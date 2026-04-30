阿提米斯二號任務凱旋再掀星熱潮 美國推廣太空主題與暗空旅遊

佛羅里達州甘迺迪太空中心遊客中心探索美國太空歷史與成就。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著 NASA「Artemis II」任務太空人已於04/10順利返航，全球目光再次聚焦美國，展現其作為太空探索重鎮的領導地位。除了任務本身引發關注，美國亦串聯多元太空主題體驗，從發射基地、頂尖太空博物館，到壯麗暗空星空目的地，邀請旅客深入探索其創新精神與探索故事，感受跨越地球與宇宙的無限想像。

美國國家旅遊局總裁兼執行長 Fred Dixon 表示：「美國是體驗太空主題旅遊的首選目的地，隨著『Artemis II』任務再次將全球焦點帶回太空探索與美國的關鍵角色，現在正是旅客深入體驗這些經典場域、感受探索魅力的最佳時機。」

▲佛羅里達州甘迺迪太空中心遊客中心展示「土星五號」。 圖：美國國家旅遊局／提供

太空啟航！ 走進星際探索現場

沿著「佛羅里達太空海岸」（Florida’s Space Coast）展開旅程，距離「奧蘭多」（Orlando）僅約45分鐘車程，「甘迺迪太空中心遊客綜合大樓」（Kennedy Space Center Visitor Complex）將人類探索宇宙的壯闊歷史化為可親身感受的體驗。從近距離仰望經典太空梭「亞特蘭提斯號」（Atlantis），到透過沉浸式模擬與互動展覽連結當代太空任務，讓旅客在現場即刻感受航太科技的脈動。鄰近的「卡納維拉爾港」（Port Canaveral），則提供另一種貼近自然的觀賞視角，當火箭自海岸線升空，壯麗弧線劃破天際，為旅程留下難忘瞬間。

轉往「休士頓」（Houston），「休士頓太空中心」（Space Center Houston）帶領旅客深入 NASA「詹森太空中心」（Johnson Space Center）核心場域，從歷史任務控制中心到太空人訓練設施，完整揭示太空任務背後的專業運作與人類智慧。

而在有「火箭之城」之稱的「亨茨維爾」（Huntsville），「美國太空和火箭中心」（U.S. Space & Rocket Center）收藏全球規模首屈一指的火箭與航太文物，其中包括象徵人類登月壯舉的「土星五號」（Saturn V）。從阿波羅計畫（Apollo）到阿提米斯任務（Artemis），這裡不僅見證歷史，更串聯起人類邁向未來宇宙探索的軌跡。

▲猶他州拱門國家公園展現壯麗暗空景觀。 圖：美國國家旅遊局／提供

▲奧克拉荷馬州擁有許多觀星特色住宿。 圖：美國國家旅遊局／提供

星空之下！ 觀星住宿體驗

有些最動人的宇宙體驗，其實無需升空，只要抬頭仰望一片無垠星空。在德州「大彎曲國家公園」（Big Bend National Park）夜幕降臨後，銀河如光帶般橫越天際，清晰可見。而位於密西根湖畔的「海德蘭茲國際暗夜公園」（Headlands International Dark Sky Park），以開闊視野與優越條件，成為觀賞流星雨的絕佳據點。

東岸的「櫻桃泉州立公園」（Cherry Springs State Park），憑藉專業觀星設施與幾近零光害環境，成為資深星空愛好者心中的朝聖地。走進猶他州「圓頂礁國家公園」（Capitol Reef National Park）與「布萊斯峽谷國家公園」（Bryce Canyon National Park）以純粹保留最原始的夜空樣貌。

旅客亦可延伸入住以「星空」為主題的特色旅宿，從設有專屬天文台的「Compass Rose Lodge」，到能躺在玻璃穹頂下仰望星河的「Clear Sky Resorts Bryce Canyon」讓觀星成為一整晚的沉浸式體驗。延伸至「大峽谷國家公園」園區亦不定期舉辦天文導覽與星空活動。若想更貼近自然，不妨入住「The Outpost at Grand Canyon」特色住宿，在峽谷邊緣的靜謐夜晚中，以豪華露營方式與星空相伴入眠。

