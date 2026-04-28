今年夏天最奢華玩法！7/25搭東京最大「屋形船」看隅田川煙火

搭乘遊船就不需要在岸邊人擠人搶位置觀賞煙火。 圖：晴海屋／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】說到東京夏季最代表性的活動，絕對非「隅田川花火大會」莫屬。不過，對於台灣自由行旅客來說，要在數十萬人的擁擠人潮中搶到好位置，往往是體力與耐心的雙重考驗。如果想避開地面的場所爭奪戰，坐在傳統的「屋形船」上，從水上特等席悠閒欣賞煙火，是近年來相當受歡迎的高質感選擇。

▲日本最大級的屋形船「白鷺」。 圖：晴海屋／提供

提供東京灣與隅田川遊船服務的「屋形船晴海屋」，07/25「隅田川花火大會」的觀覽行程預約。這類行程的最大優勢在於旅客不需要提早數小時去排隊佔位，只要準時登船，就能在船內一邊享用精緻料理與飲品，一邊等待煙火升空，並在煙火施放時移步至屋頂甲板，在毫無遮蔽的視角下感受煙火的震撼。

▲船內設置寬敞舒適的空間。 圖：晴海屋／提供

晴海屋今年針對花火大會推出了兩款主要方案。其中「特別會場方案」使用日本最大規模的屋形船「白鷺號」，主打極致的空間感與豪華體驗。為了確保舒適度，原本可坐8人的位置，調整為最多僅供4人使用，讓旅客有更寬敞的用餐與休息空間。餐飲部分除了提供選用時令食材的會席料理，還有專業職人在船內現場握製的江戶前壽司，並提供包含香檳在內的高級飲品無限暢飲。

此外，這艘船獲准進入少數船隻才能停靠的特別觀測區，能同時將第一與第二會場的煙火盡收眼底。

另一款則是多年來深受好評的「第二會場方案」，旅客同樣能在屋頂甲板上以極近的距離體感煙火的臨場感，餐點則包含花火會席料理與豐富的下酒菜拼盤，適合想體驗屋形船文化並享受放鬆時光的旅客。

DATA／隅田川花火大會 屋形船觀覽行程

・活動日期： 2026/07/25（六）

・預約方式： 官方網站「預約頁面」

・費用：每人99,000日圓起

・交通建議： 集合地點通常位於東京都江東區或隅田川沿岸（具體依方案而定），建議預約成功後確認登船碼頭位置。

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