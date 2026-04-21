一上架就被搶光！四季檸檬酷繽球🍋 變身西西里咖啡 超沁涼

2026-04-21 23:49 VVN 小安
往下滑看更多精彩文章 ❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
#一個人的燒肉店
#焼肉ライク(焼肉 LIKE)❤
蟬聯6年日本人氣冠軍
一人燒肉店焼肉LIKE❤
由日本市佔率第一燒肉集團
創辦人西山知義所打造
強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！
從餐點設計到空間環境
完全引領日本個人燒肉風潮！
某娃自從在台中吃了屋馬燒肉
對於烤肉的美味念念不忘
時不時就問何時要再去吃
畢竟台中也沒有到很近
特地去吃個燒肉也挺妙的吧...
突然想到天母SOGO
開了間日式個人燒肉店
趁著天氣不錯
把最近很宅的某娃騙出門
這小妞不知哪時開始
只剩美食騙的出去了
這小妞翻開菜單看了一眼只說了句
「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」
。
。
。((好吧，反正就是隨我開心~))
點了牛五花+牛舌/200g+青椒
美國和牛牛腿肉+牛五花/200g
牛五花稍微烤一下就可以吃
且油花剛好~深獲我跟某娃的心
又追加牛五花200g~整個超滿足!!
某娃這次有自己烤
總算找回我從容吃飯的優雅
這家冰水放在自助區可自取
桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以
飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!
#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉
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往下滑看更多精彩文章 3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）
孤挺花海，漂亮！
朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！
藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。
地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號
電話：0910 209 399
開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00
臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006
網美們早早就來拍照
黃昏時分浪漫氣氛
🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。
- 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
- 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。
關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇
- 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」。
- 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
- Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。
🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）
擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹
- 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
- 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。
關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花
- Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
- Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
- 花語為：華麗之美
久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。
入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費
- 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
- 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。
延伸閱讀
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往下滑看更多精彩文章 ❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★
❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★
#合法洗錢
#三光稻荷神社❤
位於愛知縣犬山城入口處
是歷史悠久的神社
自古被稱為三光寺桑
這兒還有開運之神猿田彥神社❤
祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤
及女性專屬的狐女郎神一
深受當地及國內外香客喜愛
三光稻荷神社內的姬龜神社
對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗
連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石
吸引不少女性和情侶慕名參拜
是日本女性回訪率極高的神社
因為是稻荷
自然對生意興隆也很靈驗
據說在這藉由神水洗錢❤
日後就能數倍奉還
在社務所繳納100日圓的奉獻金
便能領取專用的蠟燭與小竹籃
將自備的零錢或紙鈔放入竹籃
用竹杓舀水直接沖洗
洗過的錢晾乾就可放回錢包
不知為啥~
現場洗的錢清一色都新台幣呢!!
凡走過必留下痕跡
來都來了~
就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤
助攻未來順遂&幸福發發發囉!!
#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點
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往下滑看更多精彩文章 夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢
夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢
說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！
看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦！
