2026-04-22 16:16 After Thirty
新竹福華大飯店：全新兒童遊戲室、親子客房開箱分享
新竹福華大飯店，是新竹親子遊必住的四星級飯店。座落精華區，步行 5 分鐘即達城隍廟商圈，樓下公車直達動物園。硬體與親子設施齊全好玩，本篇為您帶來完整的開箱攻略！
新竹福華大飯店
📍Google地圖：新竹福華大飯店
👉 官網訂房：新竹福華大飯店
📞 訂房請洽：+88635282323🔆飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：上午 11:00
大廳：
飯店大廳採用溫潤的木質調設計，並配置藤編座椅供旅客休憩。入住櫃檯旁設有清晰的電子公告，載明入退房時間、客房備品索取說明，方便住客掌握各項設施資訊。
房間：
客房內配置兩張雙人床，床頭設有閱讀燈與電源插座，整體空間寬敞，採光充足。床鋪上擺放了兩隻飯店贈送的小型動物布偶，為家庭住宿增添溫馨感。
床邊設有小型休憩區，包含雙人沙發、大理石紋圓桌與落地燈。沙發上擺放動物造型抱枕，桌面則提供親子繪本，為家庭住客營造溫馨氛圍。
房內提供長型書桌、辦公椅與壁掛電視，並延伸一整排木質多功能檯面。桌面設有檯燈與充足插座，滿足商務辦公或家庭置物需求。
兒童遊戲區：
休閒區擺放了兩台「街機孩子王」復古遊戲機，提供搖桿與按鈕，還有光線槍，非常適合爸爸媽媽帶著孩子一起重溫經典遊戲，享受兩代同樂的復古時光。
專為兒童設計的室內遊戲室，以粉紫色系為主調，設有迷宮攀爬架、圓筒溜滑梯以及滿滿的波波球池，上方還有夢幻的編織網，是讓孩子盡情放電、全家大小共享歡樂的夢幻樂園。
遊戲室鋪設安全地墊並裝飾可愛動物壁貼。這裡提供整面積木牆、積木桌與軌道車組，是激發孩子創造力並享受親子互動的溫馨角落。
設施：
飯店走廊設有嵌入式飲水機，方便住客隨時取用飲用水，不僅環保也省去購買瓶裝水的麻煩，對帶小孩需要沖泡奶粉的家庭旅客非常友善。
室內常溫泳池：
飯店設有室內溫水游泳池，不受天氣影響即可戲水。池畔配置多組休閒躺椅與寄物櫃，大面窗景視野開闊，是家庭住客共同運動、享受親子時光的好去處。
水療區域設有沖擊泉設施，適合家長放鬆身心。水池深度適中，孩子也能帶著游泳圈在旁玩耍，滿足全家人的親水需求。
餐飲區：
5 樓麗香苑提供自助式早餐，餐廳牆面以綠植裝飾，氛圍放鬆。餐檯提供多樣化料理與飲品，空間寬敞，適合全家大小一起悠閒用餐。
飯店大廳設有彩繪旅遊地圖牆，標示新竹美食與景點。牆前配置舒適沙發，家庭旅客可在出發前在此討論行程，是具互動感又溫馨的休憩角落。
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