南臺官網(https://www.chungbuk.go.kr/chnam/index.do)查詢！

※.資訊站：

◎.門票： 成人 6,000 韓元 / 團體（20人以上） 5,000 韓元。持門票即可免費參觀具有歷史價值的「本館」以及充滿豐富文物的「總統紀念館」。



◎.交通：民眾若至「清州機場」前往青南臺，交通工具不同，時間上也略有不同，估計時間約30分鐘至50分鐘左右。



◎.單軌列車營運時間： 2月至11月：09:30-18:00（16:30 停止售票）；12月至1月：09:30-17:00（15:30 停止售票）