台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理
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藍眼淚小百科
藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。
藍眼淚觀賞季節及活動
什麼時候有藍眼淚
根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～
北海坑道藍眼淚活動
開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至
官網查詢）
票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元
航程：約15至20分鐘
藍眼淚觀賞地點
南竿觀賞地點推薦
牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等
北竿觀賞地點推薦
塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等
東莒觀賞地點推薦
神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等
西莒觀賞地點推薦
田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等
東引觀賞地點推薦
後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等
賞淚注意事項
攜帶物品
手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋
注意事項
1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！
2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。
3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。
4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！
馬祖北竿住宿推薦
芹壁德順號民宿
芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！
訂房網評價：9.5/10(Agoda)
地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號
藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！
訂房網評價：9.1/10(Agoda)
地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號
馬祖南竿住宿推薦
南竿日光春和旅館
南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！
訂房網評價：9.0/10(Agoda)
地址：連江縣南竿鄉1-1號
雲津客棧
雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！
訂房網評價：9.4/10(Agoda)
地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號
馬祖景點推薦：馬祖交通、景點一次看
馬祖必吃美食：馬祖超有特色在地小吃
離島跳島行程大公開：澎湖跳島旅遊推薦
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往下滑看更多精彩文章 肯德基「免費換炸雞」限時1小時必搶！麥當勞、繼光香香雞優惠一次看
肯德基「免費換炸雞」限時1小時必搶！麥當勞、繼光香香雞優惠一次看
速食市場再掀話題戰，從風味創新到產品升級，再到數位會員經營，各大品牌同步出招。這一波不只是在賣炸雞與甜點，而是從「吃的體驗」一路延伸到「生活型態」，讓消費者在日常中也能感受到新鮮感與參與感。以下整理三大品牌最新動態，一次看懂這波速食話題亮點。
繼光香香雞「美加狂歡季」開跑！199元起開啟炸雞世界旅行
台灣炸雞品牌繼光香香雞持續以「炸雞環遊世界」為核心概念，繼韓式風味餐後再推新主題，於4月15日至5月14日推出期間限定「美加狂歡季」。這次將北美多元飲食文化濃縮進餐點設計，從鹹食到甜點打造完整風味體驗。
主打一次解鎖四大風味層次，包含經典美式BBQ、濃郁起司、帶有辛香酸感的墨西哥風味，以及作為收尾的甜點吉拿棒。產品設計強調「從重口味到輕甜感」的節奏轉換，讓消費者在一餐之中完成味覺旅行。
價格策略同樣瞄準不同用餐情境。單人「經典組合」199元，可選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排；多人聚會則有399元「分享餐」，一次包含BBQ腿丁、起司腿丁、墨西哥玉米肋排與迷你吉拿棒（原味或紫薯）各兩份，份量與話題性兼具。
其中「玉米肋排」成為本次亮點，將玉米切條高溫油炸，外型模擬肋排並搭配墨西哥風味粉，帶出酥脆與多汁口感。甜點部分則以迷你吉拿棒收尾，原味與紫薯雙口味形成風味對比，強化整體完整度。
肯德基推「爆脆無骨雞腿霸」！4/14正式開賣、4/12限時免費換
全球速食市場近年吹起「無骨炸雞」風潮，肯德基看準趨勢，推出全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」，並於2026年4月14日正式上市，主打整塊去骨雞腿肉，重新定義無骨炸雞的定位。
不同於一般雞柳產品，這款新品強調使用完整雞腿肉厚切製作，保留油脂與肉汁，外層裹上獨家酥炸外皮，打造外酥內嫩的層次口感。產品定位從過去的配餐升級為「主餐級炸雞」，強調每一口都是完整肉感。
上市前，肯德基於4月12日11:00至12:00推出「為你去骨」快閃活動，在全台六都17間指定門市同步進行。消費者只要攜帶任一形式的「有骨雞腿」，即可兌換一份「爆脆無骨雞腿霸2入」（每店限量100份，送完為止）。
此外，品牌同步推出數位互動活動「全民去骨行動」，自4月14日至4月27日開放參與。透過活動頁面掃描雞腿即可體驗虛擬去骨，完成任務的會員可獲得買一送一優惠券，強化話題與參與感。
「爆脆無骨雞腿霸」單入71元、兩入124元，並延伸多款套餐選擇，包含180元至242元不等的組合餐，以及雙人餐388元與多入分享方案。同日也推出「花生脆雞堡」與「原味脆雞堡」，搭配「天天午餐99元」優惠。
麥當勞APP全面升級！滿150元送雞塊、會員市集同步開放
麥當勞則從數位經營切入，宣布自4月15日起推出一系列APP會員限定活動，結合優惠、回饋與商品兌換，打造完整數位消費體驗。
首先是手機點餐優惠，自4月15日至5月12日，只要透過APP使用優惠券消費滿150元，即可免費獲得4塊麥克鷄塊（限量45萬份，送完為止）。同時搭配國泰世華CUBE信用卡付款，最高可享12%小樹點回饋，進一步提升誘因。
APP也同步推出全新「麥粉市集」，於4月15日10:30正式上線。首波推出「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」，分別以1,000 M Point加價399元與599元兌換，兩款商品全台各限量3,500組，需至指定100間餐廳取貨。
甜點部分，2025年曾引發話題的「迷你Q紫薯」也於4月15日至5月26日回歸，單點59元，並推出外送平台限定組合最低89元起。產品採用台農73號紫地瓜與57號黃地瓜製作，強調外酥內綿的雙重口感。
此外，4月22日至4月28日推出APP限定轉盤遊戲，每日可參加一次，有機會獲得多項「買就送」優惠券。同步登場的還有「隨身輕巧購物袋」，包含大麥克款與薯條款，售價99元，主打rPET環保材質與實用設計。