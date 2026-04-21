2026-04-21 14:10 海帶呀海帶吃遍台灣美食
台中西屯｜春三朝午．超人氣早午餐每道都驚呼連連，假日營業到晚上！
今天的你好嗎？有好好吃飯好好休息嗎
我想來一份好吃的早午餐，也想好好的放鬆愜意的享用
位於台中西屯的春三朝午平日從早到下午5點半都吃的到
六日直接營業到晚上8點半，真的太讚了🥹
一二樓都有座位，二樓位置較多～
春三朝午內用都是半自助式，如有吃不完的食物再自行打包
義大利麵、小點心、飲品、燉飯這裡都有賣😍
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春三朝午店面
春三朝午營業時間
春三朝午1樓環境
春三朝午2樓環境
春三朝午餐具｜茶水區
春三朝午菜單
春三朝午
春三朝午都是現金結帳喔
這次選擇的餐點是
轟炸玉米叻沙牛排義大利麵$430
9oz萬牛犇騰一盆草$610
燕麥水果優格碗$265
十三香麻紙包雞早午餐$390
真的不是我在說．．這轟炸玉米叻沙牛排義大利麵直接放一整根玉米會不會太浮誇><
還有滿滿的牛排～不只視覺連你的胃都擄獲！
平時很少會吃到叻沙口味，這完全顛覆我想像😲
麵條帶Q口感一流，讓人一口接一口停不下來
尤其每一口都感受到叻沙香氣和麵條結合，細細品嚐還感受的到蝦米的香氣
是一道很有層次的義大利麵料理。
9oz萬牛犇騰一盆草不是只讓你吃草，還讓你吃到滿滿的9oz骰子牛
我們選五分熟，粉嫩色澤直接成為心頭好,骰子牛有淡淡的蒜香風味，吃來完全不膩！
生菜超級無敵新鮮完全沒有草味超加分，最怕吃到草味的生菜🥲
想吃清淡一點的可以選燕麥水果優格碗
有各式水果，中間則是黑糖燕麥（很好吃🥰！）爽口不膩又富含營養，絕對是健康好選擇
十三香麻紙包雞早午餐
一打開就像驚喜包一樣鮮嫩多汁的紙包雞，頗面厚實可口
整體吃完真的大推，而且這家也是我很愛的店
你們也可以找時間來嚐鮮看看，生意超級好👍
這間春三朝午推薦給你們喔❤️
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