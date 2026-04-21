民宿｜每一層都藏著小美好・景觀房型旅宿" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/949/f_29429949_1.JPG"> 【莫然拾光】宜蘭冬山親子包棟民宿｜每一層都藏著小美好・景觀房型旅宿

莫然拾光旅宿位於宜蘭縣冬山鄉，一樓門口可停放車輛，還貼心設有充電樁。走進大門就能搭乘電梯，整棟高達五層樓，移動超便利，完全不用怕爬樓梯累人。

【莫然拾光】宜蘭冬山親子包棟民宿｜每一層都藏著小美好・景觀房型旅宿

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一樓是超受小朋友歡迎的五人房型，一張舒適雙人床，加上附溜滑梯的可愛上下鋪，整個空間溫馨又充滿童趣，房內特別打造孩子最愛的小帳篷秘密基地，還有辦家家酒組、童書與小車車，房外還連接一處戶外陽台，採光舒服、氛圍愜意，玩耍休息都很合適。

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二樓是超寬敞的公共區域，空間格局方正，大片窗景望去盡是綠意，看了就讓人感到很放鬆，整體裝潢質感滿分，沙發區後方就是氣氛滿滿的吧檯區，安靜又明亮，不管是辦公、放空都很適合；電視可看 Netflix 與 YouTube，還附上電動麻將桌，朋友團聚絕對不無聊。

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廚房與餐桌區設備一應俱全，鍋碗瓢盆全都準備好，氣泡飲機、膠囊咖啡機、開飲機一應俱全，就連解饞小餅乾、泡麵也貼心備妥，入住超省心。

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抽屜裡準備了大富翁、撲克牌、骰盅與鱷魚咬手玩具，親子同樂、好友對戰都超歡樂。

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公共區域也專屬設置廁所，不用特地跑回房間，使用起來很便利。

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三樓第一間雙人房附有小陽台，抬頭就是藍天白雲，放眼望去滿是田園景色，讓人不自覺放慢步調。

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三樓第二間雙人房則是不同景觀面向，同樣擁有獨立小陽台，風景各有特色，也有不同的氛圍。

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四樓四人房空間超寬敞，床邊緊鄰雙面窗戶，自然光充足，窗外景色更是優美動人，房間風格簡約又有質感，床鋪軟硬適中超好睡，而且床面離地不高，帶小朋友入住也不用擔心磕碰受傷。

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這裡更是全館唯一擁有浴缸的房型，浴室空間出乎意料地寬敞，乾濕分離設計超實用，搭配大浴缸，夜晚泡個熱水澡，一整天的疲勞都能好好釋放。

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五樓是專屬戶外烤肉區，頂樓加裝雨遮設計，就算遇到下雨天也不用怕淋濕，烤肉計畫不被打亂，站在這裡望去，整片綠油油的稻田盡收眼底，微風吹來很舒服，讓人瞬間忘卻城市的煩擾。

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不論是全家出遊的親子旅行、閨蜜好友的歡樂聚會，還是想遠離市區、安靜放空的小旅行，莫然拾光旅宿從童趣房型、完善公共設施，到頂樓絕景烤肉區，每一處細節都充滿溫度與用心，住進這裡，既能享受便利舒適，又能擁抱田園景致，放慢腳步，好好感受屬於自己的莫然拾光。

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莫然拾光旅宿

電話：0972507732

地址：宜蘭縣冬山鄉東二路22巷40號

訂房連結：https://journey.owlting.com/hotels/a87a27fa-5748-411d-b266-bd4e204a3e84

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