在科羅拉多（Colorado），鄰近「大沙丘國家公園」（Great Sand Dunes National Park），觀星不再侷限於國家公園之中。位於「莫斯卡「（Mosca）的「Kosmos Stargazing Resort & Spa」將住宿空間化作觀星場域，透過專為夜空設計的建築與環境，讓旅客在靜謐夜色中沉浸於無光害的宇宙景觀。

夏威夷「茂納凱亞火山」（Mauna Kea, Hawaii）則帶來截然不同的觀星維度。隨著專業導覽登上海拔之巔，在雲海之上仰望星空，於全球頂尖天文觀測地之一，感受宇宙近在咫尺的震撼。美國多元且層次豐富的觀星體驗，以不同視角展開跨越想像的星際之旅。

▲亞利桑那州「旗桿鎮」擁有良好觀星品質。 圖：美國國家旅遊局／提供

多重視角的探索！ 主題博物館

從真實任務的歷史軌跡，到未來宇宙的想像延伸，美國各地的太空博物館與沉浸主題式場域，讓探索不再遙不可及。

華盛頓特區的「史密森尼國家航空暨太空博物館」（Smithsonian National Air and Space Museum, Washington, D.C.）典藏包括「阿波羅11號」指揮艙在內的珍貴文物，同時透過展覽延伸至未來太空飛行的發展藍圖。

位於紐約市「海登天文館」（Hayden Planetarium, New York），現隸屬於美國自然歷史博物館（American Museum of Natural History）則以沉浸式宇宙劇場與前沿天文展示，帶領觀眾穿梭星際。

西岸洛杉磯擁有「加州科學中心」展示退役太空梭「奮進號」（Space Shuttle Endeavour），讓旅客近距離了解 NASA 任務背後的工程技術。

芝加哥湖畔的「阿德勒天文館」（Adler Planetarium, Chicago）結合現場星空秀與互動展覽，呈現兼具教育與娛樂的觀星體驗；而同樣位於洛杉磯的「格里菲斯天文台」（Griffith Observatory），則是少數可透過公共望遠鏡觀測夜空的地標之一。

向西南前行抵達亞利桑那州「洛威爾天文台」（Lowell Observatory, Arizona）造訪冥王星的發現地，至今仍持續進行天文研究，並開放歷史望遠鏡供旅客親身體驗觀測。

延伸深入奧勒岡州「森里弗」（Sunriver）的「奧勒岡天文台」（Oregon Observatory） 擁有全美數一數二開放民眾使用的望遠鏡群，並提供導覽式夜間觀測活動。

此外，同樣位於洛杉磯的「盧卡斯敘事藝術博物館」（Lucas Museum of Narrative Art），則從另一個角度切入，透過科幻與太空主題敘事，探索人類對宇宙的想像與文化表達。

星際娛樂版圖！ 主題文化多元體驗

當太空不再只是遙遠的探索目標，而是逐漸融入娛樂與日常生活，也為旅客帶來更貼近感官的沉浸式體驗。

在佛羅里達州與加州的「迪士尼樂園」（Disney Parks）以經典設施「太空山」帶領遊客穿梭於黑暗宇宙軌道，EPCOT（新世紀樂園）內的太空任務（Mission: SPACE）則透過模擬技術，重現火箭發射的臨場感。

「加州樂高樂園」（Legoland California）今年全新推出「Galacticoaster」，於 LEGO Galaxy 區域打造專為親子設計的太空主題遊樂體驗。

在「環球影城」（Universal Orlando Resort）全新園區「史詩宇宙」（Universal Orlando Epic Universe）星際樂園的雙軌雲霄飛車（Stardust Racers, Celestial Park）帶來競速的宇宙穿梭體驗，讓速度與視覺感受同步升級。

而在城市之中太空則轉化為更具社交氛圍的文化場景，在聖地亞哥（San Diego）「Mothership Bar」融合熱帶與科幻設計，營造彷彿降落異星的沉浸式空間氛圍；匹茲堡（Pittsburgh）「Space Bar」則以經典太空影視為靈感，結合未來感設計與創意調酒，打造別具風格的夜生活體驗。位於泰特斯維爾（Titusville）的「The Space Bar」設有戶外屋頂空間，即時觀賞火箭升空的壯觀場面。

以上多樣化各式各樣太空主題旅行，美國以多元且層次豐富的方式，讓旅客在地表就能展開最精采的宇宙探索。

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