北海道花咲蟹×日本三大銘柄牛 二本松集團母親節奢華美味開吃

在溫柔逐光的五月時節，餐桌成為情感流動的起點。以細火慢熬的誠意為名，二本松餐飲集團旗下三大日式頂奢鍋物「二本松涮涮屋」、「橋山·壽喜燒專門店」與「祇園·禪院壽喜燒專門店」聯手推出母親節限定饗宴，從涮煮之間的清甜純粹，到壽喜燒裡醬香交織的深層滋味，每一口都是對母親無聲卻深刻的致敬。當鮮美食材在鍋中緩緩綻放，時間也在此刻變得柔軟，將感謝化作一場可被品味的溫暖儀式。

二本松「北國花咲蟹・極寵雙人盛宴」奢華五吃美味開席。二本松餐飲集團提供

迎接母親節，「二本松涮涮屋」以一席來自北國的海味盛宴，將心意細細安放於每一道料理之中。期間限定「北國花咲蟹・極寵雙人盛宴」，嚴選日本北海道活花咲蟹入饌，每隻重約1-1.5公斤，橘紅帶刺的外殼如盛放之花，張揚卻不失優雅，肉質厚實飽滿、鮮甜濃郁，彷彿將寒海的純粹與時間的深度，一併凝縮於舌尖，搭配日本黑毛和牛沙朗，為母親獻上一場極致寵愛，每套14880元+10%。即日起至6月底，點購「北國花咲蟹・極寵雙人盛宴」即贈代官山花苑手做永生花康乃馨一束，讓愛優雅綻放。

母親節與媽咪有約，享用美食共享天倫好時光。二本松餐飲集團提供

從前菜展開味覺的序曲，「和風蟹肉鮭魚卵豆腐」以細緻豆腐鋪底，覆上晶瑩鮭魚卵與飽滿蟹肉，鹹鮮交織出輕柔開場；「松露山藥海膽佐小豆島醬油」則以淡雅松露香氣襯托海膽甘甜，清透醬韻如春日微風，輕輕喚醒味蕾。主角「花咲蟹五吃」層層遞進，第一吃由沁涼鮮甜的「花咲蟹刺身」揭開序幕，細緻肉質在山葵醬油點綴下更顯純粹；隨後的「花咲蟹燒物」與「花咲蟹茶碗蒸」，以熱度釋放蟹香，讓Q彈與滑嫩在口中交織成溫潤記憶。接續的「花咲蟹海鮮盛合」於柴魚玉露湯中輕涮，將海味與茶韻緩緩交融；最終以現場熬煮的「花咲蟹蟹粥」收尾，濃縮整席精華，米香與蟹膏的厚韻彼此依偎，在舌尖留下綿長餘韻。

「花咲蟹海鮮盛合」放入特製玉露茶湯，能嚐到肥美蟹肉滋味。二本松餐飲集團提供

「花咲蟹刺身」保留大海鮮味，厚實Q彈一試難忘。二本松餐飲集團提供

現點現烤「花咲蟹燒物」鹹中帶香，入口海味滿滿。二本松餐飲集團提供

今年母親節，「橋山·壽喜燒專門店」以一席溫潤細膩的和牛饗宴，將難以言說的情感化為餐桌的深情告白。以日本A5和牛為主軸，推出招牌「松」單人套餐，每套4380元+10%，嚴選宮崎和牛肋眼入饌，全程專人桌邊服務，從熱鍋抹油、細火炒糖開始，一次品嚐兩種壽喜燒韻味。關西風以糖香引出肉質甘甜，經煎製釋放濃郁油脂香氣；關東風則以講究比例的醬汁細火慢煮，讓風味更圓潤深長。

母親節限定！橋山「松」套餐加碼送代官山花苑永生花康乃馨。二本松餐飲集團提供

雙前菜「紀州梅愛玉干貝」以水雲醋為底，堆疊鮭魚卵、愛玉與炙燒生食級干貝，交織出清新與海味的平衡，並點綴紀州梅醬與魚子醬，層次分明；另道「鮭魚卵豆腐」以綿密芙蓉豆腐為基底，搭配晶亮鮭魚卵與蘋果丁。即日起點購「松」單人套餐，就送代官山花苑永生康乃馨一束。特製「綜合菜盤」是懂吃饕客的最愛，精選日本大蔥、蒟蒻絲、鱈寶，預先汆燙根莖類蔬菜，保留鮮甜與脆嫩，最後來上一碗「京都日式滑蛋蓋飯」，讓人打從心底滿足。單點推薦「上湯龍蝦伊麵」豪邁選用整隻現流活龍蝦，小火烘烤上桌，外殼轉為誘人的橘紅光澤，鎖住海味精華；金黃色伊麵吸附濃郁湯汁，麵體滑順帶韌，層次超豐富。

橋山「上湯龍蝦伊麵」使用整隻活龍蝦製作，奢華度爆表。二本松餐飲集團提供

今年四月新開幕的「祇園·禪院壽喜燒專門店」，以京都祇園為靈感起點，將日式職人款待的細膩哲學，揉合台灣酒家菜的人情溫度與宴席文化，在一鍋熱氣氤氳之間，勾勒出屬於當代的餐桌風景。主打頂級「銘柄牛套餐」，嚴選日本三大銘柄牛，包括宮崎牛、雪姬牛與米澤牛，每日限量供應，以珍稀食材款待心中最重要的她，讓用餐不僅是味覺享受，更是一場情感的寄託。即日起至6月底，凡品嚐「銘柄牛套餐」即贈代官山花苑永生花康乃馨一束，將餐桌上的溫潤滋味延伸為一份可長久保存的心意。

祇園·禪院頂級「銘柄牛套餐」，款待心中最重要的那個她。二本松餐飲集團提供

二本松集團攜手代官山花苑合作，用餐也能預定永生花康乃馨。二本松餐飲集團提供

針對老饕客人，祇園·禪院推出隱藏限定款「極 きわみ（厚切）/極上菲力套餐」、「雅 みやび（厚切）/和牛紐約客套餐」，售價分別為5080、4680元。

特製桌花版-永生康乃馨，表達滿滿心意。二本松餐飲集團提供

其中「極上菲力套餐」精選頂級銘柄牛的菲力部位，奶油感脂香濃郁，適合喜愛和牛柔嫩感的饕客，而「和牛紐約客套餐」則選用紐約客部位，肉質更扎實、有彈性，能嚐到油脂與肉香混合的絕妙滋味。採用厚切手法，有別傳統薄切壽喜燒的涮煮，厚切更強調香煎方式，將和牛塊煎至表面金黃微焦，緊緊鎖住肉汁與脂香，再放入蔥段，以糖慢煎出焦糖香氣，最後注入特製醬汁細火收香，使和牛、蔥香與醬韻彼此交融，5至7分熟口感最佳。