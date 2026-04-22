宜蘭美食多到吃不完！這幾間必吃先收藏起來～

正統燒馬蛋。圖／IG, fuji.foodie

宜蘭美食選擇眾多又獨特，是許多人喜歡去宜蘭玩的原因！宜蘭美食擁有與台灣其他地方不同的獨特風味，有許多的在地宜蘭美食讓人一嘗便難以忘懷，今天FunTime小編就要介紹來到宜蘭必吃的宜蘭美食，趕緊筆記寫下來吧！吃完美食之後，如果你還想去宜蘭景點走走看看，或是想找一些體驗活動來玩，跟著宜蘭旅遊全攻略走就對啦～

看詳細全文連結：【宜蘭美食推薦】宜蘭20個必吃排隊美食，好吃到流淚！

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宜蘭美食－橡子咖啡 Nuts Cafe

真材實料又有質感的綿密豆花

橡子咖啡。圖／FunTime小編群

橡子咖啡除了是一間咖啡廳外也是一間餐廳，老闆本身就是專業廚師，老闆娘更曾前往墨爾本學習咖啡技術，除了可以品嚐美味的咖啡和甜點外，還有非常認真的餐食可以享用，油封鴨、羊排和酒燉牛肉等料理這裡都吃的到！每道料理都極度考驗技術且耗時耗力，但是這些動輒上千的美食通通不到五百元就吃的到，真的太幸福啦～

小編小提醒：菜單幾乎每季都會更換，建議到訪前可以再次確認喔～

地點：宜蘭縣宜蘭市健康路二段24巷3號

營業時間：09:00-18:00（週三、四公休）（其餘公休日請至官方IG確認）

宜蘭美食－阿娘給的蒜味肉羹

記憶飄香宜蘭美食

阿娘給的蒜味肉羹。圖／IG, eat_sara_eat

阿娘給的蒜味肉羹原名北門蒜味肉羹，民國55年就開始飄香，近年擴大營業，搬到設計新穎的泰山路店面。招牌蒜味肉羹採用黑豬肉，裹粉後丟入羹湯煮到恰好的熟度，配上一口濃郁的羹湯，鮮美彈嫩的肉和恰到好處的白蒜味，不禁讓人大呼過癮！而一碗70元的肉羹，每一匙都可以撈到滿滿的肉，不加麵也毫不空虛！喝到一半也可以加點辣油變換口感，原味、重口味都非常美味～

地點：宜蘭縣宜蘭市泰山路239之1號

營業時間：週二到週六09:00-17:30（週日、一公休）

宜蘭美食－蘭城晶英櫻桃烤鴨

一生一定要吃一次！超鮮美櫻桃鴨

蘭城晶英櫻桃烤鴨。圖／FunTime小編群

位於蘭城晶英酒店的紅樓中餐廳，他們的招牌菜品—櫻桃烤鴨絕對名不虛傳！雖然價格有點高，不過很值得來吃一次。一鴨五吃，其中一道招牌櫻桃握壽司，一放入嘴裡，鴨油直接在嘴裡綻放～搭配下層的醋飯、起司，絕對為之驚艷！香滷鴨小拼吃得到鴨舌、鴨翅及鴨掌，滷的入味，還有三星蔥片皮鴨捲、生菜包鴨絲等料理，都能吃的到櫻桃鴨的鮮甜美味，推薦來宜蘭必吃，別忘了先訂位唷！

地點：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號6樓

營業時間：11:00-15:00、17:00-21:00

宜蘭美食 - 涼心冰店

吃的到真材實料的老字號冰店

涼心冰店。圖／IG, fish1988312

「涼心冰店」已是傳承三代的冰店，是許多當地學生的愛店。冰品雖然只有花生、花豆、牛奶、鳳梨和桂圓五種口味，但因為老闆用料實在，幾乎每個口味都吃的到扎實的餡料~不論你喜歡濃郁的花生配上清爽的桂圓，還是喜歡吃的到果肉的鳳梨和桂圓，這樣簡單的古早味，來到這裡一定能滿足你的味蕾！

地點：宜蘭縣宜蘭市神農路二段63號

營業時間：11:00-21:00（週三公休）

礁溪美食－柯氏蔥油餅

從攤車到店面的超神宜蘭美食！

柯氏蔥油餅。圖／IG, corn0910

宜蘭是孕育蔥的家鄉，大家對各種三星蔥美食一定不陌生，舉凡蔥多餅、蔥肉捲、還有最基本款的蔥油餅，簡單的美味卻讓人難忘，魔力強大無法招架！而如果嚐過柯氏蔥油餅，就會深知這個癮頭是會隨時發作的！小編強烈建議加蛋，柔韌的餅皮經過現擀現煎，變得酥脆金黃，搭配混合嫩蔥的半熟蛋層次感十足，極度滿足！還有致命的一擊「獨門甜辣醬」，自家熬製的醬汁刷在熱呼呼的蔥油餅上，一個人吃光一個完全不為過！

小編小提醒：由攤車起家的柯氏，慢慢成長到經營店面，排隊人龍也越來越壯觀，想吃可以趁平日午後，才不用等那麼煎熬！

地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：09:00-18:00（週三公休）

礁溪美食 - 里海咖啡

不只是咖啡廳！全家大小都愛的鮮魚餐廳

里海咖啡。圖／IG, amandaeattt

來到「里海咖啡」除了喝咖啡之外，一定要吃他們的「每日限定鮮魚料理」，主廚用極簡的調味，讓客人在品嘗鮮魚時也能吃到魚肉本身的鮮甜味，而且魚肉幾乎沒有刺，長輩小孩也能吃得安心。吃飽後，還能到戶外那片超美的庭園散散步、看風景，看到這裡如果心動的話就趕快拿起手機

訂位吧！

地點：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段406號

營業時間：11:30-16:00、17:30-20:30（週三公休）

羅東美食－阿灶伯當歸羊肉湯

超人氣！必吃宜蘭美食

阿灶伯當歸羊肉湯。圖／IG, linlin5202020

如果說整個羅東夜市最紅的是阿灶伯羊肉湯，絕對不誇張，遠遠的就可以看到排隊等待美味的隊伍了！雖然要付上等待的代價，但當羊肉湯端到你面前時，所有不耐也會瞬間煙消雲散～鮮甜的湯頭和肥嫩的羊肉，在當歸的香氣中散發熱氣，配上一盤必點的沙茶羊肉炒麵，還有外皮酥脆、內餡卻軟嫩得彷彿在口中化開的獨特口感臭豆腐，你的人生就完整了！

地點：宜蘭縣羅東鎮民權路265號

營業時間：16:00-01:00（週三公休）

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