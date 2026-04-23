達美航空推出新一代套房式客艙體驗 樹立長程飛行舒適新標竿

全新套房式的「達美至臻商務艙」（Delta One® suite）採用升級 pillow-top 座墊設計，結合床墊與 Missoni 精品寢具，為旅客在三萬英呎高空打造舒適睡眠體驗。 圖：達美航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空宣布，將於全新 Airbus A350-1000機型上推出新一代套房式的「達美至臻商務艙」（Delta One® suite），並同步將此套房產品首度導入 Airbus A330-200/300機隊，進一步擴大其於美國航空市場中套房式商務艙產品的領先地位。

本次升級歷經兩年設計開發，並整合十年來來自旅客與員工的洞察回饋。除套房體驗全面優化外，達美亦將於「達美至臻商務艙」設置全天候開放的自助點心吧（位於A350-1000主登機口及 A330-200/300機艙前部），並針對 A330-200/300機隊進行由機頭至機尾的整體翻新。

▲全新套房式的「達美至臻商務艙」於中間座位設置可開關滑動隔板設計，旅客可依需求與同行者共享空間，或關閉以保有完整隱私。 圖：達美航空／提供

在 A350-1000與升級後的 A330-200/300機型上，所有艙等座位皆將配備達美歷來最大尺寸的椅背螢幕，提供劇院等級的高畫質清晰顯示（A350-1000達24英吋，並具備4K QLED 解析度），並支援藍牙連接、USB-C 及萬用 AC 電源插座，同時搭載記憶泡棉坐墊，全面提升長程飛行的舒適體驗。達美於2025年推出的全新客艙設計語彙亦將持續擴展至更多機隊，預計未來五年內將有超過800架飛機完成此項升級。

以旅客需求為核心 打造一致且升級的飛行體驗

全新套房式的「達美至臻商務艙」將率先搭載於達美最新、最大型的 A350-1000機型，預計於2027年投入營運，並具備高達50%的高端座位配置比例。同時，A330-200/300機隊亦將全面升級為配備隱私滑門的套房式設計，為該機型首度導入。此項計畫為達美歷來最大規模的機隊升級投資之一，總金額超過10億美元。

達美品牌體驗副總裁 Mauricio Parise 表示：「每一次登機，旅客都應感受到熟悉與安心，讓人在旅途中也能擁有如同在家的舒適感。這正是我們在每一項設計與投資背後的核心理念。」

繼2025年推出全新客艙設計並獲得高度正面回饋後，達美顧客滿意度已提升25分。達美自2017年率先推出套房式商務艙，至今仍持續領先業界，預計至2030年，約90%的達美至臻商務艙座位將配備滑門式套房。

▲Airbus A330-200_300機隊的達美至臻商務艙配備20吋4K椅背螢幕，提供高畫質機上娛樂體驗。 圖：達美航空／提供

升級細節聚焦舒適體驗 打造更理想的空中休憩空間

新一代套房式的「達美至臻商務艙」由達美與座椅製造商 Thompson Aero Seating 共同開發，設計過程融合「飛凡哩程常客計劃」（SkyMiles®）會員與員工回饋，全面提升飛行舒適度。

達美品牌體驗副總裁 Mauricio Parise 指出：「數據顯示97%的旅客選擇達美至臻商務艙是為了平躺式座椅。因此我們推出了全新設計，結合現有的床墊與義大利精品 Missoni 聯名奢華寢具，為旅客在三萬英呎高空打造無與倫比的睡眠體驗。」

主要升級亮點包括：

・更寬敞的睡眠空間：平躺式座椅長度增加3英吋以上，提供超過198公分的完全伸展空間，並搭配全新枕頭式舒適墊（Pillow-top）。

・頂級視覺享受：A350-1000配備達美史上最大的24吋4K QLED 劇院級螢幕。

・高效科技連接：內建於邊桌的大理石紋無線充電板，並支援藍牙耳機配對。

・智慧收納設計：設有專屬置鞋櫃、手機置放托盤以及便利的眼鏡掛鉤。

・人性化控制介面：與身障旅遊諮詢委員會合作，開發如豪華汽車質感的觸覺式座位控制按鍵，提升操作直覺性。

・全艙等升級：「達美優悅經濟艙」（Delta Comfort）與「達美經濟艙」（Delta Main）換裝全新座位，增加1英吋腿部空間，並增設便捷的椅背收納架。

▲全新套房式的「達美至臻商務艙」採用反魚骨式座位配置，結合A350-1000較寬機身設計，提供更寬敞的個人空間與平躺延伸體驗。 圖：達美航空／提供

空間配置與無障礙設計 兼顧隱私與包容性

A350-1000採用反魚骨式座位配置，外側座位朝向窗戶，提升空間感與隱私性；中央座位則設有可開關的滑動隔板，方便同行旅客互動或獨立休憩。此外，達美亦導入多項設計，包括：

・具觸覺回饋的座椅控制系統

・延伸至洗手間的觸感設計

・每架飛機均設置專用無障礙洗手間

▲「達美尊尚客艙」（Delta Premium Select）同步升級，採用全新記憶泡棉座墊與現代化座椅材質設計，提升長程飛行舒適體驗。 圖：達美航空／提供

▲「達美優悅經濟艙」（Delta Comfort）與「達美經濟艙」（Delta Main）全新座椅設計，配備專屬置物層與理線空間，方便收納個人電子設備，並搭載約13吋4K螢幕。 圖：達美航空／提供

全艙等同步升級 打造更完整旅程體驗

此次升級不僅限於「達美至臻商務艙」，「達美優悅經濟艙」與「達美經濟艙」亦導入全新座椅設計，提供額外1吋腿部空間。所有座位皆配備記憶泡綿坐墊、USB-C 及 AC 電源插座，以及具備4K QLED 顯示技術與藍牙連接功能的大尺寸椅背螢幕。

全新機上娛樂系統採用全球航太領先技術商 Thales 的次世代技術，「飛凡哩程常客計劃」（SkyMiles®）會員可透過「Delta Sync」系統登入椅背螢幕，獲得個人化推薦與即時航班資訊。從用餐、休息到抵達，客艙燈光將依飛行不同階段進行調整，協助旅客更自然地適應時差與旅程節奏。這些投資展現了達美對旅客與員工需求的長期承諾，未來亦將持續透過創新與優化，打造更貼近人性的飛行體驗。

台北西雅圖每日直飛不間斷 全新 A350-900早去晚回提供最佳旅遊商務優勢

達美航空每天直飛「台北－西雅圖」，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。目前，達美航空「台北－西雅圖」航線以 A350-900客機執飛，機上共設有306個座位，包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48個「達美尊尚客艙」座位、36個「達美優悅經濟艙」座位，以及190個「達美經濟艙」座位。全新照明系統可依不同時段與使用需求調整，營造更舒適的機艙環境。

達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，旅客可輕鬆前往亞特蘭大、鹽湖城、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市，方便安排多元化旅遊暨商務行程。

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