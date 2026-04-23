「桃園龍岡米干節」 哈尼族傳統長街宴，4/24開放搶「GO」！

【旅遊經 洪書瑱報導】





「桃園龍岡米干節」今年已邁入第16年，2026年米干節將於4月25日至5月2日於忠貞新村文化園區、雲南文化公園以及龍岡大操場舉辦，民眾可藉機感受沉浸在充滿異國風情的文化盛會，相關系列活動中，相當搶手的「長街宴」，每年推出的長街宴瞬間完售，深受遊客喜愛，今年將在5月1日舉辦哈尼族傳統長街宴，有興趣的民眾，可於 4月24日下午2時搶「GO」！







「長街宴」







哈尼族傳統「簸箕飯」







深受好評、詢問度居高不下的年度「長街宴」，往年報名一開放即秒殺，今年將於5月1日晚間5時30分至8時熱鬧登場，活動的最大特色，就是以哈尼族傳統「簸箕飯」盛裝雲南佳餚，如：紹子米干、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等，活動菜色依忠貞市場當季食材靈活搭配，完美詮釋「食當季、食在地」精髓！活動中，不僅提供在地米干美味，還讓民眾沉浸哈尼族悠久文化氛圍，報名將於4月24日下午2時在BeClass網站(https://www.beclass.com/rid=305263e69dde99929f50)開放報名，6人一桌，每桌體驗價新臺幣3,000元，數量有限、額滿為止！

除了「長街宴」，龍岡米干節還有眾多精彩節目，包括：潑水節、火把節、大型戶外舞台劇《美味當家》，以及充滿回憶的龍岡懷舊遊戲，如「忠貞的那條街」、「藍白大集合」與「黑白大廚」等。此外，除了體驗多元展演與互動活動外，也可順遊周邊忠貞市場、清真寺及特色街區，探索在地店家與美食攤位，參與趣味闖關遊戲，沉浸於濃厚的滇緬異域氛圍與龍岡獨有的人文風情！



為活動順行，會場四周設有交通管制，為了避免活動現場擁擠，也為了來訪民眾的方便與安全，建議參與米干節活動的民眾可將車輛停放於龍岡大操場，搭乘活動接駁車前往會場，或於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站，來一場龍岡地區的步行漫遊，更能感受在地風情與文化。



















相關活動訊息可至2026桃園龍岡米干節活動官網(https://www.ricenoodlefestival.tycg.gov.tw/)或「樂遊桃園」Facebook粉絲團查詢。







以上圖片：桃園觀光旅遊局提供





