韓國青瓦臺已不開放 「清州青南臺」展「王」美，「單軌列車」設施必體驗！

2026-04-25 17:02 旅遊經


韓國青瓦臺不開放，清州青南臺也能揭開韓國總統辦公、渡假的神秘面紗。「單軌列車」新設施，必體驗。(攝影：洪書瑱)

 

【旅遊經 洪書瑱報導】


韓國「青瓦臺」曾在2022年起開放參觀，是遊客到首爾時，必規劃的遊程之一，但去(2025)年隨著新政府上任，在3年2個月開放的時光中，多達852萬名旅客入場，如今青瓦臺已不對外開放，想感受韓國最高權力中心，距離首爾僅需約一個半小時車程，韓國心臟地帶的忠清北道清州市，還藏著一座被稱為「溫暖的南方青瓦臺」祕境——「青南臺」可前往！青南臺1983 年落成以來，一直是韓國總統的專用度假別墅，戒備極其森嚴，普通民眾無法靠近。而在韓國總統盧武鉉就任時，於2003年4月18日開放還與國民，與社區居民一同舉行了青南台（總統別墅）的對外開放活動。如今不僅已成為親近大眾的觀光勝地，甚至還能入住總統府邸，更在今(2026)年4月15日起，推出了全新的單軌列車，讓遊客不用身體力行，輕鬆登高望遠，感受大清湖的山明水秀之美！值得一提的是──一年一度的青南臺春季年度盛事──「迎春祭」，將於4月24日至5月6日登場，國人不妨在青南臺最美的時刻前往，感受元首級的悠閒與歷史底蘊！




大清湖環境優美(攝影：洪書瑱)


若從高空俯瞰，蜿蜒的湖岸線與山脈交織，竟呈現出一個碩大的「王」字(翻拍園區看板，攝影：洪書瑱)


青南臺園區設有多位總統雕像(攝影：洪書瑱)

 

「大清湖」所在寶地，不僅環境優美，甚至曾有高僧斷言此處環山抱水、靈氣匯聚，未來「必出國王」，加上「大清湖」不僅是提供大田與清州地區民生用水的命脈外，若從高空俯瞰，蜿蜒的湖岸線與山脈交織，竟呈現出一個碩大的「王」字，讓這塊寶地有了靈氣與神秘色彩。「青南臺」1983年完工後，成為韓國包括：歷任全斗煥、盧泰愚、金泳三、金大中等總統，夏季避暑與農曆年假的重要避風港，在20多年中，歷任總統共到此處88次，在此休憩達400多天。過去「這裡」駐紮著嚴密的警衛部隊，是地圖上找不到的「隱形地標」，直到2003年，時任總統盧武鉉兌現競選承諾，將此地歸還給忠清北道政府，讓這片神祕的禁區才得以正式對公眾敞開大門。




青南臺本館外觀(攝影：洪書瑱)


本館中陳列總統之用的辦公及居家傢俱(攝影：洪書瑱) 


本館中陳列總統之用的辦公及居家傢俱(攝影：洪書瑱) 


本館中陳列總統之用的辦公及居家傢俱(攝影：洪書瑱)


總統紀念館(攝影：洪書瑱)


青南臺內可以來場「總統體驗」(攝影：洪書瑱)

 

「青南臺」的神秘年代中，是韓國最高領導人的辦公、居住空間，承載了韓國現代史的重要轉折，且建築風格皆融合了韓國傳統與現代建築美學，並在近年來從神聖禁區轉變為大眾共享的文化財。它坐擁大清湖的絕美湖光山色，佔地超過180萬平方公尺，與自然環境完美融合，少了一分官僚氣息，多了一分如世外桃源般的寧靜。




青南臺園區(攝影：洪書瑱)


青南臺園區(攝影：洪書瑱)


青南臺園區(攝影：洪書瑱)


青南臺園區_軍人崗哨(攝影：洪書瑱)


青南臺園區_多以無窮花及鳳凰來象徵韓國總統及夫人的形象(攝影：洪書瑱)

 


早期青南臺為了紀念到訪的元首，園內多條長達14.7公里的散步路皆以總統姓名命名，如全斗煥路、金泳三路、金大中路等。隨著2003年盧武鉉總統將此地歸還給國民，園區進行了去政治化的轉型，這些路名如今已根據景觀特色重新賦名，如：角亭路、松風路、和諧之路等，遊客不妨藉機走上曾經的「總統之路」！




