澳門新濠影匯：三天兩夜親子度假日常

新濠影匯酒店，以好萊塢影劇為主題，新濠影滙打造「一站式」娛樂勝地。館內擁有澳門最大水上樂園、全球最高8字摩天輪、影滙戲院及滿紛樂園。住客「不出門」即可享受多元休閒、餐飲與購物，是澳門親子遊的首選住宿！

新濠影匯酒店

作為路氹城標誌性的綜合度假村，新濠影匯提供一站式豪華體驗。入住後發現這裡最適合親子同遊，下樓即達室內外水上樂園、8字形摩天輪及滿紛樂園；晚上還能欣賞一生必看的「水舞間」。

大人在此也能盡情享受美食、逛街與電影。這場三天兩夜的澳門之旅，暫時逃離日常壓力，體驗全然不同的生活方式！

📍Google Map：新濠影匯

✅新濠影匯官網

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大廳 ：

走進新濠影匯大廳，彷彿置身經典好萊塢片場。復古跑馬燈與巨型電影幕簾設計，讓辦理入住的過程也充滿儀式感，隨手一拍都是時尚大片！

客房 ：

客房設計延續好萊塢風格，床頭醒目的膠捲圖案與現代感十足的裝飾，營造出獨特的藝術氛圍。寬敞的空間配置貴妃躺椅，讓你在房間就能輕鬆俯瞰路氹景緻。

房間採光極佳，現代木質色調搭配大片落地窗。無論是坐在窗邊小酌、或是在充滿設計感的空間內放鬆，這裡的一站式設計滿足了親子旅遊對於住宿品質與便利性的要求。

房內設有長型木質桌與皮革座椅，質感與舒適兼備。智能電視系統整合了摩天輪、水上樂園及餐飲資訊，只需指尖操作，即可輕鬆規劃一站式娛樂行程。

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設施 ：

室內恆溫水上樂園，不受天候限制。巨型鋼骨穹頂下，岩石造景與巨型噴泉交織。園內擁有多條高空迴旋滑水道與漂流河，是大人小孩都能盡情放電的戲水天堂。

全澳首個「太空」主題室內水上樂園。中央的大型互動嬉水區設有定時傾瀉的巨型水桶，搭配多條專為兒童設計的滑水道與噴水裝置，讓孩子在安全的環境下盡情戲水。

戶外園區以神秘文明為主題，兩座巨大的巨石雕像最為吸睛。滑水道別出心裁地從巨石口中延伸而下，直通清澈泳池，提供別具一格的拍照與遊樂體驗。

餐飲區 - 星匯餐廳 ：

入口處以飛舞劇照與金屬字體打造華麗視覺，展現濃厚的好萊塢藝術感。這座充滿影視魅力的自助餐廳，讓賓客從入座起，便展開一場星光熠熠的美食旅程。

餐廳內部以飛散海報裝置藝術與復古圓弧沙發為視覺中心，結合挑高空間與電影主題天花板。在品嚐多元自助饗宴的同時，更能沉浸於充滿創意與摩登感的環境氛圍。

開放式廚房提供現煮麵食服務，由廚師現場為您烹調。豐富的新鮮時蔬與多樣麵體隨心挑選，在熱氣騰騰的香氣中，品嚐最新鮮的一手美味。

餐廳提供豐富的熟食選擇，從外酥內嫩的炸物、火候十足的中式熱炒，到香甜誘人的西式甜點。多元化的菜色安排，讓每位饕客都能找到心儀的星級佳餚。

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餐飲區 - 意滙 ：

現點窯烤披薩，擁有膨鬆焦香的經典邊緣。起司底上別出心裁地用青醬畫出炫目螺旋，搭配油封小番茄與培根，每一口都能品嚐到食材的天然鮮美。

以復古銅鍋精緻呈現的蛤蜊扁麵，麵條吸飽了飽滿蛤蜊與醬汁的精華。清新檸檬皮屑與香草的點綴，讓這道經典義式料理口感更顯層次與時髦。

餐飲區 - 瀛菊拉麵 ：

餐廳位置：一樓1091號

營業時間：星期一至五 11:00 - 15:00, 18:00 - 21:00 / 星期六、日及公眾假期 11:00 - 22:00 / 演唱會當天 11:00 - 23:00

以濃郁豚骨高湯為基底，搭配厚切叉燒、糖心蛋與爽脆木耳。用料紮實、湯頭層次豐富，在新濠影匯即可享受最道地的日式拉麵體驗。

餐飲區 - 碧迎居 ：

餐廳位置：一樓1182號

營業時間：二十四小時

碧迎居的招牌燒味皮脆肉嫩，肥而不膩。師傅憑藉多年火候功力，將豐腴的肉質與琥珀色的酥皮完美結合，每一口都是道地的粵式鹹鮮香。

這碗鮮美誘人的海鮮泡飯，以濃郁高湯為底，融入鮮蝦、嫩魚與鮮蔬。食材精華全然釋放於湯水中，為您的一站式美食之旅增添一抹溫暖且精緻的飽足感。

免費穿梭巴士服務：

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飯店提供密集的免費穿梭巴士，接駁主要關閘、碼頭與機場。無論是探索市中心地標或往返各大口岸，都能享受舒適、便捷且零負擔的交通服務，讓您的三天兩夜行程更加流暢。

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