墾丁日和灣居：海景第一排開窗見海，漫步南灣沙灘

日和灣居，坐擁南灣海景第一排，日和灣居以純白簡約設計營造優雅氛圍。推薦海景房型，讓你在床上直面「鹹蛋黃日落」。跟著我們的開箱攻略，開啟這場舒適的度假體驗！

日和灣居

過個馬路即抵南灣沙灘，步行 3 分鐘就能吃「迷路小章魚」！往南至墾丁大街僅 5 分鐘車程，距離公車站也只需走 4 分鐘。民宿附設免費停車位，無論自駕或搭公車都極為便利。

📍Google地圖：日和灣居

👉 官網訂房：日和灣居

📞 電話 ：08-888-3663🔆入住時間：下午 15:00；退房時間：上午 11:00

大廳：

走進日和灣居，簡約質感的接待櫃檯隨即映入眼簾，辦理登記的同時就能感受溫潤的木質調設計。櫃檯旁緊鄰著景觀餐廳。

餐飲區：

室內空間採光明亮，設有多張雙人與四人座木質桌椅，大片落地窗將南灣的純白沙灘與碧藍大海悉數納入室內

若想更貼近海風，戶外區設有白色露天座席，提供面向無敵海景的用餐選擇。在這裡吃早餐，不僅能將南灣的漸層藍盡收眼底，還能一邊感受徐徐海風與陽光，享受這份專屬於墾丁的悠閒與自在。

早餐採取精緻拼盤形式，內容包含現做麵包、清爽沙拉、香煎培根與嫩蛋、時令水果及手工優格，並附有飲品。在海景與陽光的陪伴下享用這一餐，便是度假最美好的開始。

房間：

房型直面南灣，雙人床正對落地窗，讓你在床上即可悠閒欣賞「鹹蛋黃日落」與波光粼粼的海面。隨著夕陽餘暉灑進簡約室內，不需出門就能沉浸在墾丁最浪漫的自然景致，享受純粹的放鬆時光。

落地窗外連接著私人陽台，夕陽餘暉將戶外沙發染成一片溫暖金色。陽台上設有舒適的編織沙發與小茶几，適合在此點杯飲料、吹著微風，靜靜飽覽日落時分南灣海面的波光粼粼。

室內設有獨立休憩區，深藍色牆面搭配灰色沙發。空間配置了 Marshall 喇叭與復古電話，結合藝術掛畫，營造出沉穩且具質感的放鬆角落。

相較於白天的澄澈藍色，黃昏的陽台更顯得浪漫而療癒，是享受這場「躺著看日落」假期最完美的延伸空間。

設施：

民宿設有專屬停車場，提供免費停車位供住客使用。場內亦規劃了充電樁設施，方便電動車主補充電力，讓自駕旅客的交通銜接更加便利。

南灣沙灘：

民宿過個馬路即是熱門的南灣沙灘，可見有家庭帶著孩子在細軟沙灘上鋪設野餐墊、享受沙灘玩具的悠閒時光。這裡的沙質細軟，非常適合親子戲水或野餐休憩。

傍晚可看見海面呈現金橘色，並能遠眺核三廠與風力發電機的剪影。隨後晚霞與遠方燈火交織，呈現自然交替的景色。

民宿設有寬敞的露天平台，傍晚時分可在此欣賞日落餘暉下的南灣全景。現場配置了多組戶外桌椅與圓形藤編沙發座，並設有遮陽棚，提供住客在夜幕低垂、遠方燈火亮起時，擁有一處觀海休憩的空間。



