「2026碧潭水舞季-舞力全High」5月登場 水舞、光影舞力全開！

2026-04-24 11:02 旅遊經


「2026碧潭水舞季-舞力全High」5月登場 水舞、光影舞力全開！

 

【旅遊經 洪書瑱報導】

「碧潭」對大台北民眾而言，是一處兼具「經典懷舊」與「現代樂活」的城市後花園，除了橫跨溪心的碧潭吊橋，漫步其上可俯瞰蜿蜒的青翠新店溪，而水面散發著如翡翠般的碧綠色澤，更佐證「碧」潭美名，加上周邊親民的登山路徑──「和美山步道」，使得「碧潭的潭水」與「步道」，交織成一片立體的遊憩空間，而現在碧潭的夜色將更美，「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於5月1日至6月14日登場，活動期間結合水舞、雷射光雕與多元活動，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會！

 



光影與水律的絕美對話！今年碧潭水舞以全新設計震撼視覺，用曼妙的舞姿點亮水岸夜色

 

「2026碧潭水舞季-舞力全High」將於5月1日至6月14日登場，今年全面升級展演特點與視覺效果，以舞力全開、節奏全High的水舞展演，除了水舞外，還有雷射光雕與多元活動等，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會，邀請民眾走訪碧潭，感受沉浸式視聽體驗。活動期間還規劃光環境營造，於草皮打造由蝴蝶燈飾、光球圓燈、狗尾草燈與光柱交織而成的夢幻光色坡地，營造夜間拍照新亮點。

今年水舞舞台採用雙菱形構造設計，並提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓整體演出更具變化與張力。演出以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。今年更首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」，展現水岸城市的生命力與希望，成為夜間最具代表性的視覺焦點。

 



今年水舞閉幕特別安排300秒長效煙火秀

 

活動期間每晚18時30分至21時整，每半小時1場，安排6場水舞展演，讓民眾能彈性安排觀賞時段。若喜歡熱鬧的民眾，推薦5月1日、6月14日必前往，當晚19時因應開幕，將特別規劃水上鋼鐵人飛板秀，首次於碧潭水域結合水舞演出，呈現花式旋轉、後空翻等高難度水上特技，為活動揭開精彩序幕；閉幕當晚也會安排施放長達300秒煙火，為活動劃下璀璨句點。

除精彩水舞展演外，亦規劃多項互動活動，包括：「碧潭大舞台」將於5月23日及5月24日晚間登場，邀請校園舞蹈社團於陸域舞台進行隨機舞蹈快閃，帶動現場熱鬧氛圍；另推出「在地走讀導覽」，自5月起辦理多場次走讀活動，串聯碧潭左右岸與和美山步道，帶領民眾深入認識水文化歷史與自然景觀，打造兼具娛樂與知性的遊程體驗。

※.碧潭水舞季增添豐富內涵與亮點──


在水舞期間的週末，來到碧潭享受由DCC碧潭廣場規劃的街頭藝術饗宴

 

一、「水上舞台DJ秀」：於「水灣餐飲遊憩區」，在5月9日、5月16日、5月30日及6月6日等，推出「DJ秀」，透過精采音樂演出帶動現場氣氛，增添互動與活動亮點。

二、「春日街藝小劇場」：「DCC碧潭廣場」安排在5月2日、5月9日及5月16日，將邀請街頭藝人，表演如：特技扯鈴秀、魔術、川劇變臉等演出，營造熱鬧氛圍並互動趣味。

三、「農夫市集」：活動期間每週日13:00至21:00於碧潭東岸廣場舉辦「農夫市集」，邀請在地小農展售新鮮農產。

四、「烏來走讀部落小旅行」：於5月15日起每周五及六推出「烏來走讀部落小旅行」，透過導覽帶領民眾深入體驗原鄉文化與風景。

五、「定期定點新店導覽」：5月12日、5月19日、6月2日及6月9日推出帶著民眾暢遊二叭子植物園及碧潭周邊步道景點。

六、「行動書車」：新北市立圖書館於5月23日與6月6日安排「行動書車」駐點碧潭，讓書香融入水岸時光。



每週日的碧潭東岸，因希望市集而充滿暖意。邀請親子一同來尋寶！

※.碧潭周邊餐飲、商圈及旅宿業者等，同步響應水舞活動，推出多元優惠方案，串聯在地消費體驗。

一、位於碧潭東岸的水灣餐飲遊憩區推出水舞季限定活動，除設計專屬咖啡印花外，特色餐廳祭出人氣飲品9折起、單筆消費滿1,000元贈200元抵用券及加價99元升級套餐等優惠。

二、民眾完成指定任務還可獲得夢幻漸層棉花糖，伴手禮店亦推出限量水舞限定驚喜小禮包，增添遊逛樂趣。

三、DCC碧潭廣場則推出「漫遊水舞FUN香趣」活動，民眾只要於粉絲專頁完成打卡並分享水舞照片，即有機會抽中無水香氛機，提升參與互動感。

四、鄰近的裕隆城亦推出多項優惠活動，並結合打卡享多品牌優惠，涵蓋餐飲、生活用品及美妝等多元內容，提供遊客豐富消費選擇。

五、住宿方面：「帝景飯店」於活動期間推出入住分享或評論即贈小禮物活動，新加州景觀飯店則提供評論回饋房型升等服務；「美麗春天大飯店」亦推出限量優惠住房專案，以親民價格即可入住精緻客房或湖景房型。

