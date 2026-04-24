「2026碧潭水舞季-舞力全High」5月登場 水舞、光影舞力全開！





【旅遊經 洪書瑱報導】

「碧潭」對大台北民眾而言，是一處兼具「經典懷舊」與「現代樂活」的城市後花園，除了橫跨溪心的碧潭吊橋，漫步其上可俯瞰蜿蜒的青翠新店溪，而水面散發著如翡翠般的碧綠色澤，更佐證「碧」潭美名，加上周邊親民的登山路徑──「和美山步道」，使得「碧潭的潭水」與「步道」，交織成一片立體的遊憩空間，而現在碧潭的夜色將更美，「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於5月1日至6月14日登場，活動期間結合水舞、雷射光雕與多元活動，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會！









光影與水律的絕美對話！今年碧潭水舞以全新設計震撼視覺，用曼妙的舞姿點亮水岸夜色





「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於5月1日至6月14日登場，今年全面升級展演特點與視覺效果，以舞力全開、節奏全High的水舞展演，除了水舞外，還有雷射光雕與多元活動等，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會，邀請民眾走訪碧潭，感受沉浸式視聽體驗。活動期間還規劃光環境營造，於草皮打造由蝴蝶燈飾、光球圓燈、狗尾草燈與光柱交織而成的夢幻光色坡地，營造夜間拍照新亮點。

今年水舞舞台採用雙菱形構造設計，並提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓整體演出更具變化與張力。演出以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。今年更首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」，展現水岸城市的生命力與希望，成為夜間最具代表性的視覺焦點。









今年水舞閉幕特別安排300秒長效煙火秀





活動期間每晚18時30分至21時整，每半小時1場，安排6場水舞展演，讓民眾能彈性安排觀賞時段。若喜歡熱鬧的民眾，推薦5月1日、6月14日必前往，當晚19時因應開幕，將特別規劃水上鋼鐵人飛板秀，首次於碧潭水域結合水舞演出，呈現花式旋轉、後空翻等高難度水上特技，為活動揭開精彩序幕；閉幕當晚也會安排施放長達300秒煙火，為活動劃下璀璨句點。

除精彩水舞展演外，亦規劃多項互動活動，包括：「碧潭大舞台」將於5月23日及5月24日晚間登場，邀請校園舞蹈社團於陸域舞台進行隨機舞蹈快閃，帶動現場熱鬧氛圍；另推出「在地走讀導覽」，自5月起辦理多場次走讀活動，串聯碧潭左右岸與和美山步道，帶領民眾深入認識水文化歷史與自然景觀，打造兼具娛樂與知性的遊程體驗。

※.碧潭水舞季增添豐富內涵與亮點──







在水舞期間的週末，來到碧潭享受由DCC碧潭廣場規劃的街頭藝術饗宴





一、「水上舞台DJ秀」：於「水灣餐飲遊憩區」，在5月9日、5月16日、5月30日及6月6日等，推出「DJ秀」，透過精采音樂演出帶動現場氣氛，增添互動與活動亮點。



二、「春日街藝小劇場」：「DCC碧潭廣場」安排在5月2日、5月9日及5月16日，將邀請街頭藝人，表演如：特技扯鈴秀、魔術、川劇變臉等演出，營造熱鬧氛圍並互動趣味。



三、「農夫市集」：活動期間每週日13:00至21:00於碧潭東岸廣場舉辦「農夫市集」，邀請在地小農展售新鮮農產。



四、「烏來走讀部落小旅行」：於5月15日起每周五及六推出「烏來走讀部落小旅行」，透過導覽帶領民眾深入體驗原鄉文化與風景。



五、「定期定點新店導覽」：5月12日、5月19日、6月2日及6月9日推出帶著民眾暢遊二叭子植物園及碧潭周邊步道景點。



六、「行動書車」：新北市立圖書館於5月23日與6月6日安排「行動書車」駐點碧潭，讓書香融入水岸時光。









每週日的碧潭東岸，因希望市集而充滿暖意。邀請親子一同來尋寶！

※.碧潭周邊餐飲、商圈及旅宿業者等，同步響應水舞活動，推出多元優惠方案，串聯在地消費體驗。





一、位於碧潭東岸的水灣餐飲遊憩區推出水舞季限定活動，除設計專屬咖啡印花外，特色餐廳祭出人氣飲品9折起、單筆消費滿1,000元贈200元抵用券及加價99元升級套餐等優惠。



二、民眾完成指定任務還可獲得夢幻漸層棉花糖，伴手禮店亦推出限量水舞限定驚喜小禮包，增添遊逛樂趣。



三、DCC碧潭廣場則推出「漫遊水舞FUN香趣」活動，民眾只要於粉絲專頁完成打卡並分享水舞照片，即有機會抽中無水香氛機，提升參與互動感。



四、鄰近的裕隆城亦推出多項優惠活動，並結合打卡享多品牌優惠，涵蓋餐飲、生活用品及美妝等多元內容，提供遊客豐富消費選擇。



五、住宿方面：「帝景飯店」於活動期間推出入住分享或評論即贈小禮物活動，新加州景觀飯店則提供評論回饋房型升等服務；「美麗春天大飯店」亦推出限量優惠住房專案，以親民價格即可入住精緻客房或湖景房型。

「2026碧潭水舞季」是可讓忙碌都市人說走就走、隨時能轉換心境、感受微風與綠意的首選場所，不僅是一場視覺饗宴，更串聯展演、觀光與文化體驗，全面展現碧潭水岸魅力，民眾於春夏之際，利用捷運站的便利性，感受碧潭的白日的自然秀色與在地風情，夜晚感受光影與水舞交織的夢幻。相關活動資訊可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。





以上圖片：新北市觀光旅遊局提供