單軌列車入口處(攝影：洪書瑱)


單軌列車(攝影：洪書瑱)


單軌列車車廂(攝影：洪書瑱)


觀景臺(攝影：洪書瑱)


觀景臺大清湖及自然植被之美(攝影：洪書瑱)


觀景臺大清湖及自然植被之美(攝影：洪書瑱)

 

為了讓遊客能更輕鬆、全面地俯瞰大清湖的壯闊景色，青南臺於今(2026)年4月15日起，「遊」了最新設施──「單軌列車」，這座現代化的列車能載著遊客緩緩上升，穿梭於林蔭之間，來回票價 5,000 韓元，一組兩台車載客量，單台可搭乘 20 人，共計 40 人，每20分鐘一個班次，全程車程約莫 7 分鐘左右，是攝影愛好者捕捉青南臺全景的最佳角度。

 



入住有機會做相關DIY體驗(攝影：洪書瑱)


入住有機會做相關DIY體驗1(攝影：洪書瑱)

 

青南臺最引人入勝莫過於開放了「住宿設施」，特別推出了具備歷史意義的「總統府邸住宿方案，這項不同「凡」響的一泊二食，每間雙人房收費約 50 萬韓元，入住者不僅能享用元首級晚宴與早餐外，還包含專屬的「教育體驗課程」，在專業嚮導的帶領下，住客能深度了解每位總統在青南臺留下的故事、國家决策的歷史背景，在清晨時分私享大清湖的薄霧晨光，這不僅僅是住宿，更是一場跨越時空的歷史對話。另在青南臺周邊，也提供一般房住宿，但房間不提供沐浴乳、洗髮精等相關備品，入住前請多了解！

 



青南臺園區(攝影：洪書瑱)


青南臺園區(攝影：洪書瑱)


青南臺園區(攝影：洪書瑱)


青南臺湖光山色，景色秀麗，因此也是多部韓劇拍攝之地，如：《富翁的誕生》、《花樣男子》、《麵包王金卓求》、《特務情人 IRIS》、《該隱與亞伯》等。而在春季最美的時刻時，將舉行限時盛事──2026青南臺「迎春祭」，將於本周五(4月24日)至5月6日登場，活動期間，園區被春花，如：晚櫻、杜鵑、芝櫻、槭葉等點綴繽紛，遊客不僅能欣賞到萬紫千紅的植栽，還能機會欣賞藝文公演、木石盆景展，並參與各類手作體驗活動，可在被春意最美時刻，在大清湖畔步道散步，也能養魚場音樂噴泉、水杉步道、看水放空休息區等多處，感受春之遊的樂趣，並尋找那份曾經專屬於元首的寧靜與莊嚴！

相關訊息，可至青南臺官網(https://www.chungbuk.go.kr/chnam/index.do)查詢！

※.資訊站：


◎.門票： 成人 6,000 韓元 / 團體（20人以上） 5,000 韓元。持門票即可免費參觀具有歷史價值的「本館」以及充滿豐富文物的「總統紀念館」。

◎.交通：民眾若至「清州機場」前往青南臺，交通工具不同，時間上也略有不同，估計時間約30分鐘至50分鐘左右。

◎.單軌列車營運時間： 2月至11月：09:30-18:00（16:30 停止售票）；12月至1月：09:30-17:00（15:30 停止售票）


 

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

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誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

2026-04-15 22:15 巧比。針線包

白天的工作結束了，準備開始自己的時間；先開箱這回下榻的民宿

午後的光線斜斜地落進屋內。公共空間擺著一些小物，書櫃上放著黑膠、CD，還有幾本關於台南的書。那種感覺，不太像住進一間旅宿，比較像暫時借住在某個人的生活裡。

原本只是隨手選的地方，住進來才慢慢看出細節。服務之外，這棟被綠意包圍的老屋，本來是自住的空間，經過多年才轉成現在的樣子；查了一下，才知道它出自台灣戰後第一代建築師之手。

