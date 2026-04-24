2026-04-24 08:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
菲律賓航空打造海島跑旅新體驗 薄荷島趣味馬拉松5日遊 運動觀光熱潮再升級
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著運動觀光市場持續成長，菲律賓航空攜手旅遊業者推出「2026薄荷島趣味馬拉松5日跑旅行程」，主打結合賽事、度假與海島探險的全新旅遊型態，並以「兩人成行、保證名額」方式，鎖定海外跑旅市場需求。
本次重點賽事為菲律賓薄荷島國際馬拉松，官方報名已額滿，但本行程特別提供保證參賽名額，讓旅客無須搶票即可參與。賽事設於薄荷島邦勞島，並安排入住起終點飯店「BE Grand Resort Bohol」，實現「下樓即起跑、完賽即回房」的便利體驗，大幅提升海外參賽舒適度。
賽事主打趣味路跑形式，設有多組距離，並於賽道中配置補給站與地方特色餐飲，強調「邊跑邊吃、邊跑邊玩」的輕鬆氛圍，吸引非專業跑者也能參與，推動體驗型馬拉松新趨勢。賽事並已獲「世界田徑總會」（World Athletics）及 AIMS 認證，具國際標準賽道規格。
行程安排方面，賽前規劃巧克力山、眼鏡猴與河流竹筏等薄荷島經典景點，賽後則轉往宿霧進行海島放鬆與慶功活動，包括跳島浮潛、水上摩托車及主題海上派對。其中以「神鬼奇航風格」打造的主題船慶功趴成為最大亮點，搭配海上泡泡派對與網紅打卡活動，強化社群擴散效應。
業者指出，現代跑者已從追求成績轉向重視體驗與旅遊整合，運動觀光正快速成為海外旅遊新主流。本次產品即以「跑步＋度假＋探險」三合一模式，提供全新熱帶跑旅選擇。
◉ 2026薄荷島趣味路跑：報名攻略與行程資訊
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野