「2026碧潭水舞季」是可讓忙碌都市人說走就走、隨時能轉換心境、感受微風與綠意的首選場所，不僅是一場視覺饗宴，更串聯展演、觀光與文化體驗，全面展現碧潭水岸魅力，民眾於春夏之際，利用捷運站的便利性，感受碧潭的白日的自然秀色與在地風情，夜晚感受光影與水舞交織的夢幻。相關活動資訊可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

 

以上圖片：新北市觀光旅遊局提供

旅遊經

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#碧潭 #舞台

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

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誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

2026-04-15 22:15 巧比。針線包

白天的工作結束了，準備開始自己的時間；先開箱這回下榻的民宿

午後的光線斜斜地落進屋內。公共空間擺著一些小物，書櫃上放著黑膠、CD，還有幾本關於台南的書。那種感覺，不太像住進一間旅宿，比較像暫時借住在某個人的生活裡。

原本只是隨手選的地方，住進來才慢慢看出細節。服務之外，這棟被綠意包圍的老屋，本來是自住的空間，經過多年才轉成現在的樣子；查了一下，才知道它出自台灣戰後第一代建築師之手。

從找個地方過夜，變成走進一段曾被生活過的空間，這種落差，讓人不自覺慢了下來。

兩層樓的配置，一樓是咖啡店，後方與二樓共有五個房間：一樓兩間帶庭院，二樓三間有陽台座椅。各自簡單，但都有一點剛剛好的距離感。

走了一圈之後，忽然覺得，好像也沒有一定要出門的理由。

外面的台南還是熱鬧，但此刻更想待在這裡。

上次沒吃到早餐，這趟換個房型再來一次。明早的鹹派和飲品，就留到醒來之後再說。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #老屋 #台灣 #咖啡館

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捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

2026-04-17 10:05 After Thirty

捷絲旅台南虎山館緊鄰十鼓仁糖文化園區，展現了與糖廠呼應的工業復古美學。這裡不只是商務出差的質感首選，更是親子度假的溫馨窩點

捷絲旅台南虎山館

📍Google地圖：捷絲旅台南虎山館

👉 官網訂房：捷絲旅台南虎山館

📞 電話 ：+88662662528🔆飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：中午 12:00

大廳：

一踏入大廳，便被迷人的復古工業美學包圍。暗色系天花板搭配沉穩的紅磚牆，與輕木質調的接待櫃檯形成視覺層次，讓辦理入住的等待時光也成了一種放鬆。

一旁還有質感滿分的Mini Mart，提供各式零食與咖啡，讓人在辦理入住的同時，也能享受一段愜意的午後時光。

為了讓旅程更從容，飯店提供了住房旅客專屬的免費接駁車。往返於「捷絲旅台南虎山館」與「台南晶英酒店」之間，中途還會停靠奇美博物館，無論是想去市中心逛逛或是安排藝文行程都非常便利。

客房：

客房延續了飯店沉穩的工業風格，深色系牆面裝飾著繽紛的圓形掛畫，為空間注入活潑的藝術氣息。兩張寬敞的大床確保了睡眠的舒適度，是親子出遊最安心的依靠。

大面積的落地窗像是一幅動態畫框，將遠處奇美博物館的歐式建築與大片綠意盡收眼底。這份遠離鬧市的寧靜與開闊景致，就是假期中最奢侈的享受。

走出落地窗，家庭套房擁有一個專屬的戶外露台空間。這裡視野遼闊，可以俯瞰周邊鬱鬱蔥蔥的樹林與鐵道景致。沒有繁瑣的裝飾，只有清透的空氣與開闊的景色。

這就是捷絲旅台南虎山館最讓人難忘的體驗：在喧囂城市之外，保留了一處能與自己、與家人安靜共處的角落。此刻，時間彷彿慢了下來，只剩下夕陽與美好假期。

公共設施：

飯店設有迷人的戶外長形泳池，被大片鬱鬱蔥蔥的樹林包圍，營造出遠離塵囂的度假氛圍。無論是想盡情暢泳，或是只想靜靜地躺在椅上感受微風、閱讀一本書，這裡都是享受南台灣陽光與悠閒時光的絕佳角落。

飯店的公共區域充滿驚喜，懷舊紅磚牆搭配質感皮沙發與趣味牛造型凳，營造出如家一般的溫馨感。牆上的復古燈箱與暖心標語，讓每一處角落都成了適合拍照留念的藝術風景。

飯店也設置了經典的美式足球機，讓大人與孩子都能在度假之餘，來場熱血的小競賽，為旅程增添歡笑。

為了照顧長天數旅行或親子家庭的需求，飯店特別設有自助洗衣與烘衣設備。無論是剛從泳池玩耍回來，還是需要換洗日常衣物，都能在這裡輕鬆搞定。

餐飲區：

飯店的餐廳「食間」擁有令人驚豔的用餐環境。大面落地窗將陽光與窗外的泳池綠意無縫接入室內，搭配復古的木質百葉窗與充滿設計感的藤編沙發，營造出時髦且溫馨的南洋度假感。

晚餐提供色香味俱全的定食套餐，從層次豐富的炊飯到精緻的炸物主食，每一道都能感受到食材的新鮮與廚師的用心。

餐後的甜點同樣不馬虎，Ｑ彈的布丁搭配沁涼冰淇淋與新鮮水果，裝盛在日系花紋瓷碗中，不僅滿足了味蕾，更是一場視覺饗宴。


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#台灣 #台南飯店 #住宿推薦 #親子住宿

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貝ㄦ貪食怪 2026.04.24 18
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After Thirty 2026.04.24 16
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