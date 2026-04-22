熊本不只有熊本熊！揭開「銀杏城」防禦奧秘與傳承四百年的馬肉盛宴

日本九州旅遊必訪「熊本城」，以獨特的黑漆板瓦與令忍者難以攀爬的「武者返し」石垣著稱，享有「銀杏城」之美譽。除了歷史古蹟，傳承四百年的「馬肉料理」更是當地核心文化。馬肉因高鐵質切開後鐵與空氣反應，呈現粉紅色被雅稱為「櫻肉」，其吃法多元，生食有依油花分級的「馬刺身」與握壽司，熱熟食有櫻花鍋、熔岩燒、烤盤燒肉與蒸籠蒸等。透過這座不落名城與粉紅珍饈，旅客能深度領略熊本深厚的武士歷史與獨特美味。

日本九州旅遊來到熊本，絕對不能錯過這座被譽為「日本三大名城」之一的熊本城，熊本城天守由「大天守」(地上 6層、地下 1層) 與「小天守」(地上 4層、地下 1層) 組成，這種錯落有致的設計，不僅增加了視覺上的層次感，在防禦上也更具戰略意義。

熊本城天守的黑色「黑漆板瓦」 (下見板張) 不僅是為了美觀，更是為了防止木材腐爛，這種深邃的黑色也讓熊本城獲得了「銀杏城」 (也有一說是因城內廣植銀杏) 與黑城的美名。而天守下方的石垣 (武者返し) 城牆基部坡度平緩，但越往上越陡峭，最後幾乎變成垂直，據說連身手矯健的忍者都難以攀爬，這就是它「不落名城」的底氣來源。

說到日本熊本縣，除了超萌的熊本縣吉祥物「熊本熊」(照片) 之外，最出名的絕對是傳承數百年的珍饈被稱為「櫻肉」(Sakura-niku) 的馬肉料理。

食用馬肉是熊本獨特的飲食文化，說到馬肉這道「粉紅色的美味」要從為什麼熊本要吃馬肉開始說起， 相傳在 400多年前的「文祿・慶長之役」期間，名將加藤清正率軍遠征朝鮮。當時軍隊糧草斷絕陷入絕境，官兵們不得不宰殺軍馬來充飢，沒想到士兵們發現生馬肉異常美味且能快速恢復體力。加藤清正回到熊本 (當時的肥後國) 後，便在擁有清澈水源與廣闊草場的阿蘇山腳下培育高品質的肉用馬，並推廣馬肉料理。

為什麼叫「櫻肉」呢？這是因為馬肉比其他動物的肉含鐵量更高，切開後鐵與空氣反應變成紅色，而紋理細膩的脂肪混合在一起，呈現出粉紅色 (櫻花的顏色)。

熊本馬肉吃法概分馬刺身 (生馬肉) 、馬肉握壽司與熱熟料理三種。馬刺身 (Basashi) 依部位、油花的不同，又分赤身 (Akami) 純瘦肉、霜降 (Shimofuri) 油花均勻分布、鬃毛肉 (Kofune) 等，通常會搭配特製的甘口醬油、生薑末、蒜泥與洋蔥絲一起入口。(照片來源：馬櫻官網)

熱熟料理有串燒、蒸籠蒸馬肉、櫻花鍋 (Sakura Nabe) 將馬肉片放入以味噌或醬油為基底的壽喜燒鍋中涮煮、熔岩燒 (Baniku Yakiniku) 利用阿蘇山的火山熔岩石板加熱，迅速鎖住馬肉鮮甜的肉汁或烤盤燒肉 (照片) 等。

能鎖住肉質原味的蒸籠蒸馬肉