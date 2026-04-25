玩遍花蓮山海風景 海洋公園、理想PAARK水岸「雙景點」千元有找！

玩遍花蓮山海風景 海洋公園、理想PAARK水岸「雙景點」＄990！圖為理想PAARK水岸生活森光遊湖

【旅遊經 洪書瑱報導】

花蓮的山水之美，不僅僅在於壯麗的視覺震撼，更在於那種「開闊」的層次感，從險峻的高山到無垠的太平洋，花蓮完美詮釋了大地最原始、最純粹的生命力。為提供旅客更豐富且便利的花蓮旅遊選擇，花蓮遠雄海洋公園攜手理想PAARK水岸生活，推出期間限定「山海雙體驗優惠套票」，結合海岸主題樂園探索與湖畔綠能遊船體驗，專案優惠價每套990元，打造適合安排一日遊或輕旅行的花蓮雙景點行程。









花蓮中央山脈與太平洋交織而成的壯麗海岸線，呈現東台灣經典山海景觀。



活動中聯名套票內容包含：活動自即日起至2026年6月30日止，適用19歲（含）以上至65歲以下成人，聯票內容為「海洋公園全票一張」及「理想PAARK水岸生活森光遊湖券一張」，即日起限時販售與使用，不分平假日皆可體驗，讓旅客可依行程自由安排遊玩順序。





※.串聯山海兩大人氣場域 自由安排收藏花蓮經典風景









遠雄海洋公園打造沉浸式海洋主題體驗，是花蓮代表性的觀光景點之一。







遠雄海洋公園坐擁山海交會的壯闊景致，是東台灣極具代表性的觀光地標之一(圖：花蓮海洋公園提供)





遠雄海洋公園坐擁山海交會的壯闊景致，是東台灣極具代表性的觀光地標之一；理想PAARK水岸生活則坐落於海岸山脈與中央山脈之間的縱谷地帶，以落羽松湖畔景觀與異國風格建築群營造靜謐悠緩的水岸氛圍。透過此次雙園區合作，旅客可依行程自由安排遊玩順序與時間，彈性規劃屬於自己的山海旅行節奏，輕鬆體驗由海到山、由動到靜的多層次花蓮風景。









理想PAARK水岸生活坐落海岸山脈與中央山脈之間，展現縱谷水岸景觀特色。







理想PAARK水岸生活森光遊湖，結合湖畔綠意與異國風格建築，呈現悠閒水岸旅行氛圍。(攝影：洪書瑱)







理想PAARK水岸生活森光遊湖結合湖畔綠意與異國風格建築，呈現悠閒水岸旅行氛圍。(攝影：洪書瑱)





其中，理想PAARK水岸生活「森光遊湖」採用靜音綠能動力船，航程約20至25分鐘，場域坐落於海岸山脈與中央山脈之間的花蓮縱谷地帶，沿途可欣賞層巒山景與湖畔落羽松倒影交織而成的自然風光，也能近距離感受園區異國風格建築與水岸綠意所營造出的悠緩氛圍。在微風與水色之間放慢步調，體驗不同於城市節奏的湖面慢旅行，也成為近年旅客造訪花蓮時深受喜愛的水岸特色行程之一。

此次推出的雙園區聯名套票，以優惠價990元整合兩大熱門景點體驗內容，無論安排一日順遊或分段體驗不同旅遊節奏，都能彈性規劃屬於自己的花蓮行程。透過串聯海岸線與縱谷水岸兩大特色場域，提供旅客更完整且多元的花蓮旅行體驗。理想PAARK水岸生活表示，期望透過此次合作，延伸花蓮既有的山海觀光動線，邀請旅人走進縱谷水岸綠意之中，感受不同視角的自然景觀魅力，體驗更從容且富層次的花蓮旅行方式。「海洋公園 × 理想PAARK水岸生活」山海雙體驗優惠套票即日起限量推出！

以上圖片：花蓮理想大地提供



