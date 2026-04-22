愛地球從餐桌開始！高雄綠色友善餐廳榜單出爐 在地食材掀永續新風潮

記者/葉佳欣報導

響應「世界地球日」，高雄市府農業局22日熱鬧舉辦「2026年高雄綠色友善餐廳（餐盒）評鑑成果發表會暨食材媒合活動」，正式揭曉年度評鑑結果。從評鑑到媒合，一場結合綠色飲食與在地農業的盛會，展現高雄推動永續飲食的亮眼成果，也為餐飲與農業攜手合作開創更多可能。

全體合影。圖/高雄市府農業局提供

六大綠色指標把關 29家優選餐廳脫穎而出獲得獎項

本屆評鑑以「能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色行動、永續經營及衛生安全」六大構面進行全面檢視，從54家餐廳及10家餐盒業者中，精選出29家表現優異的「優選獎」業者。透過嚴謹產、官、學界評鑑機制，不僅為消費者把關，更引領餐飲產業朝向低碳、健康與永續發展邁進。

高雄市政府農業局長姚志旺致詞。圖/高雄市府農業局提供

高雄餐旅大學餐飲管理系劉秀慧教授致詞。圖/高雄市府農業局提供

產地直送餐桌 食材媒合打造雙贏鏈結

活動現場同步舉辦食材媒合交流，邀集田寮、甲仙、美濃等農會，以及多家在地農場與品牌共襄盛舉。透過面對面洽談，讓餐飲業者直接對接優質在地食材，縮短食物里程，也讓「從產地到餐桌」不再只是口號，而是具體實踐的行動。不僅提升餐飲品質，更實質支持在地農民，形成互利共好的產業循環。

活動現場同步舉辦食材媒合交流，邀集田寮、甲仙、美濃等農會，以及多家在地農場與品牌共襄盛舉。圖/高雄市府農業局提供

綠色卓越獎揭曉 三大標竿引領產業升級

本屆最高榮譽「年度綠色卓越獎」由H2O水京棧國際酒店（京悅軒中餐廳、Ripple西餐廳）、THOMAS CHIEN Restaurant及迪立印度健康蔬食坊獲得肯定。獲獎業者不僅積極導入在地食材，落實節能減碳與環境友善作為，更在料理創意與餐飲品質上展現高度水準，成為高雄綠色餐飲的指標典範。此外，農業局亦頒發多項特色獎項，涵蓋多方使用在地食材的「誠食在地食材獎」、綠色廚房管理「友善綠廚房獎」、創意料理「旬味綠餐盤獎」及「綠色行動實踐獎」、「綠色永續經營獎」、「最具潛力餐廳」、「旬味食材創意獎」及「綠能獎」等，全面肯定餐飲業者在不同領域的努力與創新，展現高雄餐飲產業多元且蓬勃的綠色實力。

農業局長姚志旺（右2）頒發本屆最高榮譽「年度綠色卓越獎」，由H2O水京棧國際酒店（左1）（京悅軒中餐廳、Ripple西餐廳）、THOMAS CHIEN Restaurant（左2）及迪立印度健康蔬食坊（右1）獲得肯定。圖/高雄市府農業局提供

從日常飲食守護地球 共創高雄永續生活

農業局長姚志旺表示，改變可以從每一餐開始。透過推動綠色友善餐廳，鼓勵業者優先選用在地、當季食材，不僅降低運輸碳排，也讓消費者吃得更安心、更健康。

在世界地球日之際，農業局也邀請市民走進這些用心守護土地的餐廳，用「吃在地、食當季」的實際行動支持農民與餐廳(盒)業者，共同創造高雄永續未來。

更多「高雄綠色友善餐廳（餐盒）」認證及優選名單，公布於「高雄市政府農業局」臉書粉絲專頁，歡迎消費者一同關注，用飲食守護地球！