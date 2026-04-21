2026-04-21 14:43 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜東區。「CHATTY BAKERY-麵包同話(台南一店)」新店報報!!!!!!85度C旗下品牌，主打採用進口食材低溫熟成歐式麵包。
位在中華東路上三角窗店面很顯眼。
「85度C」應該是國內最知名的連鎖咖啡廳，品牌除了賣咖啡還銷售各式麵包，「麵包同話 Chatty Bakery」該店為85度C旗下品牌，發跡於桃園現在插旗於台南東區，「CHATTY BAKERY-麵包同話(台南一店)」就選在南紡購物中心周遭，小高今天利用假日時段前來購買，來到現場發現三角窗店面超顯眼，金屬色系裝潢呈現出時尚現代感，走入店內看到是琳瑯滿目麵包供挑選，除了主打歐式麵包，還有日式和台式麵包可供選擇，小高就購買部分麵包回家享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
三角窗店面從外頭看見裡頭的情景。
室內銷售空間環境很寬敞又明亮，裡頭裝潢飄散出現代感的氣息，入口處有設置免費試吃麵包的吧台。
靠牆處有餐盤和夾子供顧客取用。
不只中間展示台有陳列各式麵包，連四周靠牆展示台也有麵包。
後面廚房前吧台是店家結帳櫃檯。
吧台黑板有寫麵包的排行版供參考。
落花生奶滑夾35元、克林姆32元、紅豆麵包35元、菠蘿麵包30元、北海道吐司80元、蛋塔40元、奶酥麵包40元、手撕麵包48元、可頌40元........等等。
小高就買這些麵包回家享用，總結麵包定價整體定價相對親民，整體口感很美味值得推薦給您！
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「CHATTY BAKERY-麵包同話(台南一店)」銷售空間很時尚真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
地址：701015臺南市東區中華東路二段151號1樓
營業時間: 10:00–21:00
電話: 06-289-8818
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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