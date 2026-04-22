巧克力控準備失守！M&M’S攜手漫威、KitKat聯名F1，巧克力控必收亮點一次看

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巧克力控今年真的太忙！不只零食櫃要補貨，收藏魂也要一起上線。瑪氏公司旗下 M&M’S® 攜手華特迪士尼公司推出「M&M’S® 與Marvel一起成為英雄」聯名活動，把大家熟悉的彩色 M 豆變身成漫威角色，黃豆化身金鋼狼、紅豆變成死侍、綠豆成為女浩克，限量包裝一登場就很有收藏感。

另一邊，雀巢 KitKat 也搭上 2026 F1 一級方程式錦標賽熱潮，推出「雀巢 KitKat F1賽車威化巧克力」，把威化巧克力做成迷你賽車造型，從外型到話題都很吸睛。巧克力不再只是下午茶小點心，現在根本是粉絲經濟、聯名收藏與抽獎活動的戰場。

M&M’S® 漫威聯名亮點1. M豆大明星變身超級英雄

這次 M&M’S® 與漫威的聯名主打「漫威大變身」，將 M&M’S® 大明星與漫威宇宙角色結合，推出7款限量收藏包裝。角色包括黃豆化身金鋼狼、紅豆化身死侍、藍豆化身夜魔俠、紫豆化身幻影殺手、綠豆化身女浩克、棕豆化身葉蓮娜，以及橘豆化身紅色衛兵。

這種聯名最迷人的地方，就是它不是單純把角色印在包裝上，而是讓 M&M’S® 自己「入戲」。原本就有個性的彩色 M 豆，套上漫威英雄設定後，瞬間變成糖果界的英雄宇宙，粉絲看到很難不想集齊一套。

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M&M’S® 漫威聯名亮點2. 買巧克力掃QR Code，有機會抽上海迪士尼門票

即日起至5月22日，台灣推出「M&M’S® 與Marvel一起成為英雄」線上活動。粉絲只要購買 M&M’S®，掃描包裝上的 QR Code 進入活動網站，上傳購買證明，就能獲得一次轉盤機會。活動中可在限時內收集 M 豆累積積分，依積分排名就有機會獲得獎項。

大獎為上海主題樂園雙人體驗，共4組，每組2張門票；二獎為 Disney+ 一年訂閱，共20份；完成註冊也有人人有獎的電商平台折價券。對漫威粉、迪士尼粉來說，這次不只是買巧克力，還多了一點「拆包裝前先許願」的儀式感。

M&M’S® 漫威聯名亮點3. 超商同步開賣，還有期間限定優惠

這波限量包裝將在全台各大超商通路登場，7-ELEVEN 自4月1日至4月28日期間，M&M’S® 任選3件77折；全家便利商店則於4月1日至4月28日期間，指定商品享第二件6折優惠。

如果本來就會買巧克力當辦公室零食，這次可以順手補貨；如果是漫威粉，則很可能一開始只想買一包，最後不小心變成「我只是想集角色，不是我愛吃」的收藏型消費。

KitKat F1聯名亮點1. 巧克力做成賽車，網友笑稱「唯一買得起的賽車」

除了 M&M’S® 的漫威英雄宇宙，雀巢 KitKat 也把巧克力玩出新高度。歡慶 KitKat 成立90週年與 F1 成立75週年，雀巢 KitKat 正式宣布成為 F1 官方巧克力品牌，並推出聯名新品「雀巢 KitKat F1賽車威化巧克力」。

這款新品把 F1 賽車的流線造型與 KitKat 威化巧克力結合，做出細節感十足的賽車外型，視覺上就像迷你賽車模型。香脆威化搭配巧克力包覆，既有吃零食的療癒感，也有賽車迷會心一笑的設計巧思，難怪一登場就被形容是「唯一買得起的賽車」。

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KitKat F1聯名亮點2. 買滿99元登錄發票，有機會飛新加坡看F1

雀巢 KitKat 這次不只推出新品，也把抽獎規格拉高。即日起至6月30日，凡於台灣雀巢官方授權通路購買 KitKat 全系列商品滿99元，登錄發票即可參加抽獎。最大亮點是有機會獲得「新加坡F1大獎賽」雙人來回機票與門票，直接親臨賽道感受極速震撼。對F1迷來說，這不是一般零食抽獎，根本是把巧克力變成通往賽場的入場券。

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KitKat F1聯名亮點3. 限量贈品把賽車魂帶進日常

除了夢幻的新加坡F1大獎賽獎項，雀巢 KitKat 也同步推出多款 F1 限量聯名贈品，包括造型雨傘、賽車斗篷雨衣與托特包等，讓賽車元素不只出現在賽道，也能走進日常生活。這波聯名很懂粉絲心理，買巧克力是入口，賽車造型新品是話題，抽機票門票是夢想，聯名周邊則是讓人忍不住多看兩眼的小確幸。對零食控來說，這就是「我只是買巧克力，結果順便加入一場大型追夢活動」。