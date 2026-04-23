「桃園龍岡米干節」 哈尼族傳統長街宴，4/24開放搶「GO」！

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！
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藍眼淚小百科
藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。
藍眼淚觀賞季節及活動
什麼時候有藍眼淚
根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～
北海坑道藍眼淚活動
開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至
官網查詢）
票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元
航程：約15至20分鐘
藍眼淚觀賞地點
南竿觀賞地點推薦
牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等
北竿觀賞地點推薦
塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等
東莒觀賞地點推薦
神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等
西莒觀賞地點推薦
田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等
東引觀賞地點推薦
後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等
賞淚注意事項
攜帶物品
手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋
注意事項
1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！
2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。
3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。
4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！
馬祖北竿住宿推薦
芹壁德順號民宿
芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！
訂房網評價：9.5/10(Agoda)
地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號
藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！
訂房網評價：9.1/10(Agoda)
地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號
馬祖南竿住宿推薦
南竿日光春和旅館
南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！
訂房網評價：9.0/10(Agoda)
地址：連江縣南竿鄉1-1號
雲津客棧
雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！
訂房網評價：9.4/10(Agoda)
地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號
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