從找個地方過夜，變成走進一段曾被生活過的空間，這種落差，讓人不自覺慢了下來。

兩層樓的配置，一樓是咖啡店，後方與二樓共有五個房間：一樓兩間帶庭院，二樓三間有陽台座椅。各自簡單，但都有一點剛剛好的距離感。

走了一圈之後，忽然覺得，好像也沒有一定要出門的理由。

外面的台南還是熱鬧，但此刻更想待在這裡。

上次沒吃到早餐，這趟換個房型再來一次。明早的鹹派和飲品，就留到醒來之後再說。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #老屋 #台灣 #咖啡館

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捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

2026-04-17 10:05 After Thirty

捷絲旅台南虎山館緊鄰十鼓仁糖文化園區，展現了與糖廠呼應的工業復古美學。這裡不只是商務出差的質感首選，更是親子度假的溫馨窩點

捷絲旅台南虎山館

📍Google地圖：捷絲旅台南虎山館

👉 官網訂房：捷絲旅台南虎山館

📞 電話 ：+88662662528🔆飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：中午 12:00

大廳：

一踏入大廳，便被迷人的復古工業美學包圍。暗色系天花板搭配沉穩的紅磚牆，與輕木質調的接待櫃檯形成視覺層次，讓辦理入住的等待時光也成了一種放鬆。

一旁還有質感滿分的Mini Mart，提供各式零食與咖啡，讓人在辦理入住的同時，也能享受一段愜意的午後時光。

為了讓旅程更從容，飯店提供了住房旅客專屬的免費接駁車。往返於「捷絲旅台南虎山館」與「台南晶英酒店」之間，中途還會停靠奇美博物館，無論是想去市中心逛逛或是安排藝文行程都非常便利。

客房：

客房延續了飯店沉穩的工業風格，深色系牆面裝飾著繽紛的圓形掛畫，為空間注入活潑的藝術氣息。兩張寬敞的大床確保了睡眠的舒適度，是親子出遊最安心的依靠。

大面積的落地窗像是一幅動態畫框，將遠處奇美博物館的歐式建築與大片綠意盡收眼底。這份遠離鬧市的寧靜與開闊景致，就是假期中最奢侈的享受。

走出落地窗，家庭套房擁有一個專屬的戶外露台空間。這裡視野遼闊，可以俯瞰周邊鬱鬱蔥蔥的樹林與鐵道景致。沒有繁瑣的裝飾，只有清透的空氣與開闊的景色。

這就是捷絲旅台南虎山館最讓人難忘的體驗：在喧囂城市之外，保留了一處能與自己、與家人安靜共處的角落。此刻，時間彷彿慢了下來，只剩下夕陽與美好假期。

公共設施：

飯店設有迷人的戶外長形泳池，被大片鬱鬱蔥蔥的樹林包圍，營造出遠離塵囂的度假氛圍。無論是想盡情暢泳，或是只想靜靜地躺在椅上感受微風、閱讀一本書，這裡都是享受南台灣陽光與悠閒時光的絕佳角落。

飯店的公共區域充滿驚喜，懷舊紅磚牆搭配質感皮沙發與趣味牛造型凳，營造出如家一般的溫馨感。牆上的復古燈箱與暖心標語，讓每一處角落都成了適合拍照留念的藝術風景。

飯店也設置了經典的美式足球機，讓大人與孩子都能在度假之餘，來場熱血的小競賽，為旅程增添歡笑。

為了照顧長天數旅行或親子家庭的需求，飯店特別設有自助洗衣與烘衣設備。無論是剛從泳池玩耍回來，還是需要換洗日常衣物，都能在這裡輕鬆搞定。

餐飲區：

飯店的餐廳「食間」擁有令人驚豔的用餐環境。大面落地窗將陽光與窗外的泳池綠意無縫接入室內，搭配復古的木質百葉窗與充滿設計感的藤編沙發，營造出時髦且溫馨的南洋度假感。

晚餐提供色香味俱全的定食套餐，從層次豐富的炊飯到精緻的炸物主食，每一道都能感受到食材的新鮮與廚師的用心。

餐後的甜點同樣不馬虎，Ｑ彈的布丁搭配沁涼冰淇淋與新鮮水果，裝盛在日系花紋瓷碗中，不僅滿足了味蕾，更是一場視覺饗宴。


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#台灣 #台南飯店 #住宿推薦 #親子住宿

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